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U izdanju „Narodnog dela“ upravo je izašla nova knjiga Siniše Ljepojevića „Ilija Garašanin - simbol moderne Srbije“, o životu i radu velikog srpskog državnika i neobičnog čoveka.

Iako je Ilija Garašanin bio jedna od ključnih ličnosti srpske politike 19. veka, o njemu kao čoveku i državniku decenijama se nije pisalo srazmerno njegovom značaju. Njegov život, politički put i uloga u izgradnji institucija moderne Srbije mnogo ređe su bili predmet celovitih knjiga namenjenih široj javnosti.

Nova knjiga Siniše Ljepojevića zato pokušava da Garašanina vrati u središte priče o nastanku moderne Srbije, ne samo kao autora jednog od najpoznatijih političkih dokumenata srpske istorije, već kao državnika koji je skoro tri decenije neposredno učestvovao u oblikovanju zemlje.

Siniša Ljepojević o knjizi kaže:



- Ilija Garašanin je bio skoro 30 godina u vrhu političke Srbije i to u vreme kada se gradila moderna srpska država. Ali, od njegove smrti 1874. godine malo se pisalo o tom velikom i neobičnom čoveku. Garašanin je jedini predsednik vlade Srbije, i državnik, koji je otišao u penziju sa velikim dugovima. Morao je da proda očevu imovinu da bi vraćao te dugove. A bio je tvorac moderne državne strukture Srbije.