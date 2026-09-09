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Prošlo je devet godina otkako je domaća kinematografija ostala bez jednog od svojih najvećih šmekera. Ljubiša Samardžić, čuveni Smoki, preminuo je 8. septembra 2017. godine u Beogradu, u 81. godini, ostavljajući iza sebe desetine uloga zbog kojih ga generacije publike i danas ne doživljavaju kao nekoga ko je zaista otišao.

Šurda iz "Vrućeg vetra", Boško iz "Policajca sa Petlovog brda", junak "Jutra", "Valtera", "Sutjeske", "Partizanske eskadrile"... Menjala su se vremena i generacije, ali je Samardžić ostajao jedno od lica domaćeg filma koje se prepoznaje već po osmehu.

Pogledajte u galeriji izbor uloga Ljubiše Samardžića:

1/13 Vidi galeriju Ljubiša Samardžić - uloge Foto: Printscreen Youtube / Joca, Printscreen/Youtube

Iza tog osmeha, međutim, poslednjih godina njegovog života vodila se teška i tiha borba.

O bolesti gotovo da nije govorio

Ljubiša Samardžić dugo se borio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, daleko od velike medijske pažnje. U decembru 2016. godine primljen je u Klinički centar Srbije, gde je operisan na mozgu, a nakon intervencije nastavio je oporavak na kućnom lečenju.

Bolest nije želeo da pretvara u javni događaj. Čovek čiji je život decenijama bio pred kamerama najteži period prolazio je daleko od njih, uz porodicu koja mu je bila oslonac.

Ljubiša Samardžić i Mirjana Samardžić Foto: Dragan Kadić

Najbliža mu je, kao i tokom više od pola veka zajedničkog života, bila supruga Mira.

Tek nakon njegove smrti progovorila je o danima u kojima je gledala kako čovek sa kojim je provela 53 godine polako odlazi.

- Do poslednjeg dana sam sa njim šetala i brinula se o njemu na jedan poseban način. Kada brinete o nekom sa ljubavlju, onda to nije nešto što bi se moglo opisati. Možete da mislite samo kako izgleda kada neko odlazi, a vi ne znate šta u tom trenutku da radite. I gledate kako odlazi neko koga volite 53 godine. Predosećala sam, to je izgledalo tako. Sin nam je umirao na sličan način. Ljubiša je bolovao dugo i smrt nije došla iznenada. To je jedna agonija koja je trajala - kaže ona.

Posle 53 godine morala je da nauči da živi bez njega

Mira i Ljubiša prošli su zajedno kroz gotovo čitav jedan život. Bili su supružnici više od pet decenija, gradili porodicu, prolazili kroz njegove najveće profesionalne uspehe, ali i kroz tragediju koju roditelj teško može da preboli – smrt njihovog sina Dragana Gagija Samardžića.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala njegova saharana i komemoracija:

1/19 Vidi galeriju Po sopstvenoj želji Ljubiša Samardžić je kremiran i njegova urna nije položena u Aleji zaslužnih građana, već u porodičnoj grobnici pored sinaDragana Gagija Samardžića. Foto: Marina Lopičić

Zato za Miru Ljubišin odlazak nije značio samo gubitak supruga. Nestao je čovek uz kojeg je provela najveći deo svog života i svakodnevice.

Govoreći o prvim danima bez njega, nije pokušavala da svoju tugu ulepša velikim rečima.

- Znate šta, navikla sam se ja da sve obaveze preuzmem na sebe, to sam radila godinama. To se sve podrazumevalo, to je prosto bio moj način života. A to kako se sada osećam, uopšte nije za opisivanje, to je navikavanje na jedan novi način života. Sa tim se suočavam i borim se da naučim da živim u tom životu. Ali imam jako veliku podršku moje porodice, prijatelja i ne manjka mi pažnje. Nedostaje mi samo Ljubiša - govori Mira dok se sprema da ode na groblje kako bi završila papirologiju oko preuzimanja urne.

Na poslednjem ispraćaju nisu se pojavili svi koje je javnost očekivala

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegov grob:

1/8 Vidi galeriju Ljubiša Samardžić sahrana Foto: Tamara Trajković

Od Ljubiše Samardžića nekoliko stotina ljudi oprostilo se 14. septembra 2017. na Novom groblju u Beogradu, gde je kremiran. Komemoracija je istog dana održana u Jugoslovenskoj kinoteci, ustanovi kojoj je nekoliko godina ranije poklonio svoja priznanja, diplome i nagrade.

Ipak, tada je pažnju javnosti privuklo i to što među prisutnima nije bilo mnogo glumačkih imena sa kojima je Samardžić tokom višedecenijske karijere sarađivao.

Mira tome nije želela da pridaje značaj.

- Čula sam se sa Milenom Dravić, ona je bolesna i zato nije mogla da dođe. Ne znam i nisam se time opterećivala. Mislim da su upravo došli oni koji su ga voleli, a ljudi koji su radili sa nama ne znači da su nas voleli. I ne treba da nas vole, već da nas poštuju. A tu je bilo više ljudi koji su ga voleli, a ne samo poštovali. Znate, doći nekome na sahranu, to znači poštovati porodicu uopšte jer su meni izjavljivali saučešće. Pa ste tu dobili odgovor na pitanje. Mene možda ljudi nisu prihvatali uz njega, što je možda i logično - kaže Samardžićeva.

Radmila Živković i Ljubiša Samardžić Foto: printscreen YT

„Dok su se glumice ispred njega otkopčavale, ja sam se zakopčavala“

Njihov brak trajao je duže od mnogih karijera. U svetu u kojem su glumce pratili popularnost, obožavateljke, snimanja i duga odsustvovanja od kuće, Mira i Ljubiša uspeli su da ostanu zajedno više od pola veka.

Na pitanja kako je njihov brak opstao i kako gleda na one koji nisu došli da se oproste od njenog supruga, Mira je odgovorila bez zadrške:

- Ljubiša i ja smo bili više od pet decenija zajedno. Prosto, meni je žao tih ljudi koji nisu ostvarili takav brak, meni je jako žao ljudi koji nisu sreli sebi kompatibilnog partnera. Ne mogu da zamerim nijednom njegovom kolegi koji nije došao, pa on ne zna šta smo mi imali i to nije doživeo! Kao što sam pre nekoliko godina rekla: Dok su se glumice ispred njega godinama otkopčavale, ja sam se zakopčavala. I smatram da je to bilo ispravno sa moje strane. Iz patrijarhalne sam porodice, izgradila sam imidž na toj skromnosti, ne što sam gradila već što sam tako vaspitana, i to smatram normalnim - kaže Mira.

Želeo je da bude uz sina

Ljubiša Samardžić Foto: Dragan Kadić

Ljubiša Samardžić nije počinuo u Aleji zaslužnih građana. Nakon kremacije njegova urna položena je u porodičnu grobnicu, pored prerano preminulog sina Dragana Gagija Samardžića.

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