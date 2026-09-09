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Ovogodišnje, 33. izdanje Međunarodnog festivala pozorišta za decu Subotica održava se od 20. do 25. septembra u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica i predstaviće izuzetno atraktivan program – 13 predstava iz celog sveta namenjenih mališanima i školarcima različitih uzrasta.

Foto: Svjetlana Panić Vasić

Selektorka programa, Dr Marijana Prpa Fink, povodom 33. izdanja festivala je istakla: „Ovogodišnji festival kreiran je u duhu visokih zahteva za tvorce scenskog izraza, pristupačnog scenskog jezika za decu i mlade i raznovrsnosti scenskih elemenata kako glumačkih, tako i lutkarskih kreacija. Trinaest predstava iz deset zemalja Evrope i Azije učiniće za decu i mlade u Subotici šest dana u septembru ove godine neponovljivim iskustvom. Od priča o prijateljstvu i odrastanju, preko junaka koji upoznaju nove neobične svetove, do novih tehnologija koje su sastavni deo života pa i odrastanja, 33. Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica kao i svi do sada, donosi nova saznanja i čulni doživljaj najboljih pozorišnih izraza. Vrhunski izvođači iz Kine, Ujedinjenog kraljevstva/Vels, Poljske, Španije, Italije, Bugarske, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine/ Republike Srpske i Srbije, doneće duh umetnosti kao međusobnog razumevanja i jezika koji svi znaju”.

Foto: Andrea Macchia

Tri predstave u ovogodišnjem programu dolaze iz naše zemlje. Pozorište za decu i mlade Kragujevac izvešće „Alisine snove“, u režiji Luane Gramenje, koji gledaoce i izvođače vode na zajedničko snoliko iskustvo u kome je svako pozvan da prepozna sopstvena čuda. Pozorište mladih iz Novog Sada predstaviće „Čarobnu frulu“ rediteljke Renate Karole Gatike, koja na duhovit i zaigran način približava operu deci koja se prvi put susreću s ovim žanrom. Publiku očekuju i „Zaljubljeni leptiri“ autorke Amele Vučenović, u izvođenju Dečjeg pozorišta Subotica, rađeni u atraktivnoj tehnici tradicionalnog kineskog teatra senki.

Foto: Zoran Laki Lazarević

Sa predstavom „Zaboravljena priča“ reditelja Andreja Boke na festival stiže Dječije pozorište Republike Srpske, koje kroz maštovitu scensku postavku oživljava čaroliju priča prenošenih s kolena na koleno. Iz Hrvatske dolazi predstava „Zvijezda i mrak“, koja na nežan način pristupa temi straha od mraka, progovarajući i o neugodnim emocijama, snovima, dosadi i tišini.

Foto: Dimitar Mitev - Omi Studioc

Iz Bugarske stiže Državno lutkarsko pozorište Ruse sa predstavom „Aladinova čarobna lampa“ u režiji Todora Valova, savremenim bugarskim mjuziklom namenjenim deci, porodicama i publici svih uzrasta. Mađarsko lutkarsko pozorište Bobita predstaviće „Priču o

šargarepi“ autora i reditelja Atile Saboa – male priče koje su majušne, ali uporne i čvrsto ukorenjene u zemlji, poput čuvene šargarepe koja se ne može izvući sama. Italijansko pozorište Quintoequilibrio izvešće „Feliciju“, savremenu lutkarsku predstavu koja spaja bajkovitost sa važnim društvenim temama i prevazilazi tradicionalne klišee.

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