Slušaj vest

Ovogodišnje, 33. izdanje Međunarodnog festivala pozorišta za decu Subotica održava se od 20. do 25. septembra u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica i predstaviće izuzetno atraktivan program – 13 predstava iz celog sveta namenjenih mališanima i školarcima različitih uzrasta.

Predstava Zaboravljena priča, foto Svjetlana Panić Vasić.jpg
Foto: Svjetlana Panić Vasić

Selektorka programa, Dr Marijana Prpa Fink, povodom 33. izdanja festivala je istakla: „Ovogodišnji festival kreiran je u duhu visokih zahteva za tvorce scenskog izraza, pristupačnog scenskog jezika za decu i mlade i raznovrsnosti scenskih elemenata kako glumačkih, tako i lutkarskih kreacija. Trinaest predstava iz deset zemalja Evrope i Azije učiniće za decu i mlade u Subotici šest dana u septembru ove godine neponovljivim iskustvom. Od priča o prijateljstvu i odrastanju, preko junaka koji upoznaju nove neobične svetove, do novih tehnologija koje su sastavni deo života pa i odrastanja, 33. Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica kao i svi do sada, donosi nova saznanja i čulni doživljaj najboljih pozorišnih izraza. Vrhunski izvođači iz Kine, Ujedinjenog kraljevstva/Vels, Poljske, Španije, Italije, Bugarske, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine/ Republike Srpske i Srbije, doneće duh umetnosti kao međusobnog razumevanja i jezika koji svi znaju”.

Predstava Felicija_photo Andrea Macchia.jpg
Foto: Andrea Macchia

Tri predstave u ovogodišnjem programu dolaze iz naše zemlje. Pozorište za decu i mlade Kragujevac izvešće „Alisine snove“, u režiji Luane Gramenje, koji gledaoce i izvođače vode na zajedničko snoliko iskustvo u kome je svako pozvan da prepozna sopstvena čuda. Pozorište mladih iz Novog Sada predstaviće „Čarobnu frulu“ rediteljke Renate Karole Gatike, koja na duhovit i zaigran način približava operu deci koja se prvi put susreću s ovim žanrom. Publiku očekuju i „Zaljubljeni leptiri“ autorke Amele Vučenović, u izvođenju Dečjeg pozorišta Subotica, rađeni u atraktivnoj tehnici tradicionalnog kineskog teatra senki.

Predstava Alisini snovi, foto Zoran Laki Lazarević.jpg
Foto: Zoran Laki Lazarević

Sa predstavom „Zaboravljena priča“ reditelja Andreja Boke na festival stiže Dječije pozorište Republike Srpske, koje kroz maštovitu scensku postavku oživljava čaroliju priča prenošenih s kolena na koleno. Iz Hrvatske dolazi predstava „Zvijezda i mrak“, koja na nežan način pristupa temi straha od mraka, progovarajući i o neugodnim emocijama, snovima, dosadi i tišini.

Predstava Aladinova čarobna lampa, foto Dimitar Mitev - Omi Studioc.jpg
Foto: Dimitar Mitev - Omi Studioc

Iz Bugarske stiže Državno lutkarsko pozorište Ruse sa predstavom „Aladinova čarobna lampa“ u režiji Todora Valova, savremenim bugarskim mjuziklom namenjenim deci, porodicama i publici svih uzrasta. Mađarsko lutkarsko pozorište Bobita predstaviće „Priču o
šargarepi“ autora i reditelja Atile Saboa – male priče koje su majušne, ali uporne i čvrsto ukorenjene u zemlji, poput čuvene šargarepe koja se ne može izvući sama. Italijansko pozorište Quintoequilibrio izvešće „Feliciju“, savremenu lutkarsku predstavu koja spaja bajkovitost sa važnim društvenim temama i prevazilazi tradicionalne klišee.

Ne propustiteKultura"Evita" konačno i u Srbiji! Posle Madone u filmu, mlada pevačica Irina Arsenijević igra Evu Peron
profimedia-0379632819.jpg
Kultura"Sin nam je umirao na sličan način" Ovako je Ljubiša Samardžić saznao za tešku bolest, njegova udovica samo jednom govorila o poslednjim danima glumca
Ljubiša Samardžić u seriji Vruć vetar (4).png
KulturaNakon smrti naše glumice rođaci osporili testament i grabili se za šaku zemlje: "Slučaj je bio predat sudu"
Sonja Savić
KulturaOdržana svečana premijera filma “Čuvar ikone Svetog Đorđa": Radoš Bajić ruku pod ruku sa mladom glumicom
bajici_film_08092026_0036.JPG

Video:Beogradsko dramsko pozorište izvelo predstavu u teatru Sankt Peterburga

04:51
Beogradsko dramsko pozorište izvelo predstavu u teatru Sankt Peterburga  Izvor: Beogradsko dramsko pozorište