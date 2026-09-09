Penelope Kruz i Havijer Bardem na premijeri filma Bunker na Filmskom festivalu u Veneciji

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Crveni tepih, blicevi fotografa i raskošna Chanel haljina bili su samo uvod u veče koje će Penelope Kruz pamtiti po nečemu sasvim drugom. Kada se sinoć završila svetska premijera filma „Bunker“ na Filmskom festivalu u Veneciji, publika je ustala na noge, a aplauz nije prestajao gotovo 16 minuta.

Španska glumica u jednom trenutku više nije mogla da sakrije emocije. Dok je brisala suze i zahvaljivala publici, uz nju je sve vreme bio suprug i partner u filmu Havijer Bardem. Zagrlio ju je, ljubio i pokušavao da je umiri, a upravo su njihovi emotivni trenuci iz sale ubrzo postali jedan od najupečatljivijih prizora večeri.

„Bunker“, novi film francuskog reditelja Florijana Celera, dobio je najduže ovacije dosadašnjeg toka 83. Mostre. U glumačkoj ekipi su i Stiven Grejem, Pol Dano i Patrik Švarceneger, koji su takođe sa mnogo emocija dočekali reakciju publike.

Penelope prvo osvojila crveni tepih

Još pre nego što su se ugasila svetla u bioskopskoj sali, Penelope je bila jedna od glavnih zvezda večeri.

Za premijeru je izabrala intenzivno crvenu Chanel haljinu sa visokim prorezom i trodimenzionalnim cvetnim detaljima oko struka. Kreacija napravljena posebno za nju nastavak je njene dugogodišnje saradnje sa francuskom modnom kućom, čija je ambasadorka.

Pogledajte u galeriji njeno gala izdanje sa crvenog tepiha:

1/6 Vidi galeriju Penelope Kruz i Haverijer Bardem u Veneciji Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Modni mediji odmah su njeno izdanje svrstali među upečatljivije trenutke ovogodišnjeg crvenog tepiha u Veneciji.

Ali nekoliko sati kasnije haljina je pala u drugi plan.

Kada je projekcija završena, publika je dugo ostala na nogama, dok su Penelope i Bardem vidno dirnuti primali čestitke. Za glumački par ovo nije samo još jedan zajednički film – Celer je scenario pisao upravo imajući njih dvoje na umu.

Brak pod pritiskom postaje srž „Bunkera“

I na velikom platnu Penelope i Havijer igraju supružnike, ali je brak njihovih junaka daleko od idile. Migel je uspešan i cenjen arhitekta, dok je Sofija urednica knjiga. Španski par već 17 godina živi u Londonu sa dve ćerke i na prvi pogled ima sve što bi trebalo da čini uređen i privilegovan život.

Penelope Kruz i Havijer Bardem u filmu Bunker Foto: Sony Pictures / Everett / Profimedia

Ravnoteža počinje da se ruši kada Migel dobije izuzetno unosnu ponudu: treba da projektuje luksuzni podzemni bunker namenjen tehnološkom milijarderu koji želi sigurno utočište u slučaju globalne katastrofe.

Posao mu donosi ogroman novac, ali istovremeno otvara pitanja koja je porodica do tada uspevala da potisne. Sofija sve teže prihvata muževljeve odluke, počinje da preispituje njegove vrednosti, a pukotine u njihovom odnosu postaju sve vidljivije.

Publika oduševljena, kritičari mnogo oprezniji

Dugački aplauz u Veneciji ne mora nužno da znači i jednoglasno oduševljenje kritike, a „Bunker“ je upravo takav primer.

Prve recenzije prilično su podeljene. Dok pažnju privlače ideja filma, teme kojima se bavi i odnos glavnih junaka, pojedini kritičari smatraju da Celer nije otišao dovoljno duboko u pitanja koja otvara.

Penelope Kruz u filmu Bunker Foto: Pathé / Planet / Profimedia

„Gardijan“ je filmu dao dve od pet zvezdica, ocenjujući da priča o nejednakosti, otuđenju i bračnoj krizi ostaje površnija nego što bi se očekivalo od autora „Oca“. Slične zamerke pojavile su se i u drugim prvim kritikama, mada se ističe da Penelope Kruz i Havijer Bardem svojom hemijom i glumačkim iskustvom daju težinu odnosu Sofije i Migela.

A njihova bliskost bila je očigledna i van filmskog platna.

Dok je Penelope plakala pred publikom, Bardem ju je držao uz sebe. Bio je to kratki trenutak u kojem se granica između filmskog para u krizi i supružnika koji zajedno prolaze kroz veliki profesionalni trenutak potpuno izgubila.

„Bunker“ u trci za Zlatnog lava

Film Florijana Celera nalazi se u glavnoj konkurenciji 83. Filmskog festivala u Veneciji i jedan je od 21 naslova koji se takmiče za Zlatnog lava. O nagradama odlučuje žiri kojim predsedava Megi Džilenhol.

Da li će 16 minuta ovacija dobiti nastavak i na završnoj ceremoniji, tek će se videti.

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