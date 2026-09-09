Slušaj vest

Predrag Pepi Laković pripadao je onoj retkoj vrsti glumaca kojima nije bilo potrebno mnogo minuta na ekranu da bi prisvojili scenu. Često je stajao nekoliko koraka iza glavnih junaka, igrao ljude sa margine, osobenjake, samotnjake i dobre duše sa nekom tihom tugom u sebi, ali su upravo takvi likovi ostajali dugo nakon odjavne špice. Od njegove smrti danas se navršava 29 godina.

Publika ga pamti kao ujka Kostu iz "Boljeg života", ali njegova karijera bila je mnogo veća od jedne televizijske uloge. Igrao je u "Majstorima, majstorima", "Balkanskom špijunu", "Ocu na službenom putu", "Sivom domu", "Šmekeru", "Domu za vešanje", "Tango Argentinu", a poslednji filmski posao nije stigao da završi. Umro je 9. septembra 1997. godine, u 68. godini.

Foto: Printscreen/RTS

Sa bratom blizancem krenuo istim putem

Pepi je rođen 28. marta 1929. godine u Skoplju, samo nekoliko minuta pre brata blizanca Dragana Lakovića. Sudbina je htela da obojica postanu glumci, ali ih je publika zavolela na potpuno različite načine. Dragan je generacijama dece ostao glas pesama i emisije "Deco, pevajte sa nama", dok se Pepi pronašao u likovima odraslih koji kao da nikada nisu sasvim pripadali svetu oko sebe.

Prema kasnije objavljenim biografskim zapisima, Predrag je na rođenju bio čak dva kilograma lakši od brata i jedva je preživeo porođaj. Ipak, upravo je on nadživeo Dragana, koji je preminuo 1990. godine.

Glumačko obrazovanje stekao je u generaciji koja će kasnije postati deo istorije domaćeg teatra. Na prvoj klasi novoosnovane Akademije za pozorište, film, radio i televiziju studirao je zajedno sa Oliverom Marković, Vlastimirom Đuzom Stojiljkovićem i Vlastom Velisavljevićem. Prve profesionalne korake napravio je na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.

Foto: Printscreen/RTS

Bio je jedan od onih epizodista bez kojih bi veliki domaći filmovi izgledali siromašnije.

Ujka Kosta ga je "zadesio"

A onda je stigao "Bolji život".

Kosta Pavlović, Emilijin ujak iz Pariza, ušao je u dom Popadića kao čovek koji nikako ne uspeva da uhvati ritam porodice u koju je stigao. Bio je sporiji od ostalih, pomalo naporan, staromodan, ali potpuno razoružavajući. U svetu večito nervoznog Gige Moravca, ujka Kosta bio je savršen kontrapunkt.

Laković nikada nije pokušavao da od tog lika napravi veliku stvar. Možda je upravo zato postao veliki.

Foto: Printscreen/RTS

- Taj Kosta me sasvim slučajno zadesio kao da je pao sa neba - rekao je Laković u jednom od svojih retkih obraćanja medijima.

Uloga koja mu je, po sopstvenom priznanju, praktično "pala sa neba" postala je ona uz koju ga i danas najčešće vezuju.

Mir je pronalazio pored Tise

Privatno je sve više tražio samoću. Nakon smrti supruge, a potom i brata Dragana, dosta vremena provodio je u svojoj vikendici na Bisernom ostrvu u blizini Čuruga. Voleo je Tisu, pecanje i mir ravnice, daleko od glumačke gužve i javnosti. U zapisima savremenika i tekstovima o njegovom životu ostao je opisan kao boem, individualac i povučeni sanjar.

To povlačenje kao da se neobično poklapalo sa likovima koje je najbolje igrao. Njegovi junaci često su bili ljudi koji stoje malo po strani, posmatraju svet oko sebe i u sebi nose više nego što žele da kažu.

Foto: Printscreen

Poslednju ulogu nije završio

U leto 1997. godine Pepi je radio na filmu Emira Kusturice "Crna mačka, beli mačor", u kojem je tumačio rasejanog matičara. Film nije dočekao. Nakon njegove smrti pojedine scene morale su da budu završene sa drugim glumcem, dok su kadrovi koje je Laković već snimio ostali u filmu.

Foto: Printscreen

Devetog septembra otišao je na pecanje na Mrtvu Tisu i nije se vratio. Njegovo telo kasnije su pronašli lokalni ribari. Zvanično se navodi da se utopio, dok su različite verzije o tome kako je do tragedije došlo godinama kružile javnošću bez pouzdane potvrde. Zbog toga je najpoštenije ostati na onome što je poznato: Pepi Laković tog dana stradao je na mestu na kojem je prethodno pronalazio svoj mir.

Video: Isečak iz serije "Bolji život"