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53. Međunarodni filmski festival FEST održava se od 2. do 11. oktobra 2026. godine. Ovogodišnji slogan biće „Fest - Ljubav koja traje”.

To je prepoznatljiv slogan proizašao iz naslova filma Dinka Tucakovica (“Beograd i Fest: Ljubav koja traje”) koji je snimljen povodom tridesetog FEST-a. Slogan opisuje višedecenijsku vezu između beogradske publike i ovog kultnog filmskog festivala, koji traje još od 1971. godine.

Krilatica slavi strast prema sedmoj umetnosti, vernost generacija gledalaca i status FEST-a kao jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u regionu. Ove godine se koristi kao zvanični moto 53. izdanja festivala.

FEST 26 Foto: 53. FEST

Dinko Tucaković (1960-2013) je istaknuti filmski i televizijski reditelj i scenarista, dugogodišnji upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke, filmski kritičar, teoretičar i istoričar filma, predsedavajući Saveta FEST-a i pokretač mnogih filmskih manifestacija.

Radio je kao selektor više nacionalnih filmskih festivala, bio je član žirija FIPRESCI u Kanu, Berlinu, Beču,... Osvojio je više nagrada na nacionalnim filmskim festivalima. Svojim radom dao je ogroman doprinos razvoju FEST-a. Poslednji igrani film Dinka Tucakovića, "Dr Rej i Đavoli", zatvorio je jubilarni 40. FEST 2012. godine.

Međunarodni filmski festival FEST decenijama predstavlja kulturni prozor u svet, istorijsku raskrsnicu civilizacija i pravi simbol kosmopolitskog duha Beograda. Od svog osnivanja 1971. godine, FEST nije bio samo obična revija filmova, već fenomen koji je oblikovao generacije filmofila. Zato je slogan „Fest - Ljubav koja traje” adekvatan podsetnik na emociju koju publika generacijama neguje prema ovom festivalu.

(Kurir.rs)

VIDEO: Otvaranje FESTA