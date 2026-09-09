Slogan FEST-a 2026: “Fest - Ljubav koja traje"
- 53. FEST održava se od 2. do 11. oktobra 2026, a slogan festivala biće 'Fest - Ljubav koja traje'.
- Krilatica je preuzeta iz naslova filma Dinka Tucakovića i treba da istakne dugogodišnju vezu publike i festivala.
- FEST traje od 1971. godine i i dalje važi za jedan od najvažnijih kulturnih događaja u regionu.
53. Međunarodni filmski festival FEST održava se od 2. do 11. oktobra 2026. godine. Ovogodišnji slogan biće „Fest - Ljubav koja traje”.
To je prepoznatljiv slogan proizašao iz naslova filma Dinka Tucakovica (“Beograd i Fest: Ljubav koja traje”) koji je snimljen povodom tridesetog FEST-a. Slogan opisuje višedecenijsku vezu između beogradske publike i ovog kultnog filmskog festivala, koji traje još od 1971. godine.
Krilatica slavi strast prema sedmoj umetnosti, vernost generacija gledalaca i status FEST-a kao jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u regionu. Ove godine se koristi kao zvanični moto 53. izdanja festivala.
Dinko Tucaković (1960-2013) je istaknuti filmski i televizijski reditelj i scenarista, dugogodišnji upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke, filmski kritičar, teoretičar i istoričar filma, predsedavajući Saveta FEST-a i pokretač mnogih filmskih manifestacija.
Radio je kao selektor više nacionalnih filmskih festivala, bio je član žirija FIPRESCI u Kanu, Berlinu, Beču,... Osvojio je više nagrada na nacionalnim filmskim festivalima. Svojim radom dao je ogroman doprinos razvoju FEST-a. Poslednji igrani film Dinka Tucakovića, "Dr Rej i Đavoli", zatvorio je jubilarni 40. FEST 2012. godine.
Međunarodni filmski festival FEST decenijama predstavlja kulturni prozor u svet, istorijsku raskrsnicu civilizacija i pravi simbol kosmopolitskog duha Beograda. Od svog osnivanja 1971. godine, FEST nije bio samo obična revija filmova, već fenomen koji je oblikovao generacije filmofila. Zato je slogan „Fest - Ljubav koja traje” adekvatan podsetnik na emociju koju publika generacijama neguje prema ovom festivalu.
(Kurir.rs)
VIDEO: Otvaranje FESTA