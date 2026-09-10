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Jedan od najpoznatijih holivudskih muzičkih supervizora, Tomas Golubić, petostruki kandidat za nagradu Emmy i dvostruki kandidat za Grammy, održao je ekskluzivni masterklas pred prepunom salom Ložionice.



Masterklas Tomasa Golubića organizovala je Ložionica u saradnji sa ARC-om (American Resource Center). Golubić, koji je oblikovao muzički identitet nekih od najuticajnijih televizijskih ostvarenja poslednje dve decenije, kao što su Breaking Bad, Better Call Saul, Silo, Pluribus i mnoga druga, govorio je o važnosti odabira prave pesme za pravi trenutak i ulozi muzike u građenju atmosfere, karaktera i same priče.

Foto: Foto Marina Lovric Jancevic



„Posao muzičkog supervizora nije da pronađe najbolju muziku, već onu koja će najvernije ispričati priču.“

Publiku je poveo i iza kulisa serija Breaking Bad i Better Call Saul, objašnjavajući kako izgleda kreativni proces – od čitanja scene do konačnog izbora muzike – i koliko su u tom procesu važni saradnja, poverenje i duboko razumevanje priče.

Posebno se osvrnuo na dugogodišnju saradnju sa Vinceom Gilliganom, koga je nazvao svojim omiljenim saradnikom i „Stenlijem Kjubrikom našeg vremena“, ističući atmosferu koju Gilligan stvara u svom timu – okruženje u kojem su svi pozvani da doprinesu i u kojem dobra ideja može da dođe od bilo koga.

Govoreći o jednom od osnovnih principa svog posla, Golubić je poručio:

„Muzika ne sme da stane na put priči. Ako muzika pripada prostoru i trenutku, ona stvara autentičnost scene, umesto lažne slike stvarnosti.“

Foto: Foto Marina Lovric Jancevic



Govoreći o ulozi muzičkog supervizora, Golubić je istakao da su oni pre svega pripovedači koji svoje priče pričaju muzikom.

„Često se suočavamo sa ograničenim budžetima, ali upravo ograničenja mogu da dovedu do najzanimljivijih kreativnih odluka. Ponekad ispričam bolju priču kada nemam pristup poznatim pesmama, jer me to natera da pronađem nešto novo, neočekivano i cool – nešto što na kraju upravo tu seriju učini jedinstvenom“, dodao je Golubić.

Foto: Foto Marina Lovric Jancevic

Masterklas u Ložionici bio je retka prilika za domaće filmske autore, kompozitore, producente, reditelje, studente i druge kreativne stvaraoce da iz prve ruke čuju iskustva i uče od jednog od najuticajnijih svetskih stručnjaka za muzičku superviziju.