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Nakon velikog uspeha u regionu i projekcija na Pulskom filmskom festivalu, Cinehillu i Filmskom festivalu Herceg Novi, crnogorski dugometražni igrani film „Crna truba“ reditelja Bojana Stijovića, nastao u srpskoj manjinskoj koprodukciji, premijerno će biti prikazan u Srbiji u takmičarskoj selekciji Novi Sad Film Festivala, 13. septembra u 21:30 u Kulturnom centru Novog Sada. Nakon toga film stiže na festival LIFFE – Leskovački internacionalni festival filmske režije, gde će biti prikazan 17. septembra u 19 časova, u bioskopu Leskovačkog kulturnog centra, u okviru selekcije Poseban tretman.

Foto: Vuk Ilić

„Raduje me ritam koji je uspostavljen kada je riječ o putovanju "Crne trube" kroz festivale, a posebno nas raduje činjenica da ćemo sada vidjeti kako će publika u Srbiji reagovati na film, tim prije što je Srbija jedan od koproducenata. Zanimljivo mi je i to što će prve projekcije biti u Novom Sadu, a potom u Leskovcu, dakle na dva različita kraja Srbije, pa ćemo imati priliku da osjetimo kako dvije različite sredine reaguju na naš film“, naveo je reditelj filma Bojan Stijović.

Pogledajte kako se snimao film "Crna truba"

1/6 Vidi galeriju Crna truba Foto: Promo

„Mislim da će biti mnogo zanimljivih reakcija i komentara, jer Crna truba u velikoj mjeri akcentuje jedan mentalitet koji je ljudima u Srbiji, uslovno rečeno, poznat, ali ipak ne u potpunosti. Upravo zbog toga očekujem da će u filmu prepoznati nešto svoje, ali i vidjeti neke stvari koje im možda nisu toliko bliske. Zbog svega toga, veoma me zanima susret filma sa publikom u Srbiji“, zaključio je Stijović.

U filmu „Crna truba“ u glavnim ulogama su Momčilo Otašević i Marko Janketić, a glumačku postavu upotpunjuju Milica Janevski, Strahinja Bubanja, Srđan Grahovac, Vasko Raičević, Gorana Dragašević, Stefan Bošković, Nemanja Dragović, Jovo Petričević, Aleksandar Gilić, Ratka Mugoša, Dejan Jovićević, Nikola Jovićević i Marko Pogačar.

Foto: Anja Ribar

Scenarista filma je Stefan Bošković, direktor fotografije Dušan Grubin, montažer Dmitar Janjušević, dizajnerka produkcije Dijana Vučinić, kompozitor Ivan Marović, dizajner zvuka Dane Vlaisavljević, a kostimografkinja Lina Leković. Producent je Veliša Popović, dok su koproducenti Vladan Anđelković, Stefan Bošković i Boris Raonić.

„Crna truba“, triler koji kombinuje crni humor i elemente porodične drame, na nedavno završenom 39. Filmskom festivalu Herceg Novi osvojio je nagradu „Živko Nikolić“ za specijalan doprinos filmskom izrazu, koja je uručena Bojanu Stijoviću. Žiri je tom prilikom istakao da reditelj „crnim humorom donosi novu filmsku sliku mentaliteta jugoistočne Evrope, mešajući apsurdne i kritičke momente u stilu starog majstora Živka Nikolića“.

Foto: Vuk Ilić

Film je dobio i specijalno priznanje FEDEORA žirija, koji je ocenio da „u doba raznih identitetskih klackalica, autorski tim ovog filma daje dragocjen podsetnik da možda možeš otići i možeš izaći iz svoje kuće, ali ta kuća nikad neće izaći iz tebe“, te da je ovo „duboko lična, vešto napisana i izvrsno odglumljena filmska priča“ koja se posebno ističe i „dojmljivim filmskim jezikom, naročito nepredvidljivom, paranoidnom fotografijom“.

Zaplet priče

U središtu priče je Maksim Grahovac, afirmisani pisac koji se posle deset godina provedenih u inostranstvu vraća u rodno Grahovo u Crnoj Gori. Povod za njegov povratak su poseta bratu Niku i rešavanje pitanja porodičnog nasleđa. Na putu prema selu, međutim, Maksim doživljava saobraćajnu nesreću, nakon koje se njegov dolazak u zavičaj pretvara u niz mračnih i nepredvidivih događaja. Situacija u kojoj su se braća našla postaje sve složenija, primoravajući ih da se, pored posledica same nesreće, suoče i sa nerešenim dugovima iz prošlosti. Dok selo proslavlja povratak svog najpoznatijeg pisca, Maksim i Niko pokušavaju da prikriju istinu čije bi otkrivanje moglo ozbiljno da ugrozi njihove živote.

Momčilo Otašević i Marko Janketić Foto: Promo

Posebnu vrednost filmu daje snažna povezanost sa autentičnim ambijentom Grahova, koji postaje važan deo njegove atmosfere i vizuelnog identiteta. Oslanjanje na postojeće prostore, predmete i lokalnu materijalnu kulturu dodatno naglašava ukorenjenost priče u mestu u kojem se odvija, dok održivi pristup produkciji istovremeno postaje deo prepoznatljive poetike filma.

Realizaciju filma podržali su Filmski centar Crne Gore, Filmski centar Srbije i Radio-televizija Crne Gore.

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