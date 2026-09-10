Slušaj vest

Bane Vidaković je sinu i ćerki kupovao poklone, a njima je nedostajalo vreme sa ocem. Govoreći o svojoj borbi sa narkoticima, glumac je priznao da je dugo verovao da se njegove odluke tiču samo njega, sve dok nije sagledao koliko zbog njih pate ljudi koje voli.

Priču je podelio u nadi da će biti za nauk mlađim naraštajima, kako se ne bi upuštali u kandže narkotika. Kako je otkrio, heroin je prvi put probao 1979. godine. Imao je svega 20 godina, a onda je počeo njegov pakao.

Bane Vidaković Foto: Nemanja Nikolić

- U naše vreme, to je bilo normalno. Heroin su donosili studenti koji su kobajagi studiraju ovde, a u stvari se tako izdržavaju. Mi klinci do tada smo pušili travu, a kad se ovo pojavilo, to je planulo. U roku od godinu dana, ceo Beograd, uglavnom onaj njegov intelekutalni deo, bio je navučen, zato što smo bili mladi i ludi i želeli smo sve da probamo. U ono vreme bih probao i otrov - rekao je glumac gostujući na Hype televiziji.

Kako je vreme prolazilo on je sve više padao u zavisnost, a najviše ga je povredilo kada su njegovi prijatelji počeli da umiru od HIV-a.

- Već posle nepune godine sam izgubio kontrolu i shvatio sam koje se opasnosti tu kriju. Ipak, nastavio sam, iako me je gomila prijatelja iz osnovne i srednje upozoravala. Onda sam 90-ih shvatio da nema mnogo mojih prijatelja, da su se mnogi razbežali po svetu ili razboleli od droge, da imaju HIV. Najbolji od njih su najgore završili - objasnio je Vidaković i dodao:

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/9 Vidi galeriju Bane Vidaković nekad i sad Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Youtube

- Kupovao sam opijate, imao sam para, ali kad su se poslovi smanjili i kad su Minu počeli da zovu ljudi kojima se dugovao novac, počeli su problemi. Otišla je u Holandiju, potom su i deca otišla kod nje.

Ipak, odlučio je da želi da stavi tačku na zavisnost. Od tada otvoreno govori o problemima sa porocima u nadi da će ljudima biti svetli primer da se klone opijata.

- Zapitao sam se hoću li da se bavim glumom ili ovim? Glumu sam voleo dovoljno da sam bio spreman da istrpim šta treba. I, nije bilo lako, uopšte. Dugo i teško sam se skidao, na suvo, bez ikakvih lekova.Namučio sam se, ležao sam kod moje jadne majke Grozde, ona mi je donosila supice i presvlaku. Kad sam sve završio, otišao sam kod prijateljice doktorke da mi izvadi krv i kaže koliko sam oštećen. Rekla mi je da sam imao mnogo sreće, sve mi je bilo u redu. Upozorila me je da se više nikada ne skidam na suvo, jer mogu svi organi da popucaju - rekao je glumac.

Bane Vidaković Foto: Printscreen

Kod majke je potražio pomoć

U emisiji „TV lica kao sav normalan svet“ otvoreno je pričao o majci koja ga je negovala, povratku poslu i oproštaju dece.

– Rekao sam ne dam više pare za to. Uvek sam mislio „Šta se koga tiče kako ja trošim svoje pare, šta koga briga“. Ali sam zaboravio da ima onih koji nas vole i da im je teško da nas gledaju. Teško je mojoj deci, ženi tadašnjoj, da ne pričamo mami, koja mi je kuvala supice i presvlačila mi pidžame – rekao je Bane.

Kada je odlučio da prestane da koristi narkotike, otišao je kod majke. Njenu brigu pamti kroz ono što je svakodnevno činila za njega.

– Nisam znao gde da odem kada sam se skidao s droge. Otišao sam kod nje, zatvorio se u sobu. Ona ništa nije pitala, samo je spremala supice i skidala s mene mokro i držala me da ne padnem. Izborila se.

Bane Vidaković Foto: Marina Lopičić

Gluma mu je, kako je objasnio, dala obavezu kojoj je mogao da se posveti dok je pokušavao da promeni život.

– Ja sam imao šta ću da radim, glumu.

– Ja sam imao posao. I samo sam nastavio da ga radim.

„Mi roditelji mislimo: Kupiću im poklon“

O posledicama zavisnosti govorio je i kroz odnos sa sinom Matijom i ćerkom Majdom. Neke njihove zamerke danas razume drugačije.

– Ja sam bio dobra mušterija, trošio sam mnogo para. Skoro sam pričao sa sinom Matijom. Kao mali su me osuđivali što me nisu viđali. Mi roditelji mislimo „Kupiću im poklon“. Ne treba im to. Ja nisam bio tipičan narkoman. Sećam se, ne razgovaram sa tazbinom, razvodim se od žene, ja ulazim i pravo u sobu kod dece da im sviram gitaru i uspavljujem ih. Deca su shvatila da sam imao problem i polako su mi opraštali. Sad smo divni prijatelji. Ja izigravam tatu i Majdi pomažem savetima, Matija pomaže meni...

Teško je prihvatio razdvajanje

Sin i ćerka otišli su u Holandiju kod majke, a Vidaković je u emisiji „Una, due, tre“ priznao da se toj odluci najpre protivio. Želeo je da ostanu uz njega, ali je na kraju procenio da je preseljenje bolje za njih.

Bane Vidaković u seriji Gore dole Foto: Printscreen/Youtube

– Ja nisam hteo jer sam vezan za njih bio, a onda sam shvatio da ipak moram to da uradim.

– Oni meni i dan-danas nedostaju jer ne žive ovde. To je jedino mana što smo se razdvojili, ali je za njih mnogo bolje.

„Deca misle da sam neodgovoran prema sebi“

Danas su njihove uloge delimično zamenjene: deca njega podsećaju da više brine o zdravlju, dok im on obećava da će menjati navike.

– Ne muči me mnogo toga, srećan sam dečko. Deca su mi zdrava, Bogu hvala, to je jedino važno. Moje zdravlje je onako, kako se ponašam prema sebi. Deca misle da sam neodgovoran prema sebi, ali ih ubeđujem da ću pokušati da hodam više, da ne jedem slatkiše. Od svih poroka to mi je ostalo.

Video: Bane Vidaković u Palati Pravde