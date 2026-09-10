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Posle više od 40 godina, jedna od omiljenih domaćih televizijskih priča dobija nastavak. U Beogradu je počelo snimanje serije "Priče iz radionice 2", koja će kroz 24 epizode doneti novu generaciju junaka i nastaviti priču o porodici čuvenog majstora Živote.

U fokusu nastavka nalazi se sin legendarnog automehaničara, koji uspešno nastavlja očevu tradiciju i potvrđuje da je "veliki majstor za popravku automobila", uz niz novih dogodovština koje će obeležiti njegov privatni i poslovni život.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Producent serije je Lazar Ristovski, izvršni producent Nikola Burovac, dok režiju potpisuje Vladimir Petrović. Autori projekta su Dragiša Krunić i Zdravko Šotra, direktor fotografije je Marko Kovačević, a scenario su napisali Maja Todorović i Marko Popović.

Serija se snima na više lokacija u Beogradu, a mediji su imali priliku da obiđu set u Zemun Polju i razgovaraju sa delom glumačke ekipe.

Nenad Jezdić na snimanju serije Priče iz radionice 2 Foto: Marko Kranjc

- Ova serija je omaž Zoranu Radmiloviću i jedna vrsta franšize. Svaki dobar brend, da li je trgovački, da li je proizvođački, da li je televizijski, zaslužuje da se nastavi, zaslužuje da mu se da šansa za neki novi, za neki novi drugačiji život, tako i snimamo ovu seriju i motivisani smo, naravno, sjajnom, sjajnom serijom, u Šotrinoj režiji i izvedbi glumaca koji su tumačili karaktere u onom formatu. Apsolutno se naslanjamo na ono što ta serija jeste bila. Crpimo iz nje manje-više dosta toga i naravno, samo su to novi, malo drugačiji karakteri i malo su deo ovog vremena, deo ove zbilje, ovih događaja - rekao je Nenad Jezdić na setu serije "Priče iz radionice 2".

1/18 Vidi galeriju Snimanje serije "Priče iz radionice 2" Foto: Marko Kranjc

U novim epizodama igraju Nenad Jezdić, Nataša Marković, Predrag Vasić, Dušan Kovačević, Milica Tomašević i Una Lučić, koji će publici predstaviti nove likove i zaplete inspirisane svakodnevnim životom, ali u duhu originalne serije koja je ostavila snažan trag u domaćoj televizijskoj produkciji.