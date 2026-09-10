Počelo snimanje serije "Priče iz radionice 2": Kultna priča dobija nastavak posle više od četiri decenije, pogledajte fotografije sa seta
- U Beogradu je počelo snimanje serije 'Priče iz radionice 2', nastavka kultne domaće priče posle više od 40 godina, kroz 24 epizode.
- U fokusu je sin legendarnog majstora Živote, koji nastavlja očevu tradiciju, uz nove zaplete iz privatnog i poslovnog života.
- U novim epizodama igraju Nenad Jezdić, Nataša Marković, Predrag Vasić i drugi, a premijera se očekuje po završetku snimanja.
Posle više od 40 godina, jedna od omiljenih domaćih televizijskih priča dobija nastavak. U Beogradu je počelo snimanje serije "Priče iz radionice 2", koja će kroz 24 epizode doneti novu generaciju junaka i nastaviti priču o porodici čuvenog majstora Živote.
U fokusu nastavka nalazi se sin legendarnog automehaničara, koji uspešno nastavlja očevu tradiciju i potvrđuje da je "veliki majstor za popravku automobila", uz niz novih dogodovština koje će obeležiti njegov privatni i poslovni život.
Producent serije je Lazar Ristovski, izvršni producent Nikola Burovac, dok režiju potpisuje Vladimir Petrović. Autori projekta su Dragiša Krunić i Zdravko Šotra, direktor fotografije je Marko Kovačević, a scenario su napisali Maja Todorović i Marko Popović.
Serija se snima na više lokacija u Beogradu, a mediji su imali priliku da obiđu set u Zemun Polju i razgovaraju sa delom glumačke ekipe.
- Ova serija je omaž Zoranu Radmiloviću i jedna vrsta franšize. Svaki dobar brend, da li je trgovački, da li je proizvođački, da li je televizijski, zaslužuje da se nastavi, zaslužuje da mu se da šansa za neki novi, za neki novi drugačiji život, tako i snimamo ovu seriju i motivisani smo, naravno, sjajnom, sjajnom serijom, u Šotrinoj režiji i izvedbi glumaca koji su tumačili karaktere u onom formatu. Apsolutno se naslanjamo na ono što ta serija jeste bila. Crpimo iz nje manje-više dosta toga i naravno, samo su to novi, malo drugačiji karakteri i malo su deo ovog vremena, deo ove zbilje, ovih događaja - rekao je Nenad Jezdić na setu serije "Priče iz radionice 2".
U novim epizodama igraju Nenad Jezdić, Nataša Marković, Predrag Vasić, Dušan Kovačević, Milica Tomašević i Una Lučić, koji će publici predstaviti nove likove i zaplete inspirisane svakodnevnim životom, ali u duhu originalne serije koja je ostavila snažan trag u domaćoj televizijskoj produkciji.
Premijera serije očekuje se po završetku snimanja, a autori najavljuju spoj prepoznatljivog duha originala i savremenih tema koje će novu priču približiti današnjoj publici.