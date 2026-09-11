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Penelope Kruz nije mogla da obuzda suze dok je ljubila supruga i glumačkog partnera Havijera Bardematokom 15 i po minuta dugih ovacija na premijeri filma "Bunker" na Filmskom festivalu u Veneciji. Publika je u utorak uveče film ispratila jednim od najdužih aplauza u istoriji festivala, piše Variety.

Kako je aplauz trajao i nakon desetog minuta, Kruz je publici usnama poručila "Hvala!" i zastala da se rukuje s jednim posebno upornim obožavateljem. Pri izlasku iz dvorane Palazzo del Cinema, još jednom se okrenula prema publici, doviknula "Ćao!" i primala pohvale. Reditelj Florijan Zeler podstakao je članove glumačke ekipe, među kojima su bili i Patrik Švarceneger i Pol Dejno, da istupe i pojedinačno se poklone publici.

U galeriji pogledajte fotografije Penelope Kruz i Havijera Bardema na Filmskom festivalu u Veneciji:

1/6 Vidi galeriju Penelope Kruz i Havijer Bardem u Veneciji Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Priča o braku i moralnim dilemama

U "Bunkeru" Bardem i Kruz glume bračni par koji se u svom londonskom domu suočava s profesionalnim i ličnim problemima. Njihov brak počinje da se urušava nakon što Migel, arhitekta, prihvati posao izgradnje bunkera za preživljavanje za Endrua, tehnološkog milijardera kog glumi Dejno.

Taj moralno upitan zadatak stvara jaz među supružnicima nakon 17 godina braka. Sofija počinje da preispituje da li još uvek dele iste vrednosti i započinje saradnju sa zgodnim američkim piscem Džeremijem Grejem, kog glumi Švarceneger.

Povratak u Veneciju i uticaj Kjubrika

Kruz, koja je na crvenom tepihu nosila crvenu haljinu, pre premijere je od obožavatelja primala cveće i pozirala za fotografije. Zbog glamurozne glumačke postave i Zelerovog autorskog ugleda, "Bunker" se smatra jednim od najvažnijih međunarodnih naslova na ovogodišnjim jesenjim festivalima. Zeler se ovim filmom vraća u Veneciju, gde se 2022. takmičio za Zlatnog lava s filmom "Sin".

Već je bio priznati dramaturg kad je uspešno prešao u filmski svet s "Ocem", koji je osvojio dva Oskara - za glavnu ulogu Entonija Hopkinsa i za najbolji adaptirani scenario.

Foto: Stefano Costantino/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

U razgovoru za Variety pre festivala, Zeler je izjavio da mu je glavna inspiracija bio film "Širom zatvorenih očiju" Stenlija Kjubrika. Objasnio je da je, po uzoru na Kjubrika, koji je za uloge para u krizi angažiovao tadašnje supružnike Toma Kruza i Nikol Kidman, želeo je da iskoristi prožimanje fikcije i stvarnosti. Zato je angažovao Kruz i Bardema, partnere gotovo dve decenije, da na platnu glume muža i ženu.

"Obožavao sam 'Širom zatvorenih očiju' i tu ambivalentnu ideju koja se nudi publici, gde niste sasvim sigurni šta ste zapravo pozvani da gledate", rekao je Zeler. Dodao je da je uz pomoć Kruz i Bardema hteo da iskoristi "ono što oni jesu kako bi dotakao nešto autentičnije i uznemirujuće za publiku".

Foto: CAROLINE BREHMAN/EPA

Društvena kritika u centru priče

Film takođe kritikuje ekstremno bogatstvo i izolaciju klase milijardera. Zeler je istakao da je Kruz u lik Sofije unela sopstveni "iskreni bes" prema tehnološkim moćnicima. Ipak, Zeler nije hteo da "Bunker" postane izrazito politički film, već je dozvolio da te šire teme postupno prožmu priču o braku koji je u centru radnje.

Priča "Bunkera", nadahnuta filmom "Dečko iz komšiluka" iz 2009. godine, brzo je prerasla okvire odnosa centralnog para. Iako "Bunker" zadržava psihološki intenzitet koji je postao Zelerov zaštitni znak, film je i politički angažovaniji od njegovih prethodnih radova jer istražuje kako socioekonomske teskobe oblikuju savremene odnose i porodičnu dinamiku.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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