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Poznati srpski glumac Rade Marković, koji je kroz svoju karijeru ostvario nezaboravne uloge na filmu i na pozorišnoj sceni, napustio nas je pre 16 godina

Iza sebe je ostavio više od 60 filmskih uloga u ostvarenjima "Bal na vodi", "Sabirni centar" i "Ubistvo s predumišljajem", ali i dvoje dece, sina Gorana Markovića i ćerku Lenku, koju je dobio kada je imao 80. godina.

Anica Dobra i Rade Marković u filmu Sabirni centar Foto: Printscreen/Youtube

Gorana Markovića, proslavljenog reditelja dobio je u braku sa Oliverom Marković, a ćerku Lenku sa trećom suprugom Lidijom.

Mnogi su komentarisali razliku u godinama između njegovog sina Gorana i ćerke Lenke. Iako je Rade bio svestan izazova koje donosi roditeljstvo u poznim godinama, bio je izuzetno ponosan na svoju decu.

"Goran i ja, zajedno sa Lenkinom mamom, imali smo ukupno 200 godina".

Kad je saznao da će postati otac po drugi put, Rade nije mogao da zadrži suze. Kako je Lidija pričala, on je plakao čitavih deset minuta. Nedugo nakon rođenja Lenke, Marković je često govorio o roditeljstvu, ponekad uz humorističke komentare o životu sa dvoje dece.

Olivera Marković Foto: arhiva Narodnog pozorišta u Beogradu

Bio sa 32 godine mlađom

Rade Marković se drugi put oženio sa jednom od najlepših glumica bivše Jugoslavije, Nedom Arnerić. Oboma im je to bio drugi brak - venčali su se nakon što se on razveo od Olivere, a ona od reditelja Dejana Karaklajića.

Njihov brak je tada šokirao javnost jer je Rade bio stariji 32 godine od Nede.

Niko se nije slagao s glumičinim izborom, a naročito je zbog toga imala problema u svojoj porodici. Njenom izabraniku protivila se i njena majka, ali Nedu to nije pokolebalo.

Neda Arnerić Foto: Dragana Udovičić

Brak je trajao samo tri godine, a Neda je otkrila da je zbog Radeta zavolela stvari o kojima nije ni sanjala.

"Čak 32 godine je ogromna razlika, koju ja nisam osećala. S njim sam naučila da volim ozbiljnu muziku, da čitam pametne pisce, pripremam ulogu za pozorište. Naučila sam da skijam, da igram tenis, šetali smo po planinama, zavolela sam prirodu… Bilo nam je prelepo. I sve dok je Rade bio živ, kada god bismo se sreli, s nostalgijom smo se prisećali tih naših godina. On je imao veliku ulogu u mom životu“, pričala je glumica.

Neda je bila mlađa čak i od Radetovog sina, poznatog filmskog reditelja, Gorana Markovića. On je prihvatio očev novi brak, pa se i Neda jednom prisetila:

"Goran je bio beskrajno duhovit čovek. U vreme kad sam bila u braku s njegovim tatom, to je za sve nas bila smešna situacija. Bila sam mu, zapravo, maćeha pa me tražio džeparac i pitao što sam kuvala za ručak. Posle je i Goran povukao na tatu, jer uvek je imao mlađe žene. Ne pada jabuka daleko od stabla", govorila je.

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