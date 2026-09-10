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Serija “Branilac” rađena je prema istinitim događajima opisanim u knjigama čuvenih jugoslovenskih advokata. U četvrtoj sezoni bavimo se slučajevima opisanim u knjigama adv. Olivera Injca “Velike advokatske odbrane”, adv. Josipa Muselimovića, kao i po originalnim predmetima adv. Veljka Guberine. Nove epizode na programu su od 10. septembra, četvrtkom u 21h.

Ovaj serijal, na filmski uzbudljiv način, elementima drame i trilera, obrađuje ozbiljna životna, pravna i filozofska pitanja koja su aktuelna i dan danas. To su vanvremenske priče o ljudskim sudbinama ali i profesiji koja se temelji na zakletvi da brani - ne delo koje je počinjeno, već čoveka koji je vrlo često unapred osuđen od javnosti.

Foto: Đorđe Cvijović

Četvrta sezona TV serije Branilac vodi nas u bližu prošlost, dosežemo i u 80-e godine prošlog veka, u nove životne drame aktera tadašnjih velikih sudskih procesa.

Teme i motivi zločina su stari poznanici priča iz sudnice: novac, ljubomora, povređen ponos, čaršijske priče, osudе, ceo spektar ljudskih slabosti. A uzroci su nešto mnogo više i tu počinje posebnost svakog od ovih slučajeva.

Iz epizode u epizodu razotkriva se anatomija svakog zločina.

To su priče o običnim ljudima koje smo mogli da poznajemo, jedni od nas koji se slome, izgube tlo pod nogama i učine nezamislivo. I niko ne zna šta je za koga crta koja se ne prelazi. Jedan trenutak, jedan događaj koji prebriše čitav život. A ono što od njega ostane, preuzimaju branioci.

Otkriva se uloga branioca u situacijama kada počinioci u magnovenju i izmenjenom stanju svesti nakon zločina ne traže nikakvu odbranu niti samilost za sebe i neočekivane ljudske interakcije u ovim zamršenim procesima.

Upoznajemo svet koji je dalek i okrutan i nema ništa zajedničko sa našim normalnim životima, do trenutka kad prepoznamo komšiju, rođaka, kolegu u nekoj od ovih surovih priča koje su nekad bile kao naše - obične, normalne, pomalo nalik jedna drugoj, sve do kobnog trenutka...

Foto: Đorđe Cvijović

Kroz istragu i odbranu u toku sudskog procesa, odmotava se klupko ljudskih sudbina.

Imena likova kao i lokacije samih događaja su izmenjeni radi dramatizacije, ali slučajevi, sudski procesi, branioci i motivi zločina prikazani su autentično.

U ovoj sezoni imamo priče 4 advokata: Veljka Guberine, Josipa Muselimovića, Milana Vujina Miroljuba M. Pavlovića.

Serijal ima 6 epizoda u kojima je opisano 6 slučaja:

UBISTVO BEZ LEŠA – Advokat Milan Vujin STID – Advokat Miroljub M. Pavlović ZAR JE I TO MOGUĆE – Advokat Josip Muselimović NIJE MI JASNO – Advokat Veljko Guberina BILA MI JE SVE – Advokat Veljko Guberina ZAR JE UZIMANJE BRANIOCA DOKAZ KRIVIČNOG DELA – Advokat Veljko Guberin

U novoj sezoni donosimo vam priče iz različitih krajeva bivše Jugoslavije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, samim tim se pored domaćih glumaca pojavljuje i veliki broj glumaca iz regiona.

Foto: Đorđe Cvijović

GLUMCI serijala:

U ulogama advokata:

Veljko Guberina – Nenad Jezdić

Miroljub M. Pavlović – Miloš Timotijević

Josip Muselimovic – Ljubiša Savanović

Milan Vujin – Marko Vasiljević

OSTALE ULOGE:

Svetozar Cvetković, Mladen Nelević, Milica Mihajlović, Jovo Maksić, Dubravka Kovjanić, Milan Čučilović, Ivan Zarić, Aleksandar Djurica, Vasilija Jezdić , Dejan Ivanić, Milivoje Mišo Obradović, Boris Šavija, Milena Predić, Kristina Obradović, Jelena Simić, Aleksandar Dimitrijević, Vule Marković, Una Lučić, Lazar Tasić, Andrijana Đorđević, Vesna Stanković, Igor Filipović, Olivera Vitorović, Jovan Jelisavčić, Jugoslav Krajnov, Rade Marković, Aleksandar Lazić, Mitar Miličević, Andrija Marković, Jovan Simeunović, Ognjen Sekulić, Andrej Njezić, Una Kozić, Pavle Popović…

Kreator seije: Jelena Svetličić

Scenario: Sanja Savić Milosavljević i Mladen Milosavljević

Direktor fotografije: Gojko Despotović

Montaža: Vladimir Radovanović, Davor Bosankić

Režija: Gojko Despotovic

Producent: Radio-televizija Srbije

Izvršna produkcija: UP&UP

Bonus video: