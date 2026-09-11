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Šta se zaista krije iza naizgled savršenog života u predgrađu? Nova TLC serija„Dvostruki život žena iz predgrađa“ (Double Lives of Suburban Wives) donosi drugačiji pogled na svakodnevicu u predgrađima u digitalnom dobu, prateći šest parova iz okoline Sent Luisa čiji se porodični život, od vožnje dece i komšijskih druženja do odlazaka u crkvu i okupljanja lokalne zajednice, prepliće sa mnogo privatnijom stranom njihove svakodnevice. Serija „Dvostruki život žena iz predgrađa“ premijerno sredom u 20.00 sati na TLC kanalu.

Iza uglađene slike života u predgrađu, ovi parovi izgradili su unosne i nekonvencionalne karijere u svetu kreiranja sadržaja za odrasle. Zajednička iskustva povezala su žene i stvorila neočekivana prijateljstva, pružajući im podršku u pokušajima da usklade dva sveta koja na prvi pogled teško mogu da postoje jedan pored drugog.

Serija prati parove dok pokušavaju da pronađu ravnotežu između braka, roditeljstva i porodičnog života, s jedne, i karijere u industriji sadržaja za odrasle, s druge strane. Iako ih povezuju iskrena prijateljstva i slična iskustva, njihovi odnosi biće stavljeni na probu kada lične dileme, različiti prioriteti i suprotstavljeni stavovi počnu da stvaraju tenzije unutar grupe. Suočeni sa osudama okoline, očekivanjima porodice i izazovima života između dva potpuno različita sveta, učesnici otvoreno govore o odnosima koji im pružaju oslonac, ali i problemima koji prete da ih udalje jedne od drugih.

Foto: press-keyart

Upoznajte šest parova čije priče donosi serija:

Tami i Dru

Par od kojeg je sve počelo. Tami i Dru još od studentskih dana zajedno grade svoj posao i život u predgrađu koji spolja deluje sređeno i stabilno, dok se iza te slike krije mnogo složenija svakodnevica. Oni su oslonac grupe i par kojem se ostali obraćaju kada prijateljstva naiđu na probleme. Ipak, uprkos dugoj zajedničkoj istoriji, Tami se suočava sa ličnom dilemom pokušavajući da pomiri svoju veru sa životom koji je izgradila, dok Dru nastoji da sačuva ravnotežu između njihovih različitih svetova.

Mejsi i Džim

Živeći u malom mestu izvan Sent Luisa, Mejsi i Džim pažljivo čuvaju tajnu o svom dvostrukom životu, za koji ne znaju čak ni članovi njihove najbliže porodice. Za okolinu, Mejsi je posvećena majka i domaćica, dok se Džim bavi trgovanjem na berzi. Međutim, kako teret skrivanja postaje sve veći, a mogućnost da njihova tajna bude otkrivena sve realnija, odlučuju da sami ispričaju svoju priču, svesni da bi ih iskrenost mogla mnogo koštati.

Emili i Nejtan

Za Emili i Nejtana kreiranje sadržaja je pre svega posao. Nakon perioda finansijske nesigurnosti, Emili je izgradila veoma uspešnu platformu sa specijalizovanim sadržajem za odrasle, dok Nejtan svoje učešće u tom poslu usklađuje sa karijerom menadžera apoteke i drugim poslovnim poduhvatima. Emili želi da pronađe ljude koji dele slična iskustva i izgradi iskrena prijateljstva u zajednici koja može da razume njen nekonvencionalni životni put.

Brijana i Filip

Ono što je počelo kao način da poprave svoju finansijsku situaciju ubrzo je Brijani i Filipu donelo veliki uspeh i učinilo ih najimućnijim parom u grupi. Nakon što je javno otkrivanje njenog drugog posla Brijanu koštalo nastavničke karijere, potpuno se posvetila kreiranju sadržaja za odrasle i izgradila samouveren i beskompromisan javni imidž. Međutim, novi način života ima svoju cenu – tenzije u odnosu sa Filipom rastu, a počinju da se pojavljuju i prve pukotine u njenim prijateljstvima.

Megan i Tajler

Megan nije očekivala da će dodatni posao kojim je želela da otplati studentske kredite potpuno promeniti njen život. Dok je radila kao nastavnica, tajno je kreirala sadržaj za odrasle, ali nakon što je njena tajna otkrivena, ubrzo posle Brijanine, izgubila je karijeru koju je volela. Dok pokušava da ponovo izgradi svoj život i pronađe stabilnost, Megan je rastrzana između želje da se vrati prosveti i finansijske sigurnosti koju joj donosi sadašnji posao.

Heder i Šon

U braku su gotovo dve decenije i naizgled imaju sve – stabilan dom, četvoro dece i uspešne karijere. Međutim, od 2019. godine u tajnosti razvijaju uspešan posao kreiranja sadržaja za odrasle, za koji niko u njihovom domaćinstvu ne zna, uključujući i Šonovu majku koja živi sa njima. Kada Heder počne da preispituje da li život koji je izgradila i dalje odgovara osobi kakva želi da bude, pritisak života između dva sveta postaje sve veći. Par će morati da se suoči sa pitanjem koliko su spremni da rizikuju kako bi nastavili da žive životom koji su sami izabrali.

Seriju „Dvostruki život žena iz predgrađa“ (Double Lives of Suburban Wives) za TLC producira Scout Productions.

Bonus video: