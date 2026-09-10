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Beograd ulazi u veliko odbrojavanje! Još samo mesec dana ostalo je do trenutka kada će jedan od najvažnijih bendova u istoriji rok muzike zauzeti binu Beogradske arene Deep Purple stiže 10. oktobra, a pred domaćom publikom naći će se rok titani koji ni posle više od pola veka ne pokazuju nameru da uspore.

Ovoga puta dolaze sa potpuno novim materijalom, novom energijom i albumom koji je sam bend okarakterisao kao jedan od najtežih - SPLAT! Album je objavljen ovog leta i predstavljnovo poglavlje u njihovoj priči, ali istovremeno nosi onu prepoznatljivu energiju koja je decenijama bila sinonim za moćne rifove, Hammond orgulje, virtuoznost i eksplozivnu koncertnu atmosferu. Posebnu težinu novom izdanju daje činjenica da je, kako je svojevremeno Ian Gillan, zvuk povezan sa energijom perioda u kojem su nastali neki od najvećih klasika benda. Tako se na SPLAT! susreću iskustvo i sloboda muzičara koji iza sebe imaju više od pet decenija karijere, ali i kreativna snaga benda koji očigledno još nije rekao poslednju reč. A ono što će publiku u Beogradskoj areni posebno podići na noge jeste susret tog novog poglavlja sa pesmama koje su odavno prerasle granice roka. „Smoke on the Water“, „Highway Star“, „Child in Time“, „Black Night“, „Fireball“, „Lazy“ i drugi bezvremenski klasici biće deo večeri koja će okupiti generacije slušalaca i vratiti u fokus zvuk koji je zauvek promenio tok svetske muzike. Kao specijalan gost u Beogradskoj areni nastupiće JAYLER, jedan od najperspektivnijih bendova britanske scene, koji će publici prirediti snažnu rok uvertiru pred izlazak legendi na binu.

Deep Purple je bend koji je generacijama muzičara pokazao koliko daleko mogu da se pomere granice žanra, oblikujući zvuk hard roka i ostavljajući trag koji se čuje i danas. Njihove pesme postale su deo muzičkog nasleđa, dok su njihovi nastupi ostali sinonim za vrhunsku instrumentalnu izvedbu. Aktuelna evropska turneja vodi ih kroz najveće gradove kontinenta, od Sofije, Budimpešte, Beča, Praga i Lođa, preko Beograda, do Skoplja, Atine, Milana, Pariza, Londona i drugih evropskih metropola. Domaća publika će tako 10. oktobra biti deo velike evropske koncertne rute benda koji već decenijama predstavlja jedno od najvažnijih imena svetske rok scene. Ulaznice su u prodaji putem sajtaefinity.rs, mobilne aplikacije eFinity, kao i na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, te na više od 1.000 Moj kiosk lokacija širom Srbije.