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Poznati glumac Nenad Jezdić (54) odbio je sve ponude za kupovinu njegovog imanja i destilerije u selu Zabrdica kod Valjeva, gde provodi vreme sa porodicom i nastavlja da ulaže u lokalni biznis.

Imanje i destilerija Nenada Jezdića u selu Zabrdica privukli su pažnju više kupaca koji su nudili ozbiljne novčane iznose, ali glumac nije želeo ni da razmotri prodaju. Jezdić je najsrećniji kada slobodno vreme provodi sa suprugom i decom na selu, ali i kada radi na snimanjima.

U galeriji pogledajte kako izgleda život Nenada Jezdića na selu:

1/6 Vidi galeriju Nenad Jezdić uživa na imanju u selu Zabrdica Foto: printscreen/instagram/jezdicrakija

Njegove komšije razvezale jezik

O interesovanju kupaca i glumčevoj vezanosti za imanje svedoče njegove komšije:

„Nekoliko ljudi je dolazilo s ponudama da proda ovo imanje i destileriju. Ozbiljan iznos je bio u pitanju, ali on nije hteo ni da čuje za to. Ovo mesto je vrlo atraktivno, a mnogi su i čuli za Zabrdicu zbog Nenada. On toliko voli ovo mesto da ne postoji novac za koji bi on ovo otuđio. Štaviše, svake godine ulaže sve više i više u ovaj raj na zemlji, tako da će ovo tek zablistati za koju godinu.”

Uprkos radu na imanju i ulaganjima u selo, Jezdić je izuzetno aktivan i u svojoj primarnoj profesiji, ističući da se trenutno radi više nego ikada ranije. U svojoj izjavi o glumačkom pozivu i obimu posla, Jezdić je poručio:

Nenad Jezdić Foto: Marko Karović

„Od kad se bavim ovim poslom, nekako mi je uvek teško i kompleksno da doživljavam sebe kao nekog sa iskustvom i sa nekom starinom iza sebe, ali nikada se nije ovoliko radilo. Krivo sedi, a pravo besedi".

(Kurir.rs)

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