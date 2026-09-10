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Više od četiri decenije nakon što je "Majstorska radionica" sa Zoranom Radmilovićem osvojila publiku, priča o čuvenoj auto-mehaničarskoj porodici dobija novo poglavlje. U Beogradu je počelo snimanje serije "Priče iz radionice 2", koja se naslanja na kultni televizijski format, ali donosi nove likove, zaplete i teme karakteristične za današnje vreme. U središtu priče ponovo je porodica Govedarević. Nenad Jezdić tumači Govedarevića, naslednika tradicije i mentaliteta čuvenog majstora Živote, dok njegovog sina Životu igra Strahinja Mitić, dečak iz serije "Igra sudbine". Upravo ta smena generacija predstavlja jedan od važnih motiva nove serije.

Duh originala

- Naslednik sam tradicije i mentaliteta koji je ta serija nosila, kao i karaktera koji nam je svojevremeno fantastično dočarao Zoran Radmilović - kaže Jezdić.

Foto: Marko Kranjc



Glumac smatra da je nastavak kultne priče svojevrsna televizijska franšiza, ali i prilika da se poznatom brendu udahne novi život.

- Svaki dobar brend, bilo da je trgovački, proizvođački ili televizijski, zaslužuje da se nastavi i da dobije šansu za novi, drugačiji život. Zato i snimamo ovu seriju, motivisani sjajnim scenariom i sa odličnom glumačkom podelom - ističe Jezdić.

Iako se nova serija oslanja na nasleđe originala, autori nisu želeli da naprave njegovu kopiju. Priča je prilagođena savremenom trenutku, a likovi i situacije donose drugačiji senzibilitet.

- Apsolutno se naslanjamo na ono što je ta serija bila i u velikoj meri crpemo inspiraciju iz nje. Naravno, tu su i novi, malo drugačiji karakteri, a deo priče čine događaji i trenuci specifični za današnje vreme - objašnjava Jezdić.

Zaviriste na snimanje nove serije "Priče iz radionice 2"

1/18 Vidi galeriju Snimanje serije "Priče iz radionice 2" Foto: Marko Kranjc



Svestan je da će poređenja sa Zoranom Radmilovićem biti neizbežna, ali ih ne doživljava kao pritisak.

- Već sam oguglao na to, tako da nemam nikakva očekivanja. Poređenja su uvek korisna. Sve te povratke na stare formate i karaktere smatram svojevrsnim omažem velikim glumcima. Drago mi je što sam deo ovoga i verujem da će ova serija biti lepo sećanje na velikog Zorana Radmilovića. Biće to omaž Zoranu i svim majstorima - kaže glumac.

Jezdić posebno ističe da mu je "Majstorska radionica" bila jedna od omiljenih serija uz koje je odrastao.

- To su one serije koje vas dovedu do tačke da poželite da u budućnosti i sami budete deo tako nečega. Srećan sam što sam deo omaža Zoranu Radmiloviću, Zdravku Šotri i svim ljudima koji su stvarali tu seriju.

Foto: Marko Kranjc



Za njega radionica nije samo mesto na kojem se popravljaju automobili već prostor susreta, prijateljstva i životnih priča.

- Radionica je mesto opšteg susreta. Neka od svojih najdragocenijih i najiskrenijih prijateljstava stekao sam upravo u radionici. Poznajem mnogo majstora još od devedesetih, kad smo sami čistili karburatore i krpili auspuhe. Svašta smo zajedno prošli dok nismo stigli do novijih automobila koji se ne kvare tako često.

Nova serija neće se oslanjati samo na humor. Jezdić smatra da današnje vreme zahteva drugačiji odnos prema komediji i društvenim temama.

- Ne volim više puke gegove, s godinama su prestali da me uzbuđuju. Mi više nismo ljudi koji žive u vremenu kad su se otvarale nove teme, rušili tabui i razotkrivale slabosti tadašnjeg mentaliteta. Sad se bavimo ovim vremenom - kaže Jezdić.

Serija će, prema trenutnim informacijama, imati blizu 24 epizoda, a producent je Lazar Ristovski. Izvršni producent je Nikola Burovac, režiju potpisuje Vladimir Petrović, autori su Dragiša Krunić i Zdravko Šotra, direktor fotografije je Marko Kovačević, dok scenario potpisuju Maja Todorović i Marko Popović. Serija nastaje u produkciji TS Media.

Jedan detalj

U glumačkoj su podeli, pored Nenada Jezdića, Danica Ristovski, Nataša Marković, Predrag Vasić, Dušan Kovačević, Milica Tomašević, Una Lučić, kao i ostali članovi ekipe. Novinarske ekipe juče su bile na setu u Zemun Polju, a dok snima scene ispod portreta Zorana Radmilovića, Jezdić kaže da oseća pre svega uzbuđenje i odgovornost.



- Uzbudljivo je. Sada imam više godina nego što je pokojni Zoran imao kad je napustio ovaj svet. Nosim se s tom odgovornošću, ali sam srećan. U svom profesionalnom životu stigao sam i da propadnem i da se podignem, da stradam od kritike i budem nagrađen od žirija. Zato ovo posmatram samo kao još jedan u nizu mojih zadataka.

Foto: Marko Karović



Želimo da se se u seriji pojave Mira Banjac i Tanja Bošković

Želja glumaca i produkcije je da se kao gosti pojave u nastavku i neke kolege koje su igrale u seriji koja je snimana i pre 40 godina.

- S Mirom Banjac se nisam lično čuo, ali smo na setu konstatovali kako bi bilo divno da se pojavi u nekoj od epizoda. Isto važi i za Tanju Bošković, ona to apsolutno zaslužuje i verujem da bi mogla sjajno da iznese ulogu, jer i dalje aktivno radi - otkrio je Jezdić.

Bonus video: Nenad Jezdić o seriji "Ljuljaj me nežno"