Objavljene nominacije za AFA nagrade
Filmska i TV Akademija Jadranske regije, koju su osnovali članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival, objavljuje nominacije za ovogodišnje dobitnike AFA nagrada, Adriatic Film & TV Awards. Ovim nagradama Akademija odaje priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama iz regiona.
O nominacijama je putem elektronskog glasanja odlučilo više od 800 članova Akademije, filmskih i televizijskih profesionalaca iz različitih zemalja i profesija filmske industrije. Oni će sada odlučiti i o dobitnicima AFA nagrada.
Druga dodela AFA nagrada biće održana od 23. do 25. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu u Crnoj Gori, a okupiće filmske i televizijske autore i profesionalce iz celog regiona. Otvaranje drugog izdanja Filmskih i TV nagrada Jadranske regije biće održano na Žičari Kotor–Lovćen, dok će tokom trodnevnog programa u Porto Montenegru biti održana svečana ceremonija dodele deset nagrada filmskim i televizijskim ostvarenjima i autorima.
AFA nagrade najboljim ostvarenjima i pojedincima biće dodeljene na svečanosti u subotu, 24. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu, glavnom partneru događaja.
Za AFA nagrade mogli su da se prijave producenti i nosioci prava igranih i dokumentarnih filmova i TV serija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Severne Makedonije i Slovenije.
AFA nagrade 2026. za filmove i TV serije dodeljuju se u 10 kategorija. U kategoriji filma biće dodeljeno sedam priznanja: za najbolji film, najbolju glavnu glumicu, najboljeg glavnog glumca, Zvezdu u usponu, najbolju režiju, najbolji scenario i najbolji debitantski film. Kategorija televizijskih serija obuhvata tri nagrade: za najbolju seriju, najbolju glavnu glumicu i najboljeg glavnog glumca.
Ove godine po prvi put će biti dodeljena i AFA nagrada za izuzetan uspeh u bioskopskoj distribuciji, odnosno najveći prihod ostvaren na bioskopskim blagajnama.
Deo AFA vikenda biće i besplatne filmske projekcije nominovanih ostvarenja.
Nominovani za AFA nagrade 2026:
I. NAJBOLJI FILM
BOG NEĆE POMOĆI (Hrvatska, Italija, Rumunija, Grčka, Francuska, Slovenija); režija: Hana Jušić; producentkinja: Ankica Jurić Tilić
DJ AHMET (Severna Makedonija, Češka, Srbija, Hrvatska); režija: Georgi M. Unkovski; producenti: Ivan Unkovski, Ivana Shekutkoska
MAJKA TEREZA / MAJKA (Belgija, Severna Makedonija, Danska, Švedska, Bosna i Hercegovina); režija: Teona Strugar Mitevska; producentkinja: Labina Mitevska
VETRE, PRIČAJ SA MNOM (Srbija, Slovenija, Hrvatska); režija: Stefan Đorđević; producentkinja: Dragana Jovović
YUGO FLORIDA (Srbija, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora); režija: Vladimir Tagić; producentkinja: Marija Stojanović
II. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA
Jasna Diklić – „Paviljon“
Manuela Martelli – „Bog neće pomoći“
Noomi Rapace – „Majka Tereza“ / „Majka“
Hana Selimović – „Yugo Florida“
Dora Akan Zlatanova – „DJ Ahmet“
III. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC
Stefan Đorđević – „Vetre, pričaj sa mnom“
Filip Đurić – „Kako je ovde tako zeleno?“
Arif Jakup – „DJ Ahmet“
Andrija Kuzmanović – „Yugo Florida“
Nikola Ristanovski – „Majka Tereza“ / „Majka“
IV. ZVEZDA U USPONU
Marko Grabež – „Svadba“
Arif Jakup – „DJ Ahmet“
Jana Milosavljević – „Yugo Florida“
Lamija Salihović – „Komar“, „Kotlina“
Ana Marija Veselčić – „Bog neće pomoći“
V. NAJBOLJA REŽIJA
Stefan Đorđević – „Vetre, pričaj sa mnom“
Hana Jušić – „Bog neće pomoći“
Teona Strugar Mitevska – „Majka Tereza“ / „Majka“
Vladimir Tagić - „Yugo Florida“
Georgi M. Unkovski – „DJ Ahmet“
VI. NAJBOLJI SCENARIO
Stefan Đorđević – „Vetre, pričaj sa mnom“
Hana Jušić – „Bog neće pomoći“
Nikola Ležaić – „Kako je ovde tako zeleno?“
Goce Smilevski, Elma Tataragić i Teona Strugar Mitevska – „Majka Tereza“ / „Majka“
Georgi M. Unkovski – „DJ Ahmet“
VII. NAJBOLJI DEBITANTSKI FILM
Katarina Bogdanović (Kukla) – „Fantasy“
Stefan Đorđević – „Vetre, pričaj sa mnom“
Ester Ivakič – „Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo“
Vladimir Tagić – „Yugo Florida“
Georgi M. Unkovski – „DJ Ahmet“
TV SERIJE
VIII. NAJBOLJA TV SERIJA
„Komar“ (Bosna i Hercegovina)
„Kotlina“ (Bosna i Hercegovina)
„Pošast za železno zaveso“ (Slovenija)
„Senke nad Balkanom“ (Srbija)
„Sram“ (Hrvatska)
IX. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U TV SERIJI
Lejla Hakalović – „Komar“
Jana Jakopović – „Sram“
Nina Janković – „Senke nad Balkanom“
Nataša Ninković – „Senke nad Balkanom“
Snežana Vidović – „Kotlina“
X. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U TV SERIJI
Dragan Bjelogrlić – „Senke nad Balkanom“
Boris Ler – „Kotlina“
Igor Skvarica – „Komar“
Borna Šimunek – „Sram“
Feđa Štukan – „Kotlina“