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Filmska i TV Akademija Jadranske regije, koju su osnovali članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival, objavljuje nominacije za ovogodišnje dobitnike AFA nagrada, Adriatic Film & TV Awards. Ovim nagradama Akademija odaje priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama iz regiona.

O nominacijama je putem elektronskog glasanja odlučilo više od 800 članova Akademije, filmskih i televizijskih profesionalaca iz različitih zemalja i profesija filmske industrije. Oni će sada odlučiti i o dobitnicima AFA nagrada.

Foto: AFA promo

Druga dodela AFA nagrada biće održana od 23. do 25. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu u Crnoj Gori, a okupiće filmske i televizijske autore i profesionalce iz celog regiona. Otvaranje drugog izdanja Filmskih i TV nagrada Jadranske regije biće održano na Žičari Kotor–Lovćen, dok će tokom trodnevnog programa u Porto Montenegru biti održana svečana ceremonija dodele deset nagrada filmskim i televizijskim ostvarenjima i autorima.

AFA nagrade najboljim ostvarenjima i pojedincima biće dodeljene na svečanosti u subotu, 24. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu, glavnom partneru događaja.

Za AFA nagrade mogli su da se prijave producenti i nosioci prava igranih i dokumentarnih filmova i TV serija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Severne Makedonije i Slovenije.

AFA nagrade 2026. za filmove i TV serije dodeljuju se u 10 kategorija. U kategoriji filma biće dodeljeno sedam priznanja: za najbolji film, najbolju glavnu glumicu, najboljeg glavnog glumca, Zvezdu u usponu, najbolju režiju, najbolji scenario i najbolji debitantski film. Kategorija televizijskih serija obuhvata tri nagrade: za najbolju seriju, najbolju glavnu glumicu i najboljeg glavnog glumca.

Ove godine po prvi put će biti dodeljena i AFA nagrada za izuzetan uspeh u bioskopskoj distribuciji, odnosno najveći prihod ostvaren na bioskopskim blagajnama.

Deo AFA vikenda biće i besplatne filmske projekcije nominovanih ostvarenja.

Foto: AFA promo

Nominovani za AFA nagrade 2026:

I. NAJBOLJI FILM

BOG NEĆE POMOĆI (Hrvatska, Italija, Rumunija, Grčka, Francuska, Slovenija); režija: Hana Jušić; producentkinja: Ankica Jurić Tilić

DJ AHMET (Severna Makedonija, Češka, Srbija, Hrvatska); režija: Georgi M. Unkovski; producenti: Ivan Unkovski, Ivana Shekutkoska

MAJKA TEREZA / MAJKA (Belgija, Severna Makedonija, Danska, Švedska, Bosna i Hercegovina); režija: Teona Strugar Mitevska; producentkinja: Labina Mitevska

VETRE, PRIČAJ SA MNOM (Srbija, Slovenija, Hrvatska); režija: Stefan Đorđević; producentkinja: Dragana Jovović

YUGO FLORIDA (Srbija, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora); režija: Vladimir Tagić; producentkinja: Marija Stojanović

II. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA

Jasna Diklić – „Paviljon“

Manuela Martelli – „Bog neće pomoći“

Noomi Rapace – „Majka Tereza“ / „Majka“

Hana Selimović – „Yugo Florida“

Dora Akan Zlatanova – „DJ Ahmet“

III. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC

Stefan Đorđević – „Vetre, pričaj sa mnom“

Filip Đurić – „Kako je ovde tako zeleno?“

Arif Jakup – „DJ Ahmet“

Andrija Kuzmanović – „Yugo Florida“

Nikola Ristanovski – „Majka Tereza“ / „Majka“

IV. ZVEZDA U USPONU

Marko Grabež – „Svadba“

Arif Jakup – „DJ Ahmet“

Jana Milosavljević – „Yugo Florida“

Lamija Salihović – „Komar“, „Kotlina“

Ana Marija Veselčić – „Bog neće pomoći“

V. NAJBOLJA REŽIJA

Stefan Đorđević – „Vetre, pričaj sa mnom“

Hana Jušić – „Bog neće pomoći“

Teona Strugar Mitevska – „Majka Tereza“ / „Majka“

Vladimir Tagić - „Yugo Florida“

Georgi M. Unkovski – „DJ Ahmet“

VI. NAJBOLJI SCENARIO

Stefan Đorđević – „Vetre, pričaj sa mnom“

Hana Jušić – „Bog neće pomoći“

Nikola Ležaić – „Kako je ovde tako zeleno?“

Goce Smilevski, Elma Tataragić i Teona Strugar Mitevska – „Majka Tereza“ / „Majka“

Georgi M. Unkovski – „DJ Ahmet“

VII. NAJBOLJI DEBITANTSKI FILM

Katarina Bogdanović (Kukla) – „Fantasy“

Stefan Đorđević – „Vetre, pričaj sa mnom“

Ester Ivakič – „Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo“

Vladimir Tagić – „Yugo Florida“

Georgi M. Unkovski – „DJ Ahmet“

TV SERIJE

VIII. NAJBOLJA TV SERIJA

„Komar“ (Bosna i Hercegovina)

„Kotlina“ (Bosna i Hercegovina)

„Pošast za železno zaveso“ (Slovenija)

„Senke nad Balkanom“ (Srbija)

„Sram“ (Hrvatska)

IX. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U TV SERIJI

Lejla Hakalović – „Komar“

Jana Jakopović – „Sram“

Nina Janković – „Senke nad Balkanom“

Nataša Ninković – „Senke nad Balkanom“

Snežana Vidović – „Kotlina“

X. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U TV SERIJI

Dragan Bjelogrlić – „Senke nad Balkanom“

Boris Ler – „Kotlina“

Igor Skvarica – „Komar“

Borna Šimunek – „Sram“

Feđa Štukan – „Kotlina“