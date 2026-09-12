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Maja Noveljić Romčevićgodinama je bila jedno od prepoznatljivih lica domaće televizije, a publika je vezuje za čitav niz serija koje su obeležile jedan period regionalne produkcije. Ipak, poslednjih godina gotovo da je nema u javnosti, pa se o njenom privatnom životu i novim angažmanima zna veoma malo.

Njena glumačka karijera počela je početkom devedesetih. Već 1993. godine pojavila se u ostvarenjima „Elektra“ i „Rođeni sjutra“, a kasnije je nizala uloge koje su joj donele veću prepoznatljivost.

Pogledajte u galeriji njene filmske uloge:

1/7 Vidi galeriju Maja Noveljić Romčević filmske uloge Foto: Printscreen/Youtube

Jednu od zapaženijih ostvarila je u hrvatskoj seriji „Ljubav u zaleđu“, gde je igrala Gogu Cukić. Nakon toga publika ju je gledala i u domaćim serijama „Stižu dolari“ i „Ljubav i mržnja“, dok je u „Metli bez drške“ tumačila Veroslavu, a u „Paradoksu“ lik Kate.

Posebno mesto u njenoj televizijskoj karijeri zauzima serija „Žene sa Dedinja“. U njoj je igrala Valeriju Savić, blisku prijateljicu Čarne, koju je tumačila Anđelka Prpić. Upravo je ta uloga učinila da je zapamti i mlađa publika.

Od Podgorice do Fakulteta dramskih umetnosti

Foto: YouTube/Printscreen

Maja Noveljić Romčević rođena je u Podgorici, a gluma ju je veoma rano odvela ka akademskom obrazovanju. Prijemni ispit najpre je položila na Akademiji u Sarajevu, da bi školovanje nastavila na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirala.

Umetnost je važan deo i njenog porodičnog života. Udata je za Nebojšu Romčevića, scenaristu, dramskog pisca i profesora, čije ime stoji iza brojnih poznatih projekata domaće kinematografije i televizije.

Romčević je radio na ostvarenjima kao što su „Bićemo prvaci sveta“, „Stado“ i „Ljubav, navika, panika“, a bavi se i književnim i stručnim radom.

Danas daleko od reflektora

Foto: YouTube/Printscreen

Iako iza sebe ima niz uloga po kojima je publika i dalje pamti, Maja Noveljić Romčević danas se veoma retko pojavljuje u medijima i javnosti.

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