Wiener Art kolekcija predstavlja izložbu „Između dva daha: od avangarde do digitalnog“
U Salonu Muzeja grada Beograda večeras je otvorena izložba „Između dva daha: od avangarde do digitalnog“, koja predstavlja izbor od 200 umetničkih dela 68 umetnika iz Wiener Art kolekcije savremene srpske umetnosti. Postavljena na sva tri nivoa Salona, na prostoru od oko 1.000 kvadratnih metara, izložba kroz različite umetničke medije predstavlja promene i razvoj savremene srpske umetnosti od avangardnih i eksperimentalnih praksi do savremenih digitalnih formi.
Posle devet godina, beogradska publika ponovo ima priliku da sagleda najznačajnije segmente Wiener Art kolekcije. Postavka je organizovana kroz tri generacijske celine - od umetnika koji su svojim radom išli ispred ili paralelno sa evropskim i svetskim umetničkim kretanjima, preko generacije koja je razvijala angažovane umetničke prakse i uvodila nove medije, do umetnika stasalih na prelazu dva veka, čiji rad povezuje digitalne forme sa iskustvima i nasleđem prethodnih generacija. Među zastupljenim umetnicima su predstavnici različitih generacija i umetničkih praksi - od Vladana Radovanovića, Ane Bešlić, Mire Brtke, Milene Čubraković, Dragoljuba Raše Todosijevića i Nedeljka Neše Paripovića, preko Mrđana Bajića, Milete Prodanovića i Milice Tomić, do Mihaela Milunovića, Zorana Naskovskog, Ane Knežević i Olivere Parlić, kao i brojni drugi autori.
Izložba obuhvata slikarstvo, crtež, skulpturu, objekte, fotografiju, video, instalacije i savremene digitalne forme, predstavljajući različite načine na koje su umetnici istraživali nove mogućnosti umetničkog izraza i odgovarali na promene svog vremena.
Sam naziv „Između dva daha: od avangarde do digitalnog“ sugeriše prelaz između dva vremena, dva stanja i dva pogleda na svet. Upravo taj prelaz predstavlja jednu od ključnih ideja izložbe: umetnost neprestano menja svoje forme, medije i načine komunikacije, ali zadržava potrebu da istražuje, preispituje i stvara nova značenja.
„Wiener Art kolekcija je od svog osnivanja zamišljena kao dinamična platforma koja podržava umetničku produkciju i prati promene na savremenoj umetničkoj sceni. Ova izložba povezuje nasleđe avangarde sa savremenim umetničkim i digitalnim praksama i pokazuje kako se kolekcija tokom 15 godina razvijala i širila. Kao neko ko je od početka učestvovao u njenom stvaranju, posebno mi je značajno što danas predstavlja prostor susreta različitih generacija, medija i umetničkih pogleda i što na taj način doprinosi vidljivosti savremene srpske umetnosti“, izjavila je Svetlana Smiljanić, članica Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja.
Poseban segment otvaranja izložbe je predstavljao performans „Hvala na poseti / Thanks for Visiting“ umetnika Aleksandra Dimitrijevića, koji je pred publikom oslikao zidni mural, a zatim ga sastrugao i spakovao u staklene tegle. Ovim simboličnim činom performans je otvorio pitanje vrednosti umetničkog dela i načina na koji se ona formira.
„Naslov izložbe „Između dva daha: od avangarde do digitalnog“ evocira prostor prelaza, trenutak između dva vremena i dva pogleda na svet. Upravo taj prostor prelaza postaje metafora umetnosti koja neprestano menja svoje oblike, medije i načine komunikacije, ali istovremeno zadržava potrebu za istraživanjem, preispitivanjem i stvaranjem novih značenja. Od avangardnih i eksperimentalnih praksi do savremenih digitalnih formi, izbor dela u ovoj postavci pokazuje različite načine na koje umetnost odgovara na promene društvenih, tehnoloških i političkih okolnosti“, rekao je Saša Janjić, kustos izložbe.
Wiener Art kolekcija savremene srpske umetnosti osnovana je 2011. godine u skladu sa strategijom Vienna Insurance Group (VIG), kojoj pripada i Wiener Städtische osiguranje u Srbiji. Ova inicijativa je deo šireg opredeljenja grupacije da podržava kulturu, umetnost i doprinosi razvoju zajednica u kojima kompanije Grupacije posluju. Osim što aktivno pruža podršku afirmaciji domaćih umetnika, Wiener Art kolekcija već petnaest godina predano podstiče razvoj domaće umetničke produkcije, promociju novih pravaca i umetničkih praksi.
Kolekcija se kontinuirano razvija kroz pažljivo odabrane akvizicije i danas predstavlja jednu od najznačajnijih korporativnih zbirki savremene umetnosti u Srbiji koja obuhvata više od 600 umetničkih dela - od preko 100 renomiranih domaćih autora. U sastavu kolekcije nalaze se tradicionalni i prošireni mediji - slike, skulpture, grafike, crteži, fotografije, kao i ambijentalne/svetlosne instalacije, performansi i digitalna umetnost. Dela iz kolekcije, svojom tematikom i izrazom prevazilaze okvire vremena u kojem su nastala, donoseći sveže i autentične poglede na stvarnost i savremeni umetnički izraz.
Wiener Art kolekcija je imala svoje prvo javno predstavljanje 2012. godine, kroz izložbu „O’zvučenje“ u okviru Art salona u Beogradu. Prvo samostalno predstavljanje kolekcije u Beogradu usledilo je 2017. godine, izložbom „Collecting is Connecting“ u Kući legata. Tokom svog razvoja, kolekcija je predstavljana i na međunarodnoj sceni, između ostalog i kroz izložbu „Unknown Familiars“ u bečkom Leopold muzeju, na kojoj je 2024. godine bilo predstavljeno 80 dela 15 umetnika. Posebna vrednost kolekcije ogleda se u njenoj misiji da umetnost učini dostupnijom široj publici. Kroz izložbe širom Srbije, poput prošlogodišnjih održanih u Pirotu, Kruševcu i Vršcu, Wiener Städtische osiguranje nastoji da savremenu srpsku umetnost približi široj publici, doprinoseći ravnomernijem razvoju kulturnog života i jačanju dostupnosti umetničkim sadržajima u lokalnim zajednicama.
Izložba „Između dva daha: od avangarde do digitalnog“ je otvorena za publiku od 11. septembrado 16. oktobra 2026. godine u Salonu Muzeja grada Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 30.
Na izložbi su predstavljena dela umetnika:
Aleksić Milan, Apostolović Srđan, Bajić Mrđan, Basta Danica, Bešlić Ana, Božović Nikola Kolja, Bračić Nenad, Brtka Mira, Černik Atila, Čubraković Milena, Ćalić Marija, Damnjanović Radomir Damnjan, Dei Leči (Vitorac Bora, Pavlov Dragoljub), Dimitrijević Aleksandar, Dimitrijević Danka, Dimitrijević Slobodan Braco, diSTRUKTURA (Bosnić Milan i Milićević Milica), Donkov Perica, Dragaš Goran, Džafo Nikola, Đurđević Biljana, Glid Gabriel, Grebenarović Zoran, Grozdanić Živko Gera, Grupa A3 – Jugoslav Vlahović, Ivković Ivana, Joksimović Zdravko, Jozić Milan, Karanović Branimir, Kirćanski Nadežda, Knežević Ana, Kovač Žolt, Krkobabić Miodrag, Marković Srđan Đile, Mašić Radomir, Matković Slavko, Milivojević Slobodan Era, Milunović Mihael, Mirković Petar, Naskovski Zoran, Nešović Nevena, Nikolić Branislav, Nikolić Nemanja, Pančić Saša, Paripović Nedeljko Neša, Parlić Olivera, Peternek Tomislav, Petrović Dragan, Plazinić Božidar, Popović Zoran, Prodanović Mileta, Racković Nenad, Radovanović Vladan, Rafajlović Aleksandar, Ranisavljević Ivana, Santrač Zvonimir, Savić Miroslav, Supek Jaroslav, ŠKART (Protić Dragan, Balzamović Đorđe), Šuletić Ivan, Šuvaković Miško, Todosijević Dragoljub Raša, Tomić Milica, Trajković Jelena, Újhazi Adrienn, Urkom Gergelj, Vasić Čedomir, Vranešević Zoran.