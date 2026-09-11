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Komemoracija nedavno preminulom novinaru i piscu Dušanu Vesiću biće održana u Beogradu u subotu u 18 časova u Klubu Sokoj (Mišarska 12-14) u Beogradu. Poslednji ispraćaj biće u ponedeljak, 14. septembra, na Topčiderskom groblju. Opelo će biti u 12.30, a ispraćaj u 13 časova.

Foto: Milan Maricic/ATAImages



Dušan Vesić je bio novinar, kritičar i hroničar rok kulture. Karijeru u medijima započeo je na prelasku sedamdesetih u osamdesete. Brzo je postao jedan od najvažnijih i najuticajnijih rok novinara u Jugoslaviji. Bio je veliki znalac jugoslovenske muzike i urednik domaće scene u magazinima Rok i Pop rok. Objavio je tri knjige o Bijelom dugmetu: "Lopuže koje nisu uhvatili", "Bijelo dugme 1974-1988" (sa Sinišom Škaricom) i "Šta bi dao da si na mom mjestu". Takođe, autor je dela o Margiti Stefanović ("Magi: Kao da je bila nekad) i jugoslovenskom novom talasu ("Bunt dece socijalizma", odnosno, u Hrvatskoj, "Zamisli život..."). Potpisao je (sa Sandrom Rančić) antologijski TV serijal "Rockovnik" i dokumentarni film o grupi Ekatarina Velika ("Kao da je bilo nekad").

Vesić je rođen 1959. godine u Beogradu, a preminuo je, posle duge i teške bolesti, u Novom Sadu.

Foto: ATA images



Pisac i pesnik Đorđe Matić naveo je da je Vesić "imao tek da da još velikih knjiga", nazvavši ga autorom "apsolutno najbolje rokenrol biografije kod nas napisane, bez konkurencije".



Od Vesića se oprostio i bend Bajaga i Instruktori, nazvavši ga "velikim muzičkim novinarom i kritičarom, rediteljem, književnikom i analitičarom".