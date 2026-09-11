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Umetnički savet i Odbor Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije LIFFE, zajedno s Kristinom Paskaljević, suprugom proslavljenog reditelja Gorana Paskaljevića, dodeljuju nagradu Otisak Gorana Paskaljevića rediteljki i glumici Ivani Mladenović za autentičan autorski izraz, izgrađen filmski jezik i stvaralaštvo koje, kroz originalno i neposredno sagledavanje stvarnosti, afirmiše čovekoljublje, razumevanje i toleranciju. "U njenim filmovima prepoznajemo posebnu senzibilnost prema čoveku i njegovoj svakodnevici, kao i hrabrost da se složene društvene i lične teme sagledaju bez pojednostavljivanja i stereotipa. Svojim radom Ivana Mladenović potvrđuje vrednosti koje su obeležile stvaralaštvo Gorana Paskaljevića - veru u film kao prostor susreta, empatije i razumevanja među ljudima."

Foto: EPA Nacho Gallego



- Pre svega, veliko hvala na ovoj nagradi. Zaista je nisam očekivala. Ove godine dobila sam nagradu "Aleksandar Saša Petrović" na Festivalu autorskog filma i nagradu "Dušan Makavejev", koju dodeljuje Udruženje filmskih umetnika Srbije, UFUS, a sada i Otisak Gorana Paskaljevića. Bez lažne skromnosti, teško mi je da poverujem, ali ne mogu da kažem da mi nije beskrajno drago. To su autori uz čije sam filmove odrastala. Vrlo rano sam osećala da u njihovim filmovima postoji nešto subverzivno, nešto što tada nisam do kraja razumela, ali što mi je govorilo da postoji hrabrost da se o životu priča jasno i istinito, i vrlo često kroz humor. Goran Paskaljević je za mene upravo takav reditelj, neko ko je kroz sudbine "malih ljudi" umeo da govori o mnogo širim stvarima, a da nikada ne izgubi čoveka iz vida. U njegovim filmovima nikad nemam osećaj da autor želi da bude ispred ljudi koje snima. Verujem njegovim likovima i verujem situacijama. Njegove filmove smo gledali na televiziji, znamo dijaloge napamet. Ljudi su se u njima prepoznavali. Taj spoj humora i tragedije, ali pre svega potreba za humanošću i razumevanjem ljudi sa margine, duboko je obeležio filmove Gorana Paskaljevića, kao i jugoslovenski film tog vremena, a sigurno je ostavio trag i na mene mnogo pre nego što sam toga postala svesna.

Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE



Koje vas priče okupiraju i šta vas najviše kreativno provocira?

- Dosad sam napravila četiri dugometražna filma, jedan dokumentarni i tri igrana, i skoro svi su na neki način nastajali iz stvarnih života pojedinaca koje sam upoznavala, a čije su me priče dirnule ili za koje sam poželela da istrajem u njihovom pričanju. Radila sam sa autobiografskim knjigama i tekstovima koje su pisali ljudi sa margine, a onda su ti isti ljudi zajedno sa mnom učestvovali u ponovnom izvođenju, odnosno reenactmentu sopstvenih iskustava, glumeći sebe na platnu. Mislim da je za mene upravo to iskustvo da nešto radimo zajedno bilo možda i najvažnije u celom procesu. Humor mi je tu veoma važan, naravno uz empatiju. Ljudi su mnogo komplikovaniji da bi se posmatrali samo kroz svoj društveni položaj ili nesreću kroz koju prolaze. Često smo protivrečni, neprijatni, nežni, sebični, velikodušni, sve u isto vreme. Mislim da me upravo to zanima.



LIFFE je festival posvećen rediteljima. Kakva je danas pozicija reditelja u filmskom stvaralaštvu i kakva je njegova budućnost?