Slušaj vest

Postoje filmovi koje pogledamo jednom, a postoje oni kojima se uvek rado vraćamo. LA LA LAND definitivno pripada ovoj drugoj kategoriji, a 16. septembra ponovo stiže na veliko platno u CineStar bioskope i Concept Cinema & Bar u Beogradu, povodom 10. godišnjice ovog izuzetnog ostvarenja.

Ovo je idealna prilika da se još jednom doživi jedna od najvoljenijih filmskih romansi poslednje decenije ili da se, možda po prvi put, pogleda na velikom platnu, u pravom bioskopskom ambijentu. U vreme kada se, uz bogatu ponudu novih naslova na velika platna sve češće vraćaju i filmski klasici, ovakvi naslovi, naročito oni nagrađeni Oskarom, dobijaju posebnu “patina” nostalgije i topline. Upravo zbog toga zajedničko gledanje filma ponovo postaje poseban izlazak koji vredi isplanirati.

Foto: Blitz Film

Ema Stoun i Rajan Gosling vode publiku kroz Los Anđeles, grad velikih snova, audicija, džeza, ljubavi i odluka koje menjaju život. Film scenariste i reditelja Dejmijena Šazela osvojio je čak šest Oskara, a njegova muzika, plesne scene i prepoznatljiva vizuelna estetika učinile su ga modernim filmskim klasikom.

Povratak filma LA LA LAND u CineStar neće biti samo filmski. Sve posetioce specijalne projekcije 16. septembra uz ulaznicu očekuje i piće dobrodošlice Bloom vinarije Čoka, kao pravi uvod u veče inspirisano filmom koji je gotovo nemoguće zamisliti bez muzike i plesa, a u Concept Cinema posetioce očekuje i plesno iznenađenje. Upravo zato CineStar i Concept Cinema & Bar pozivaju plesače, plesne škole i klubove da se uključe u ovo posebno veče. Mogu se javiti putem društvenih mreža i pokazati svoju kreativnost: neki od najkreativnijih plesača i plesnih ekipa osvojiće ulaznice za projekciju 16. septembra.

Foto: Blitz Film

Bez obzira da li neko zna svaki takt pesme “City of Stars” ili “LA LA LAND” ili tek čeka da im ovo postane jedan od omiljenih filmova, ovo je prilika da se film doživi tamo gde muzika zvuči bolje, gde boje izgledaju raskošnije, a ples dobija sasvim novu dimenziju – na velikom platnu.

LA LA LAND (u distribuciji Blitz Filma) se može pogledati 16. septembra u CineStaru u Zrenjaninu, Pančevu i Novom Sadu ili u beogradskom Concept Cinema & Bar-u. Film će biti na reportoaru samo nekoliko dana, prikazuje se u originalnoj verziji bez titla. Ulaznice su u prodaji, treba obezbediti svoja mesta na vreme.