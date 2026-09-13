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Završen je 83. Venecijanski filmski festival, a glavnu nagradu, Zlatnog lava za najbolji film, osvojila je danska drama "Nepoznata žena" ("Kvinde Ukendt") rediteljke Mej el-Tuki.

Film je ostvario dvostruki uspeh jer je Matilda Arsel, koja tumači glavnu ulogu, osvojila Volpi Cup za najbolju glumicu. El-Tuki je pritom bila jedina rediteljka koja je samostalno potpisala jedan od 21 filma u glavnoj konkurenciji.

Matilda Arsel Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

O čemu govori pobednički film?

"Nepoznata žena" je istorijska drama smeštena u Dansku neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata.

U središtu priče je Meri, mlada dadilja i kućna pomoćnica koja radi kod bogatog udovca Kristijana. Njih dvoje planiraju venčanje i čini se da je Meri pred novim početkom. Međutim, krije tajnu koja bi mogla potpuno da joj promeni život.

Tokom rata bila je u vezi s nemačkim vojnikom. Nakon oslobođenja Danske žene koje su bile u vezama s pripadnicima okupacionih snaga javno su ponižavane i kažnjavane. Kada se ponovo pojavi neko iz Merine prošlosti, preti opasnost da njena tajna izađe na videlo. Meri je zato spremna da učini gotovo sve kako bi sačuvala život koji je uspela da izgradi i položaj koji je stekla.

Film se ne bavi samo njenom sudbinom nego i položajem žena u posleratnom društvu. Rediteljka je objasnila da ju je posebno zanimalo iskustvo žena koje su zbog veza s nemačkim vojnicima bile proganjane, javno ponižavane i obeležene za ceo život.

Meri glumi Matilda Arsel, dok Kristijana tumači Karsten Bjernelund. U filmu se pojavljuju i Torbjern Hejdegor, Marina Buras, Mia Plantin i Sofija Nolse. Scenario su napisale Mej el-Tuki i Maren Luiz Kene.

Kritičari posebno izdvojili Matildu Arsel

Film je već tokom festivala privukao veliku pažnju kritičara. Screen Daily opisao ga je kao snažnu i mračnu posleratnu dramu i posebno pohvalio Matildu Arsel, čiju je glumu izdvojio kao jedan od najvećih aduta filma.

Guardian mu je dao četiri od pet zvezdica i opisao ga kao vrlo gledljivu i vešto izvedenu dramu o preživljavanju, krivici i tajnama koje nakon rata ponovo izlaze na površinu.

Mej el-Tuki i Matilda Arsel Foto: Rocco Spaziani / Zuma Press / Profimedia

Pažnju je privukla i sama premijera u Veneciji. Projekcija je u jednom trenutku morala biti prekinuta zbog problema s titlovima, ali nakon nastavka publika je film nagradila ovacijama koje su trajale oko sedam i po minuta.

Pobedom u Veneciji "Nepoznata žena" osvojila je jednu od najprestižnijih nagrada u svetu filma, a Mej el-Tuki postala je osma rediteljka u istoriji festivala koja je osvojila Zlatnog lava.

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