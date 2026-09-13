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Književnica, novinarka i TV voditeljka Jelena Bačić Alimpić izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je otkrila da nije dozvolila jednoj hrvatskoj izdavačkoj kući da njene knjige prevodi na ijekavicu.

Ubrzo nakon ove izjave, autorka Jelena Bačić Alimpić je otputovala u Vukovar, odakle se oglasila i podelila utiske.

Predivno veče u Vukovaru

Jelena Bačić Alimpić otkrila je da je boravila u Vukovaru, gde je organizovala promociju i potpisivanje svojih knjiga. Ona je na društvenim mrežama podelila fotografije iz prepune sale i opisala kako je proteklo druženje.

"Vukovar, mnogo priča... Predivno veče sinoć u Vukovaru, mnogo ljubavi, priča o knjigama i životu i bezbroj zagrljaja. Hvala vam", poručila je književnica.

U galeriji pogledajte fotografije s jedne od promocija knjige Jelene Bačić Alimpić:

1/7 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić - potpisivanje romana "Krojačev sin" Foto: Laguna

Zašto je odbila prevod na ijekavicu

Govoreći o izazovima u karijeri, autorka je objasnila da je ponudu hrvatskog izdavača odbila u želji da sačuva lični integritet.

- Zato što, ako mi čitamo Vedranu Rudan, koja piše na ijekavici, zašto i vi ne možete da čitate... Moje knjige su sve na latinici, naravno, jer je šire rasprostranjeno pismo, jer sam ja generacija koja je prvo u Vojvodini učila latinicu da piše i čita. Dakle, zašto vi ne izdate, odnosno, ne otkupite prava da izdate knjigu tako kako je napisana, na ekavici - objasnila je autorka, prenosi Blic.

Nakon što joj je izdavačka kuća odgovorila da tekst moraju prevesti na ijekavicu, Jelena Bačić Alimpić im je jasno poručila da u tom slučaju neće dobiti autorska prava.

Video: Realna priča - Jelena Bačić Alimpić