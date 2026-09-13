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Internacionalni pozorišni festival Bitef otvoren je večeras predstavom "Mletački trgovac" u produkciji KPGT na sceni Ateljea 212.

BITEF je otvorio bugarski reditelj Vasil Vasilev, a otvaranju je prisustvovala i gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković.



Selekciju selektora festivala Spasoja Ž. Milovanovića, pod sloganom "Usudi se da saznaš", čine predstave iz sedam zemalja: Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske, Tunisa i Srbije i predstava iz Rusije koja pripada Pratećem programu Festivala.

Selektor Milovanović obrazložio je da je selekciju oblikovao u okolnostima u kojima je i samo održavanje festivala postalo predmet javnog i političkog preispitivanja - ne polazeći od unapred zadate teme, poetike ili stava.

Različite predstave povezuje pre svega spremnost da složenost sveta ne zamene jednostavnim odgovorom i pripremljenim objašnjenjem.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Večerašnje otvaranje festivala pripalo je Šekspirovom "Mletačkom trgovcu", u produkciji KPGT-a (Srbija) i režiji Strahinje Padežanina, čija je radnja smeštena u Veneciju 1938. godine, u trenutak kada fašistički režim u Italiji rasnim zakonima Jevrejima oduzima državljanstvo, pravo na javnu službu i mešovite brakove.

U ovogodišnjem proigramu je i "Albion" Majka Bartleta, u režiji Zafira Rađaba i produkciji Pozorišta mladih "Nikolaj Binev" iz Sofije, koji otvara drugačije pitanje - šta znači pokušati vratiti ono što je prošlo, i šta se događa kada želja za povratkom iz privatnog sećanja preraste u širu društvenu potrebu?

U programu festivala je i predstava "Kišinjev noću" Mihaja Fusua, u produkciji kišinjevskog Teatrul Fără Nume - Teatra bez imena.

Reč je dokumentarnoj predstavi nastaloj iz stvarnih priča stanovnika grada - taksista, recepcionera, lekara, radnika noćnih klubova, plesačica, bivših zavisnika

''Stalker'' Avtandila Varsimašvilija, produkcija Tbilisijskog teatarskog centra Liberty Theatre (Gruzija), putovanje vodi u sasvim drugi prostor.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Predstava polazi od istoimenog filma Andreja Tarkovskog, ali nije njegova ilustracija, već samostalno pozorišno istraživanje.

Varsimašvili svet Tarkovskog koristi kao polazište za promišljanje vere, sumnje i granica ljudskog saznanja, u vremenu u kojem su se granice između istine i laži toliko zamutile da ih je sve teže razaznati.

"Crno zlato" Dejana Dukovskog, u režiji Olivera Frljića i izvođenju ansambla Beogradskog dramskog pozorišta otvara prostor porodice.

Sofoklova ''Antigona'', u produkciji pozorišta Karma Sahne iz Samsuna (Turska) i režiji Hakana Alkana, vraća nas jednom od najstarijih sukoba evropskog pozorišta - pojedincu protiv zakona, savesti protiv naredbe, porodici protiv države.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Alkan ovu staru tragediju postavlja u prostor u kojem se pitanje zakona neposredno sudara sa pitanjem odgovornosti pojedinca.

"Odbegle" Vafe Tabubi, u produkciji Nacionalnog teatra Tunisa, predstava je o ljudima koji čekaju - čekaju da pobegnu, da se nešto promeni, da život krene dalje.

Nakon predstava biće organizovani Susreti sa stvaraocima koje će moderirati dramaturški tim Jelena Kajgo i Bojan Munjin.

(Kurir.rs/RTVojvodina)