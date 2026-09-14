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Film "Crna truba" nedavno je prikazan na Filmskom festivalu u Herceg Novom, gde je osvojio nekoliko nagrada i pokupio simpatije publike i kritike. Jednu od glavnih uloga tumači Marko Janketić, koji igra čoveka razapetog između porodičnih obaveza, života na selu i odnosa sa uspešnijim bratom.

Za TV Ekran Marko govori o ovom ostvarenju, koje će biti prikazano na 19. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije, saradnji sa mladim autorima, ali i predstavi "Mrki - nisam ti ispričao", kojom je odao počast svom ocu, legendarnom glumcu Mihailu Miši Janketiću.

Marko Janketić sa suprugom Foto: Vuk Ilić



Kakav je bio prvi utisak kad ste film pogledali na velikom platnu?

- Prošle su već dve godine od snimanja, pa sam mogao da ga gledam gotovo kao običan gledalac. Očekivao sam dobar film, ali mislim da je otišao i korak dalje. Montaža je odradila sjajan posao, fotografija je odlična i film uspeva da drži psihološku napetost svih 89 minuta. Zaista mi se dopao i mislim da je važan za crnogorsku kinematografiju jer je doneo jednog novog reditelja, Bojana Stijovića, sa autentičnim rukopisom. Važan je i za region, jer nas ipak povezuju isti jezik i sličan senzibilitet.

Imate veoma zanimljivu ulogu?

- Igram jednog od dvojice braće. Moj lik je ostao na selu, oženio se ženom koja je iz urbane sredine došla kod njega i zajedno imaju sina, koji ima zdravstvenih problema. S druge strane, brat je otišao u svet, ostvario uspeh i posle mnogo godina se vraća. To stvara različite emocije, pa i određenu zavist sredine prema onima koji su uspeli. Međutim, suština priče je odnos braće, koliko god da su im se putevi razlikovali, među njima postoji neraskidiva povezanost.

Marko na premijeri u Crnoj Gori

1/9 Vidi galeriju Marko Janketić Foto: Vuk Ilić



Koliko su vam partneri u filmu Momčilo Otašević i Milica Janevski olakšali posao?

- Nije mi prvi put da radim sa Milicom Janevski i uvek je zadovoljstvo deliti kadar s njom. Sa Momom sam prvi put sarađivao, ali smo se odmah razumeli. Mislim da je Bojan napravio odličan kasting i okupio ljude koji su kompatibilni i po energiji i po sistemu vrednosti, što se odmah oseti na snimanju.

Sa scenaristom i producentom "Crne trube" Stefanom Boškovićem sarađujete već nekoliko puta, prethodno na filmovima "Vidra" i "Nedelja".

- Stefan je ozbiljan i već afirmisan pisac. Piše romane, scenarije, bavi se različitim medijima, a uz to je i vrhunski muzičar. Pripada generaciji mladih intelektualaca koji umeju da kroz sudbinu pojedinca govore o širim društvenim problemima. Napisao je odličan scenario.

Foto: Promo



Koliko glumcu znači što je Stefan neke uloge pisao namenski za vas, poput Lera Džamba u filmu i seriji "Nedelja"?

- Naravno da imponuje kada vas pisac zamišlja u nekoj ulozi. To su za mene radili i Nataša Drakulić i Milena Marković. Lep je osećaj, ali, iskreno, mnogo mi je važnije da je cela priča dobra nego da je uloga napisana baš za mene.



Otkrili ste da je radni naslov "Crne trube" bio "Braća".

- Jeste. Radni naslovi često nose samu suštinu priče. Ovde je fokus upravo na bratskom odnosu, koji nikada nije jednostavan. U njemu ima ljubavi, ali i sukoba, zavisti i nerazumevanja. Dovoljno je setiti se priče o Kainu i Avelju. Od najstarijih vremena bratstvo je složen odnos.

MRKI - nisam ti ispričao, premijera predstave Foto: Anđela Zebić



Vaša autorska predstava "Mrki - nisam ti ispričao", posvećena ocu, izvedena je nekoliko puta pred prepunim Domom sindikata. Niste nam ništa prećutali?

- Imao sam potrebu da napravim predstavu koja će biti neka moja vrsta terapije, ali i podsetnik na mog oca Mihaila Mišu Janketića. Uz muziku, poeziju i naše porodične priče uspeli smo da napravimo predstavu koja je emotivna, ali istovremeno pitka i lepo komunicira sa publikom.

Ona nastavlja život i posle premijere?

- Da, već u septembru nas očekuje turneja po Crnoj Gori. Posle Tivta i Bara igramo u Bijelom Polju, Herceg Novom, Mojkovcu i Podgorici. Raduje me što postoji veliko interesovanje publike i što predstava nastavlja da živi.

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