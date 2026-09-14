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Posle svetske premijere na Sarajevo film festivalu, novi film Maje Miloš "Pukotina u ledu" od 16. septembra stiže pred domaću publiku. U ovom intimnom ostvarenju, koje je neka moderna srpska Pepeljuga i priča o gubitku, odrastanju i potrazi za osloncem, jednu od zapaženih uloga ostvarila je Anđela Jovanović. Talentovana glumica i pevačica tumači Nevenu, najbolju prijateljicu glavne junakinje Marije, koju igra Jovana Stojiljković.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages



Anđela ističe da joj je upravo zajednički rad sa Jovanom bio jedno od najlepših iskustava na filmu, ali i da je njihov odnos pred kamerom dobio posebnu autentičnost zahvaljujući činjenici da se poznaju još sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

- Jovana i ja smo zajedno studirale i upravo to je veliki kvalitet filma. Gledaoci odmah ulaze u sredinu odnosa Nevene i Marije, bez uvoda i objašnjenja, a ta naša zajednička istorija nekako se prepoznaje na ekranu. Bilo je to lepo glumačko iskustvo i zaista smo uživale radeći zajedno - otkrila Anđela nakon projekcije na Filmskom festivalu u Herceg Novom.

Foto: Baš čelik

Nevena je, objašnjava glumica, svojevrsna dobra vila u Marijinom životu i osoba koja joj pruža ljubav i oslonac u trenucima kada joj je to najpotrebnije. Za razliku od drugih likova, ona ne očekuje da će neko rešiti njene probleme.

- Nevena ne čeka da je neko spase. Ona je osoba koja će spasti sebe, ali i pomoći drugima. Zato je važan oslonac Mariji i pokretač koji joj daje snagu kada ostane bez tla pod nogama - ističe glumica, koja posebno zanimljivim smatra kontrast između dve prijateljice, naročito način na koji doživljavaju sopstvenu seksualnost. Dok je Marija zatvorenija i opterećenija unutrašnjim dilemama, Nevena je potpuno oslobođena i svoj odnos prema telu posmatra bez predrasuda.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages



- Zanimljivo mi je što film suprotstavlja Marijinu zatvorenost i Neveninu slobodu. Nevena je prihvatila sebe i koristi ono što joj je život dao, bez osećaja krivice, jer je okolnosti nisu mazile - objašnjava Anđela.

Uprkos razlikama, njihovo prijateljstvo ostaje čvrsto, posebno nakon što Marija doživi veliki porodični gubitak. Tada Nevena postaje osoba kod koje pronalazi utočište i sigurnost.

- Kada Marija izgubi majku, Nevena upoznaje jednu sasvim novu stranu svoje prijateljice i njen najveći emotivni slom. I upravo tada ostaje uz nju. To je ono pravo, iskreno prijateljstvo koje traje ceo život i ne nestaje ni kada se ljudi promene - kaže Anđela.

Pogledajte kako glumica uživa u ulozi majke

1/3 Vidi galeriju Anđela Jovanović Foto: Kurir



Glumica veruje da film nosi univerzalnu poruku o životu i ljudima koji uspevaju da sačuvaju vedrinu uprkos svim udarcima sudbine.

- Najlepše mi je kada vidim starije ljude koji su uspeli da sačuvaju duh i da ih život nije slomio. To je najveća pobeda. "Pukotina u ledu" je dobra metafora života. Nekad klizimo lako, a nekad nas jedna pukotina obori i natera da sve gradimo iz početka - zaključuje Anđela.

Bonus video: Anđela Jovanović o muzici