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Isidora Dankan bila je američka plesačica i koreografkinja, te je ostala zapamćena kao "majka modernog plesa". Njen stil bio je revolucionaran i oprečan tadašnjem klasičnom shvatanju baleta. Bila je pionirka umetnosti u kojoj je odbacila rigidna pravila i stvorila nešto novo i sveže.

Neki novi pristup plesnoj umetnosti

Rođena je 1877. godine u San Francisku u Kaliforniji. Od malih nogu pokazivala je interesovanje za ples, ali se nije uklapala u tadašnje norme klasičnog baleta. Njeni rani pokušaji da se obrazuje u plesnim školama su propali jer Dankan nije mogla da se nosi s pravilima i formalnošću tih institucija. Dankan je razvila sopstveni plesni stil inspirisan čitanjem grčke književnosti i favorizovala je spontanost u toj umetnosti.

Isidora Dankan Foto: printscreen YT

Njena potraga za slobodom u izražavanju odvela ju je u Evropu, gde je brzo pronašla svoje istomišljenike. Nastupala je pred raznim auditorijumom - od Pariza do Moskve. Uskoro je postala popularna u celoj Evropi.

Plesala je bosa, u laganim tunikama inspirisanim starogrčkim kipovima. Njen ples nije bio organizovan oko strogih baletskih tehnika ili specifičnih koraka, već je bio spontan i fluidan, oslanjajući se na prirodne pokrete tela. Smatrala je da je ples izraz duhovnosti i prirodnih impulsa.

Dankan je verovala da je ples univerzalni jezik kojim se mogu izraziti ljudske emocije i filozofske misli. Za nju je muzika bila ključna komponenta plesa. Od kompozitora je preferirala Betovena, Šopena i Vagnera. Odbacila je klasično shvatanje koreografije, te naglašavala važnost spontanosti i delovanja po osećaju.

Foto: Profimedia

Brak, deca i tragedije

Isidora nije verovala u tradicionalan život i udala se samo jednom. Tokom svog boravka u Moskvi upoznala je pesnika u usponu, Sergeja Jesenjina, za kog se udala 1922. godine.Par se strastveno obožavao, premda su se u prvim fazama odnosa jedva razumeli - Isidora nije govorila ruski, niti je Sergej znao engleski. Razveli su se nakon svega dve godine braka. Godinu dana kasnije, Jesenjin je izvršio samoubistvo.

1/7 Vidi galeriju Sergej Jesenjin – portret ruskog pesnika čiji život i smrt i dalje intrigiraju Foto: Album, Album / Alamy / Profimedia, Lev Ivanov / Sputnik / Profimedia, printscreen/youtube/ Pomen

Nakon Jesenjina Isidora se više nije udavala. Rodila je dvoje dece pre braka. Jedno s britanskim pozorišnim rediteljem, a drugo s bogatim zanatlijom. Međutim, doživela je i smrt oba potomka. Njena deca su se utopila u Seni nakon što je automobil skliznuo s puta i pao u reku. Nakon toga radila je samo na određenim projektima i povukla se u sebe.

Njen život se tragično završio u 14. septembra 1927. godine u Nici kada je njen šal uhvaćen u točak automobila u pokretu. Šal se omotao oko osovine točka i zadavio plesačicu. Idućeg dana sve evropske novine pisale su o njenoj tragičnoj smrti. U SAD je bila popularna uglavnom u Njujorku, dok je u Evropi bila smatrana svetskom zvezdom, gde god bi se našla. Imala je samo 50 godina u trnutku smrti.

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