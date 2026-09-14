Aca Popović ponovo u Ateljeu 212: Premijera komada "Ceo život za godinu dana"
Obeležavajući 30 godina od smrti jednog od naših najvećih dramskih pisaca dvadesetog veka Aleksandra Popovića, čije su prve drame igrane baš na scenama Ateljea 212, na početku sedamdesete sezone premijerno će biti izvedena predstava CEO ŽIVOT ZA GODINU DANA za koju su tekst napisale Nina Plavanjac i Vida Davidović po motivima istoimene tv serije Ace Popovića, a koju je režirao Stevan Bodroža!
Revolucionarna u formi, ali i sadržini za to vreme, ova serija odiše neobičnom modernošću i u današnje kontekstu. Galerija likova koji se svi na svoj način bore sa usamljenošću, i pokušavaju da ostvare autentičan ljudski kontakt, omogućila je stvaranje predstave koja u satiričnim tonovima progovara o večnoj potrebi čoveka da u drugome pronađe sebe, o potrazi za drugim ljudskim bićem i zajedništvom. U životima Živke i Živka i Slađane i Mirka postoji mnogo prostora za razgovor, postoji mnogo prostora za politiku, za (ne)etiku, ali jako malo za ljubav. Njihov život proleće u treptaju oka: od fatalnih ljubavi, velikih snova i revolucionarnih pobuda, preko sukoba ideala i kompromisa, do trenutka kada više nema vremena da se izbegavaju odgovori na pitanja: kako smo proveli svoj život?
U predstavi igraju: GORAN JEVTIĆ, JELENA TRКULJA, JELENA PETROVIĆ, VLADISLAV MIHAILOVIĆ, NEVENA IGNJATOVIĆ i RELJA JANКOVIĆ.
Autorka scenografije je Milica Bajić Đurov, kostimografkinja Tatjana Radišić, scenski pokret je uradila Isidora Stanišić, saradnica za scenski govor je dr Dijana Marojević, a organizator Boško Radonjić.
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U danu premijere 18 septembra biće postavljena izožba posvećena našem proslavljenom dramskom piscu Aleksandru Popoviću,sa kojim je pozorište Atelje 212 zajedno sa najslavnijom generacijom glumaca stvorilo svoj prepoznatljiv stil igre i duh.Izložba će biti postavljena u gornjem foajeu Ateljea212. Premijera je 18. septembra na sceni „Petar Kralj”.
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