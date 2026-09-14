Obeležavajući 30 godina od smrti jednog od naših najvećih dramskih pisaca dvadesetog veka Aleksandra Popovića, čije su prve drame igrane baš na scenama Ateljea 212 , na početku sedamdesete sezone premijerno će biti izvedena predstava CEO ŽIVOT ZA GODINU DANA za koju su tekst napisale Nina Plavanjac i Vida Davidović po motivima istoimene tv serije Ace Popovića, a koju je režirao Stevan Bodroža !



Revolucionarna u formi, ali i sadržini za to vreme, ova serija odiše neobičnom modernošću i u današnje kontekstu. Galerija likova koji se svi na svoj način bore sa usamljenošću, i pokušavaju da ostvare autentičan ljudski kontakt, omogućila je stvaranje predstave koja u satiričnim tonovima progovara o večnoj potrebi čoveka da u drugome pronađe sebe, o potrazi za drugim ljudskim bićem i zajedništvom. U životima Živke i Živka i Slađane i Mirka postoji mnogo prostora za razgovor, postoji mnogo prostora za politiku, za (ne)etiku, ali jako malo za ljubav. Njihov život proleće u treptaju oka: od fatalnih ljubavi, velikih snova i revolucionarnih pobuda, preko sukoba ideala i kompromisa, do trenutka kada više nema vremena da se izbegavaju odgovori na pitanja: kako smo proveli svoj život?