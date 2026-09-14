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Kolarčeva zadužbina raspisala je poziv za učešće na 4. Memorijalnom takmičenju za najbolje mlade kompozitore "Andrija Čikić" u znak sećanja na mladog pijanistu i kompozitora, tragično stradalog u maju 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu.

Na konkurs, koji se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije, mogu da se prijave mladi od 10 do 19 godina sa jednom kompoziciju za klavir ili bilo koji drugi harmonski instrument, u trajanju od tri do pet minuta.

Rok za prijavu je 20. oktobar 2026.

Propozicije takmičenja su dostupne na sajtu Kolarčeve zadužbine (www.kolarac.rs).

Memorijalno takmičenje mladih kompozitora Andrija Čikić Foto: Promo

Andrija Čikić rođen je 5. marta 2009. godine u Beogradu. Interesovanje za muziku pokazuje od najranijeg detinjstva, a klavir svira od šeste godine.

Dobitnik je više prvih nagrada na nacionalnim i međunarodnim muzičkim takmičenjima, kao i dobitnik specijalne nagrade za izvođenje kompozicije "Burgmuller Etude D-dur" 2019. godine. Nastupao je na više koncerata i učestvovao na međunarodnom takmičenju VIRTUOZI V4+, SVIRAMO ZAJEDNIČKIM JEZIKOM. Bio je član nacionalnog žirija koji je ocenjivao izvođače na Dečjoj pesmi Evrovizije, održanoj u novembru 2020. godine.

Pored muzike, voleo je jezike, matematiku, sport, trenirao je tenis.. Bavio se i fotografijom i izradom zanimljivih video zapisa. I pored mnogobrojnih angažovanja uvek je nalazio vremena za druženje sa vršnjacima.

Memorijalno takmičenje mladih kompozitora "Andrija Čikić"

Memorijalno takmičenje za najbolje mlade kompozitore "Andrija Čikić" ustanovljeno je u znak sećanja na Andriju Čikića, mladog kompozitora čija je ljubav prema muzici ostavila dubok trag u svima koji su ga poznavali. Takmičenje čuva uspomenu na njegov talenat i ljubav prema muzici - ali je i prostor u kojem muzika njegovih vršnjaka dobija priliku da se čuje, vrednuje i prepozna.

Ove godine organizuje se četvrto po redu memorijalno takmičenje i otvoreno je za decu i mlade uzrasta od 10 do 19 godina, u dve starosne kategorije: od 10 do 14, i od 14 do 19 godina. Prijave su otvorene do 20. oktobra.

Nakon prvog kruga selekcije, izabrane kompozicije biće izvedene u polufinalu, a potom i u svečanoj finalnoj večeri u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Time se mladim autorima pruža retka prilika da čuju svoju muziku na profesionalnoj sceni, u živom izvođenju - aranžiranu za instrument za koji su komponovali uz pratnju gudačkog orkestra - pred publikom i stručnim žirijem.

Takmičenje organizuje Kolarčeva zadužbina, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Radio Televizije Srbije.

Bonus video: