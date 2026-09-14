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Kolarčeva zadužbina raspisala je poziv za učešće na 4. Memorijalnom takmičenju za najbolje mlade kompozitore "Andrija Čikić" u znak sećanja na mladog pijanistu i kompozitora, tragično stradalog u maju 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu.

Na konkurs, koji se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije, mogu da se prijave mladi od 10 do 19 godina sa jednom kompoziciju za klavir ili bilo koji drugi harmonski instrument, u trajanju od tri do pet minuta.

Rok za prijavu je 20. oktobar 2026.

Propozicije takmičenja su dostupne na sajtu Kolarčeve zadužbine (www.kolarac.rs).

Memorijalno takmičenje mladih kompozitora Andrija Čikić
Memorijalno takmičenje mladih kompozitora Andrija Čikić Foto: Promo

Andrija Čikić rođen je 5. marta 2009. godine u Beogradu. Interesovanje za muziku pokazuje od najranijeg detinjstva, a klavir svira od šeste godine.

Dobitnik je više prvih nagrada na nacionalnim i međunarodnim muzičkim takmičenjima, kao i dobitnik specijalne nagrade za izvođenje kompozicije "Burgmuller Etude D-dur" 2019. godine. Nastupao je na više koncerata i učestvovao na međunarodnom takmičenju VIRTUOZI V4+, SVIRAMO ZAJEDNIČKIM JEZIKOM. Bio je član nacionalnog žirija koji je ocenjivao izvođače na Dečjoj pesmi Evrovizije, održanoj u novembru 2020. godine.

Pored muzike, voleo je jezike, matematiku, sport, trenirao je tenis.. Bavio se i fotografijom i izradom zanimljivih video zapisa. I pored mnogobrojnih angažovanja uvek je nalazio vremena za druženje sa vršnjacima.

Memorijalno takmičenje mladih kompozitora "Andrija Čikić"

Memorijalno takmičenje za najbolje mlade kompozitore "Andrija Čikić" ustanovljeno je u znak sećanja na Andriju Čikića, mladog kompozitora čija je ljubav prema muzici ostavila dubok trag u svima koji su ga poznavali. Takmičenje čuva uspomenu na njegov talenat i ljubav prema muzici - ali je i prostor u kojem muzika njegovih vršnjaka dobija priliku da se čuje, vrednuje i prepozna.

Ove godine organizuje se četvrto po redu memorijalno takmičenje i otvoreno je za decu i mlade uzrasta od 10 do 19 godina, u dve starosne kategorije: od 10 do 14, i od 14 do 19 godina. Prijave su otvorene do 20. oktobra.

Nakon prvog kruga selekcije, izabrane kompozicije biće izvedene u polufinalu, a potom i u svečanoj finalnoj večeri u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Time se mladim autorima pruža retka prilika da čuju svoju muziku na profesionalnoj sceni, u živom izvođenju - aranžiranu za instrument za koji su komponovali uz pratnju gudačkog orkestra - pred publikom i stručnim žirijem.

Takmičenje organizuje Kolarčeva zadužbina, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Radio Televizije Srbije.

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