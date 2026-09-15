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Narodno pozorište Niš organizuje 7. Teatar na raskršću, koji će se održati od 5. do 11. oktobra. Festival je takmičarskog karaktera i svečano ga otvara premijera predstave "Sofka" u režiji Irfana Mensura. Od 6. oktobra počinje takmičarski deo, u okviru kojeg će se za nagrade boriti pet predstava koje je odabrao selektor Sašo Ognenovski: "Moje pozorište" (Atelje 212, Beograd) "Slučaj Virdžina" (Kraljevsko pozorište "Zetski dom", Cetinje, Crna Gora), "Putujuće kazalište Šopalović" (Satiričko kazalište Kerempuh, Zagreb, Hrvatska), "Zmaj" (Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana, Slovenija) i "Glembajevi" (Miroslav Krleža) (Nacionalni teatar "Ivan Vazov", Sofija, Bugarska).

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Foto: Promo

Prateći program na maloj sceni obuhvatiće još tri predstave. Festival će biti zatvoren 11. oktobra izvođenjem predstave Nebojše Ilića "Iza tih očiju" u izvođenju gradskog pozorišta "Jazavac", u čast nagrađenih. O nagradama će odlučivati stručni žiri koji čine Irfan Mensur, Nina Plavanjac, Anđelika Simić, Nenad Novaković i Dejan Projkovski. Prodaja ulaznica počinje 15. septembra. Cena kompleta karata za glavni program iznosi 4.900 dinara, pojedinačne ulaznice su 1.000 dinara, dok se karte za prateći program mogu kupiti po ceni od 800 dinara. Cilj ovog festivala je promocija pozorišne umetnosti, afirmacija sličnosti i razlika kulturnog identiteta i jačanje međunarodne kulturne razmene na Balkanu.

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Video: Beogradsko dramsko pozorište izvelo predstavu u teatru Sankt Peterburga

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Beogradsko dramsko pozorište izvelo predstavu u teatru Sankt Peterburga  Izvor: Beogradsko dramsko pozorište