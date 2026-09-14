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Od 11. do 13. septembra u Sarajevu je održano drugo izdanje Sarajevo Theatre Showcasea. Ovaj godišnji strukovni događaj pruža jedinstvenu priliku pozorišnim umetnicima i umetnicama iz jugoistočne Evrope da svoj rad predstave regionalnoj i evropskoj pozorišnoj javnosti. Showcase organizuju kulturne organizacije i pozorišta iz pet zemalja: Sarajevski ratni teatar SARTR, Hartefakt iz Srbije, Teatar Ulysses iz Hrvatske, Binario Vivo iz Italije, Para Film&Theatre iz Norveške i Realstage iz Bosne i Hercegovine.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/10 Vidi galeriju Završen drugi Sarajevo Theatre Showcase Foto: Promo

Predstave i regionalna produkcija

Tokom tri dana, sedam predstava iz regiona je prikazano za preko dvesta regionalnih i inostranih gostiju - producente, reditelje, direktore pozorišta, kuratore festivala, selektore, dramaturge… Hartefaktova predstava „Njih više nema“ u režiji Andreja Nosova otvorila je Showcase, a nakon toga su usledile predstave Slovenskog mladinskog gledališča, Sarajevskog ratnog teatra SARTR, kao i nezavisnih pozorišnih trupa: Četveroruka iz Hrvatske, Anton Podbevšek iz Slovenije, Moje pozorište iz Sarajeva, Maska Ljubljana…

„Ovaj showcase mi je vrlo značajan, na njemu sam već drugi put. Prethodna tri dana su bila jedinstvena i retka prilika da se upoznam i povežem sa kolegama iz regiona i inostranstva. Showcase je značajan jer omogućava i da razumemo gde se naš rad nalazi u internacionalnom kontekstu.“, izjavila je rediteljka Tara Manić čija je predstava „Smrtni ishod atletskih povreda“, prema nagrađivanom romanu Milice Vučković, izvedena poslednjeg dana festivala.

Foto: Promo

Novi dramski tekstovi i mentorski rad

Pored najzanimljivijih regionalnih pozorišnih predstava nastalih u prethodnih godinu dana, Showcase je predstavio i nove dramske tekstove mladih autora i autorki. Tekstovi su nastali u okviru ateljea pod višemesečnim mentorstvom lokalnih i međunarodnih eksperata poput Ivora Martinića, Bernarda Študlara, Biljane Srbljanović... „U prethodnih šest meseci radio sam na razvoju svog novog dramskog teksta „Krave“ sa mentorom iz Austrije i na moje veliko zadovoljstvo taj tekst je izabran među najuspešnije i predstavljen publici u Sarajevu u formi javnog čitanja.“, izjavio je Mateja Kardelis, mladi dramski autor iz Novog Sada.

Prateći program i međunarodna saradnja

Raznovrsan program drugog izdanja Showcasea upotpunili su i paneli sa međunarodnim ekspertima, radionice za mlade reditelje, kritičare i producente iz regiona, kao i Industry Pitch program koji je omogućio umetnicima da predstave svoje projekte u razvoju potencijalnim producentima, partnerima, donatorima… Među izabranim umetnicima bili su i glumac Đorđe Živadinović Grgur i rediteljka Ana Grigorović iz Srbije koji su predstavili imerzivnu operu „Pajaci“ na kojoj trenutno rade: „Prezentacijom u Sarajevu hteli smo da omogućimo dodatna izvođenja u Beogradu, regionu i šire. Nadamo se da smo u tome uspeli.“

Foto: Promo

Sa idejom da se održava svake druge nedelje u septembru, Sarajevo Theatre Showcase postaje važno mesto susreta i pozicioniranja umetnika i umetnica iz jugoistočne Evrope u evropskom kontekstu. Projekat sufinansira Evropska unija kroz program Kreativna Evropa.

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