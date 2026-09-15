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FEST 2026 biće održan od 2. do 11. oktobra 2026. godine. FEST se vraća u dvoranu koja je bila njegov simbol punih 40 godina. Publiku očekuje tradicionalni “Gala program” u Sava Centru, koji neće biti jedina “stara” novina ovogodišnjeg izdanja.

Po uzoru na nekadašnje “Vidike” koje je, sa velikim uspehom, osmislio i vodio Dušan Makavejev, u pretponoćni termin Doma Omladine vraća se slično zamišljeni program „TBC (Trash, Bizarre, Cult) u sitne sate“, sačinjen od novih, ali i starih premijernih filmova, namenjenih publici željnoj ekstremnijih sadržaja. Novina su i tri takmičarske selekcije, ravnopravno zastupljene u programu, okrenute filmovima Evropske unije, ali i svetskom i regionalnom filmu.

Nikad brojnija anglo-američka kinematografija zastuplena je dvema selekcijama: „Trevis Bikl i Sandens Kid“, kako joj i ime govori, posvećena je najpoznatijim američkim festivalima nezavisnog filma Sandensu i Trajbeki, dok su „Igre prestola“ zamišljene kao program

filmova zemalja nekadašnjeg Komonvelta, predvođen najprisutnijom britanskom kinematografijom.

Foto: Fest

Tu je još jedan novi segment, nazvan „Zbogom 20. vek“, podstaknut sve češćim posezanjem autora za događajima ili ljudima koji su obeležili ovaj, u sećanjima mnogih, još uvek aktuelni period svetske istorije. Bez obzira da li se bave negativnim istorijskim pojavama (Holokaust, sveštenička pedofilija, nesreća na Hejselu) ili biografijama onih koji su čovečanstvo kroz 20. vek vukli napred (Milica Tomić, Konstantin Brankuzi, Serđu Čelibidake, Bil Evans, Dejvid Lin, Om Kaltum), svi ovi filmovi svedoče o jednom dinamičnom veku koji je nepovratno ubrzao istoriju (ili njen kraj), sa posledicama koje su vidljive i do dana današnjeg.

Najzad, tu su i dva kraća, ali ništa manje važna programa: „FEST panteon“ posvećen autorima koji su zadužili kako FEST tako i svetski film, poput Folkera Šlendorfa, Pupija Avatija ili Robera Gedigijana, ali i program za decu (i roditelje) „Dečja parada“, na kome će i najmlađa FEST-ova publika moći da oseti delić festivalske atmosfere u Plavoj dvorani Sava Centra.

Prema rečima programskog selektora 53. FEST-a, Dragana Jeličića: “Sa više od 100 filmova iz preko 50 nacionalnih kinematografija FEST će ponovo biti praznik filma, desetak dana koji, verovatno, neće promeniti svet, ali koji će učiniti da nam taj svet bude nikad bliži, i da ga bar malo bolje razumemo.”

53. Međunarodni filmski festival FEST održava se od 2. do 11. oktobra 2026. Ulaznice uskoro u prodaji.

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