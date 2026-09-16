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Srpsko narodno pozorište (SNP) započinje svoju 166. sezonu sa ambicioznim planovima, novim premijerama i fokusom na unapređenje uslova za rad umetnika. Na konferenciji za medije održanoj juče na sceni "Pera Dobrinović", čelni ljudi pozorišta predstavili su repertoar, strateške ciljeve i kapitalne projekte koji će obeležiti naredni period.

Investicije i Ekspo

V. d. upravnika Dragana Milošević istakla je da je prethodna sezona bila izuzetno uspešna, s više od 270 odigranih predstava, preko 80.000 posetilaca i gostovanjima svetskih zvezda. Za realizaciju ovako ambicioznih projekata ključna je bila snažna podrška osnivača - pokrajinske vlade i Grada Novog Sada. U prvoj polovini godine realizovana su 124 miliona dinara investicija. Trenutno je u toku šesta, završna faza obnove klimatizacionog sistema, a nabavljen je i gotovo kompletan instrumentarij za pozorišni orkestar.

Foto: Marija Erdelji



- Pozorište se aktivno priprema za međunarodne saradnje, s posebnim akcentom na predstojeći Ekspo 2027, gde će SNP biti jedan od reprezentativnih učesnika - otkrila je upravnica.

Novi direktor Drame Nebojša Savić najavio je promenu dosadašnje prakse i ravnomernije angažovanje glumačkog ansambla. Glavni cilj je kvalitet pre kvantiteta, uz uvođenje tromesečnog planiranja repertoara kako bi se optimizovala organizacija za glumce i publiku. Na scenu se vraćaju kultni naslovi: "Violinista na krovu", "Jovanče na putu oko sveta" i "Skupljači perja", a najavljeno je i osnivanje dečjeg dramskog studija. Prva premijera biće "Egzekutor" 30. oktobra, u režiji Marka Jovičića, dok 18. decembra sledi "Veliki rat" prema romanu Aleksandra Gatalice, u režiji Marka Čelebića. U prvoj polovini marta na scenu stiže "Kir Janja", a u aprilu "Čelične magnolije", u režiji Predraga Štrpca.

Foto: Marina Lopičić



Direktor Opere Željko R. Andrić naglasio je posvećenost promociji mladih umetnika i kontinuiranom razvoju Dečjeg operskog studija, koji trenutno priprema predstavu "Plavi kit". Kruna operske sezone biće domaći spektakl posvećen "Kosovskom boju", u kojem će 95% izvođača činiti domaći umetnici. Režiser je Aleksandar Nikolić. To delo zahteva da bude impozantno.

- Sve svoje resurse i snagu smo usmerili na to delo - rekao je Andrić. Opera se trenutno piše, a muziku komponuje Gregor Zagorac, za koga je Andrić istakao da veoma dobro poznaje melos na kojem će se delo zasnivati.

Foto: Marija Erdelji

- On je rođen u Pirotu i dobro poznaje taj melos. Imam neke delove i izuzetno sam zadovoljan pravcem u kojem ide - dodao je direktor Opere.

Pre "Carstva nebeskog" ("Kosovskog boja") publiku očekuje i "Carska nevesta", dok će jedan od važnih zadataka Opere i u novoj sezoni biti afirmacija mladih umetnika.

Balet na evropskom nivou

Direktorka Baleta Aja Jung istakla je da baletski ansambl SNP danas funkcioniše na nivou priznatih evropskih trupa, sa snažnim međunarodnim renomeom i odličnim kritikama iz inostranstva. Glavni protagonisti su mladi, visokokvalifikovani igrači, a repertoar se kontinuirano obogaćuje. Poseban uspeh zabeležen je tokom nastupa na otvorenom u Dunavskom parku, kao i na gostovanju u Subotici, što je praksa koja će se nastaviti u cilju popularizacije baleta.

Foto: Milos Luzanin



Veliko priznanje stiglo je od Fondacije Žorža Balanšina, koja je prepoznala kvalitet novosadskog ansambla, te je za narednu godinu planirano izvođenje triptiha njegovih dela. Ansambl nastavlja sa evropskim gostovanjima, dok će scenu u Novom Sadu obogatiti nastupi zvezda svetskog ranga, poput Marijanele Nunjez i Patrisija Reve.





Akademija povodom 200 godina od rođenja Jovana Đorđevića

Ova sezona za SNP ima i posebnu simboliku, jer se obeležava 200 godina od rođenja osnivača Jovana Đorđevića. Tim povodom 25. novembra biće održana velika svečana akademija.