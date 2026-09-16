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Nekadašnja jugoslovenska i hrvatska glumica Edita Majić studirala je na zagrebačkoj Akademiji dramske umetnosti. Prvu veliku ulogu imala je u predstavi Salome, a matično pozorište bilo joj je "Gavella" u Zagrebu. Veliku odluku donela je 2004. godine kada je napustila sve i otišla u najstroži samostan na svetu.

Od glumačkih dasaka do strogog samostan

Edita je 2017. godine donela još radikalniju odluku te je iz života u samostanu prešla u pustinjaštvo. Tačnu lokaciju gde se nalazi zna samo njena porodica. Pustinjaci su ljudi u Katoličkoj crkvi koji žive odvojeni od sveta. Osim života u udaljenim kolibama i crkvama, postoji i pustinjaštvo u gradovima gde pustinjaci žive samotničkim životom u svojim stanovima, a na zajedničku molitvu se okupljaju u gradskim crkvama.

Pogledajte u galeriji fotografije Edite Majić:

1/6 Vidi galeriju Glumica Edita Majić glumu okačila o klin i život posvetila Bogu Foto: Printscreen/Youtube

Poziv na radikalan način života

"Već dugi niz godina ona je osećala da je Bog zove na drugačiji i radikalniji način življenja. Od samog početka znala je i koji je to način. Bilo je to pustinjaštvo. Živi izvan samostana na pustom i osamljenom mestu, nenaseljenom i u samoći," rekla je tada Jadranka Kanajet, njena majka, za portal Bitno.net.

Godine 2009. HRT je prikazao dokumentarni film "Edita Marija od Križa" u kojemu je Nada Šurjak razgovarala s Editom, koja je bila četiri godine u samostanu i polagala večne zavete. Navodno je to bio prvi put da je kamera ušla u najstroži samostan na svetu.

Razgovor duše sa Bogom

"Bilo je to nakon pet godina molitve, da se upozna Božja volja. Nisam želela na brzinu odlučivati, nego vršiti ono što Bog od mene želi. Kada upoznaš Boga i shvatiš da je on osoba, neko ko ti je tako blizu i poznaje te bolje nego ti sam sebe i da je taj neprestano s tobom i da te ljubi, razgovor između duše i Boga postaje moguć. Nisam imala veru i darovana mi je, želela sam uzvratiti Bogu za svu ljubav koju mi je dao," rekla je Edita tada.

Edita Majić Foto: Printscreen

Život u strogoj askezi i samoći

Naime, njen život tada u potpunosti se razlikovao od današnjice - nije imala grejanje u sobi, ni toplu vodu, spavala je u ćelijamana ležajima od slame, a veći deo godine provodila je u postu i molitvi.

"Sveta Edita živi anahoretskim načinom života, dakle u potpunoj samoći. Iz onog što sam čuo, otišla je na jedno takvo mesto, na jedan šumski proplanak u Španiji. Jasno je da se za ovo povlačenje u samoću neko odlučuje zbog veće povezanosti s Bogom," rekao je svojevremeno otac Vinko Mamić za "Jutarnji.hr".

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