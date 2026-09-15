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GlumicaKatica Želi umrla je u 76. godini, a tužnu vest o njenoj smrti saopštilo je Narodno pozorište Sombor.

Naime, Katica Želi je rođena u Žablju, 13. juna 1950. godine. Bila je srpska pozorišna i filmska glumica. Završila je Dramski studio u Novom Sadu u klasi profesora Dejana Mijača.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka bila je prvakinja drame Narodnog pozorišta Sombor.

Osvojila je mnogobrojna priznanja i bila je jedna od glavnih nosilaca repertoara. Sa dvadeset i pet godina postala je dobitnica Sterijine nagrade za glumačko ostvarenje (1976), za ulogu devojke u predstavi „Ženidba i udadba“ Jovana Sterije Popovića, u režiji Dejana Mijača, koja je imala preko 250 izvođenja.

Prva uloga bila je Pipi Duga Čarapa

Prva uloga (1972) koju je igrala u Narodnom pozorištu Sombor bila je Pipi Duga Čarapa u istoimenoj predstavi, po romanu Astrid Lindgren, u režiji Nikole Pece Petrovića.

Pamtimo je po ulogama u mnogobrojnim predstavama „Mizantrop“, „Leda“, „Protekcija“, „Madam San Žen“, „Onda lole izmisle parole“, „Dama iz Maksima“, „Kvadratura kruga“, „Plava ptica“, „Ždralovo perje“, „Cirkus buva“, „Raskrsnica“, „Ženidba i udadba“, „Usklađivao lud zbunjenog“, „Mirandolina“, „Darinka iz Rajkovca“, „Staklena menažerija“, „Šta je to u ljudskom biću što ga tera prema piću“, „Vojcek“, „Andra i Ljubica“, „Trn“, „Čovjek na položaju“, „Kapetan Džon Piplfoks“, „Lov na divlje patke“, „Tuđe dete“, „Hodl de Bodl“, „Buđenje vampira“, „Izbiračica“, „Razvojni put Bore Šnajdera“, „Čudo u šarganu“, „Letnji dan“, „Ivona, kneginja Burgundska“, „Tetovirane duše“...

Polovinom osamdesetih postaje slobodan dramski umetnik. Tumačila je mnoge sporedne uloge na filmu („Pas koji je voleo vozove“, „Variola vera“, „Balkan ekspres“, „Narodni poslanik“, „Profesionalac“...), i u televizijskim serijama. Igrala je i na drugim vojvođanskim scenama. U Beogradu je nastupala u Pozorištu na Terazijama i u pozorištu Atelje 212.

Katica Želi je sahranjena na Novom groblju.

(Kurir.rs/ Blic)

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