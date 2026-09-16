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Gornji Milanovac će i ove jeseni biti grad filma, glume i inspiracije - mesto susreta umetnosti i kulturnog nasleđa mladih autora i afirmisanih stvaralaca domaće i evropske kinematografije.

Dvanaesto izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu biće održano od 23. septembra do 4. oktobra, u organizaciji Kulturnog centra „Mija Aleksić“. Uporedo sa Festivalom biće realizovani i programi manifestacije „Dani Mije Aleksića“, posvećene životu, delu i umetničkom nasleđu jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene.

Program Festivala obuhvata tri takmičarske selekcije: Filmovi za tebe (evropski dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, selektor Boban Stefanović), Kratka forma (filmovi do 25 minuta, selektor Dejan Dabić) i Filmovi dece i mladih (radovi autora do 19 godina, selektori Valentina Nađ i Nebojša Gojković). Svaka od ove tri selekcije film posmatra iz posebnog ugla. Prva, osmišljena kao svojevrsno filmsko putovanje kroz različite generacije i iskustva publike, akcenat stavlja na savremeni dugometražni film. Druga na kratki film kao samostalnu i koncentrisanu autorsku formu, dok treća otkriva generaciju mladih stvaralaca koji više nisu samo gledaoci, već i filmski autori.

Foto: Promo

Otvaranje festivala je u sredu, 23. septembra, uz projekciju filma „Sentimentalna vrednost“ norveškog reditelja Joakima Trira, jednog od najzapaženijih evropskih ostvarenja protekle godine. Film je premijerno prikazan u glavnoj konkurenciji Filmskog festivala u Kanu 2025. godine, gde je osvojio Gran pri.

U okviru Filmskog festivala, 26. septembra biće predstavljena izložba „Robin Hud u Srbiji“, posvećena međunarodnoj produkciji koja se realizuje i snima na lokacijama u Srbiji, uključujući i selo Varnice u okolini Gornjeg Milanovca. Kroz eksponate i obimne materijale sa snimanja, publika će imati priliku da zaviri iza kulisa projekta i upozna deo procesa nastanka filmske produkcije u kojoj učestvuju i velika imena svetske kinematografije.

Izložba "Robin Hud u Srbiji"

1/9 Vidi galeriju Izložba "Robin Hud u Srbiji", Ložionica Foto: Jovana Jarebica

Uporedo sa 12. Međunarodnim filmskim festivalom, u Gornjem Milanovcu će biti održani i „Dani Mije Aleksića“, manifestacija posvećena sećanju na jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene.

Poseban deo programa manifestacije predstavlja dodela nagrade „Mija Aleksić – biti glumac“, priznanja ustanovljenog 2018. godine koje se dodeljuje dramskim umetnicima za izuzetan doprinos umetnosti glume, umetnički integritet, profesionalni ugled i odnos prema glumačkom pozivu. Specifičnost nagrade ogleda se u tome što prethodni dobitnici predlažu novog laureata, čime se obezbeđuje kontinuitet ovog priznanja.

Nagradu su do sada poneli Nenad Jezdić, Nebojša Dugalić, Gordan Kičić, Vesna Trivalić, Olga Odanović, Branimir Brstina, Zoran Cvijanović i Vojin Ćetković, a dobitnica za 2026. godinu je Gordana Đurđević Dimić, prvakinja Drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Gordana Đurđević Dimić Foto: Damir Vujković

Gordana Đurđević Dimić diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Branka Pleše, a tokom bogate karijere ostvarila je zapažene uloge u pozorištu, na filmu i televiziji. Uloge svedoče o Gordaninoj izuzetnoj scenskoj snazi, glumačkoj zrelosti i sposobnosti da likove gradi sa merom, dostojanstvom i dubokim razumevanjem dramskog materijala. Njen rad odlikuju umetnička postojanost, širina izraza, smisao za dramsku složenost i komičku preciznost, kao i snažna veza sa publikom.

Za svoj rad Gordana Đurđević Dimić je dobila niz najznačajnijih domaćih glumačkih i kulturnih priznanja, među kojima su Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje, Nušićeva nagrada za životno delo glumcu komičaru, nagrada „Žanka Stokić“, nagrada „Milivoje Živanović“, Vukova nagrada i Oktobarska nagrada Novog Sada. Godine 2025. ovenčana je i Dobričinim prstenom, jednim od najznačajnijih priznanja koje se glumcima dodeljuje za životno delo.

Ceremonija dodele nagrade biće održana u četvrtak, 24. septembra, u velikoj sali Kulturnog centra „Mija Aleksić“. Dodelu će upotpuniti „Moć govora“, veče poezije sa Vojinom Ćetkovićem, prošlogodišnjim laureatom.

U okviru „Dana Mije Aleksića“ javnosti će biti predstavljena i monografija „Mija Aleksić“, koju zajednički objavljuju Kulturni centar i Radio-televizija Srbije. Program će obuhvatiti i pozorišne predstave, koncerte i druge prateće sadržaje kao i izložbe “Lica scene u bojama Milene”, koja simbolično povezuje umetničke svetove Milene Pavlović Barili i Mije Aleksića.