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Grupa Lavina se posle učešća na Evroviziji etablirala kao vodeća progresiv metal grupa u Srbiji. Iako je pobedu na Pesmi za Evroviziju odnela pomalo neočekivano, na velikoj sceni u Beču su pokazali da je taj trijumf bio više nego zaslužen. Perfektan scenski nastup i fantastične vokalne sposobnosti Luke Aranđelovića i njegovog brata Pavla donele su neku novu publiku ovom bendu iz Niša i otvorile mu vrata Evrope.

Foto: Marko Kranjc



Pesma "Kraj mene", s kojom su predstavljali Srbiju na najvećem evropskom muzičkom takmičenju, prikupila je čak osam miliona pregleda na Jutjubu, a pre nekoliko dana izbacili su i novu pesmu "Fall Apart", koja je svojevrsna najava albuma koji treba da izađe do kraja godine.

Lavina se sprema za turneju, koja započinje u Temišvaru 15. septembra, posle čega nastupaju na Kastel rok festu u Banjaluci 17, već narednog dana sviraju u Novom Sadu, a prvi veliki koncert u našem glavnom gradu zakazan je za 19. septembar u Luci Beograd. Posle Zagreba, bend ide u Bukurešt, a od novembra osvajaju Evropu nastupima u Milanu, Oltenu, Londonu, Amsterdamu, Berlinu, Stokholmu, Helsinkiju, Talinu, Vilnjusu, Varšavi i Beču.

Aleksandra Kapitenesku Foto: Martin Meissner/AP



Specijalna gošća na nastupima biće još jedna zvezda koju je Evrovizija 2026. iznedrila, Rumunka Aleksandra Kapitanesku, koja neguje sličan zvuk kao naš bend i koja je svojoj zemlji trećim mestom donela najbolji plasman na Evroviziji u istoriji.

S frontmenom grupe Lavina Lukom Aranđelovićem porazgovarali smo pred početak turneje o svemu što je bilo i što tek očekuje da će se dogoditi u narednim mesecima.

Jesu li se slegli utisci sa Evrovizije i kakve utiske nosite iz Beča?

- Sve je prošlo toliko brzo da imam osećaj kao da se taj period nije ni dogodio. Izgledalo je kao paralelni univerzum, pre svega zbog medijske pažnje koja je usledila odjednom, ni iz čega. Konstantno su nas jurili novinari i ljudi su prilazili da se slikaju s nama, a sve što uradimo pratilo se onlajn i oflajn. Ipak, dok smo trepnuli, vratili smo se u Niš.

Grupa Lavina po dolasku sa Evrovizije

1/5 Vidi galeriju Lavina stigla u Beograd nakon Evrovizije Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Gledaocima je delovalo da ste se sjajno snašli u svemu tome. Kako je to izgledalo iz vašeg ugla?

- Bilo je nemoguće samo normalno uplivati u te situacije, jer su to nenormalne okolnosti koje bi zbunile svakoga i ne dešavaju se svakodnevno. Ipak, trudili smo se da ostanemo dosledni sebi, da se ponašamo kako se inače ponašamo i da Srbiju, kao i bend predstavimo u najboljem svetlu, uz stalni fokus na kvalitet. Mislim da smo uspeli u tome.

Izjavili ste da više nećete pokušavati da odete na Evroviziju. Da li i dalje stojite pri tom stavu?

- Da, stojimo pri tome. To je nešto što smo uradili jednom i želimo da ostane kao jedan poseban trenutak u našim životima, a ne da ga obezvredimo ponovnim pojavljivanjem. Plan nam je da sada nastavimo u nekom drugom smeru kako ne bismo ostali poznati samo kao izvođači sa Evrovizije.

Koliko vam je učešće na Evroviziji zaista otvorilo vrata i donelo novih prilika?

- Dobili smo mnogo mogućnosti i sjajnu platformu da neko napokon vidi ono što radimo. Ipak, i dalje smo prilično sami u onome što stvaramo, a očekivanja publike su znatno porasla. Moj nastup ne može da izgleda kao do sada, kao običan klupski nastup, pesma ne može da zvuči prosečno. Evrovizija nije čarobni štapić, ali već su nam se neka vrata otvorila, započeli smo saradnju s Jadrankom Nešić i Konstantinom Polzovićem, to je već ozbiljna priča. Predstoji nam ogroman posao. Još nismo došli u poziciju da živimo od ovoga, tako da će narednih godinu dana biti presudno da stanemo na svoje noge, posvetimo se bendu i odlučimo da li možemo da se bavimo samo i isključivo muzikom.

Foto: Marko Kranjc

Da li ćete na evropskoj turneji svoju pobedničku pesmu "Kraj mene" pevati na srpskom ili engleskom?

- Najverovatnije ćemo ostati pri srpskoj verziji jer su ljudi navikli na nju, dok ćemo englesku varijantu, koju nismo izvodili uživo, možda svirati s vremena na vreme, u nekim specijalnim prilikama. Obe verzije inače volimo podjednako.

Da li ste očekivali da "Kraj mene", kao kompleksna metal numera, postane takav hit koji publika peva s vama uglas?

- Iskreno, nismo to očekivali, mada smo se zaista potrudili da pesma bude pevljiva i uđe ljudima u uvo, pošto strukturalno naginje ka popu. Jedino što može nekoga da iznenadi i izbaci iz tog ritma jeste srednji deo pesme s tehnikom skrima (scream). Naravno, pobeda na PZE je bila odličan marketing i omogućila ljudima da mnogo puta čuju numeru.

Mnogi izvođači su odmah nakon Evrovizije iskoristili medijsku pažnju i izbacili nove pesme, dok ste vi čekali sa objavom singla "Fall Apart". Zbog čega?

- Za razliku od drugih, mi sve radimo sami. Nemamo iza sebe izdavača, već samo pomoć u određenim segmentima. Pošto smo pred Evroviziju imali baš mnogo posla, nismo imali vremena ni za šta drugo, a produkcija singla nije brza stvar. Morali smo prvo da nađemo producenta, počeli smo saradnju s Risom Mejom, a tek onda je usledilo dogovaranje, snimanje, pa onda hajde i spot da uradimo... Nije da smo po povratku iz Beča prekrstili ruke i čekali da se nešto desi. Nismo želeli da brzamo nauštrb kvaliteta, jer su očekivanja javnosti svakako velika.

Foto: Radule Perisic/ATAImages

Singl "Fall Apart" zvuči mekše. Da li bend ide ka komercijalizaciji i smirivanju zvuka?

- Ne radimo to radi komercijalizacije ili prilagođavanja, jednostavno "Fall Apart" je takva pesma - procenili smo da je prava stvar za nešto što ćemo objaviti posle "Kraj mene". Album koji spremamo i koji bi trebalo da se pojavi tokom jeseni biće vrlo raznolik i na njemu će biti tvrdog zvuka. Trudimo se da pažljivo doziramo te tvrde, teške momente u pesmama, jer smatramo da su tako mnogo potentnije. Generalno, sada pišemo kompaktnije i sažetije pesme kako bismo publici jednostavnije preneli našu poruku.

Gošća na koncertima će vam biti rumunska zvezda sa izuzetnim vokalom Aleksandra Kapitenesku. Kako je došlo do te saradnje?

- Ona je jedan od trenutno najboljih ženskih vokala, a među nama se desilo prijateljstvo na prvi pogled tokom takmičenja. S obzirom na to da smo samo mi i ona zastupali taj malo tvrđi zvuk na Evroviziji, logičan potez je bio da spojimo snage. Tim svirkama naša muzika dobija vidljivost u Rumuniji, a njena u Srbiji.

I vaši i njeni fanovi često pitaju da li će uslediti i duetska pesma?

- Imamo takav plan, to će biti plod našeg prijateljstva. Ne bih previše da otkrivam, želimo da ostane pomalo misteriozno, ali imate šta da očekujete - samo pratite naše društvene mreže u narednih nedelju dana.

Pevač grupe "Laguna" kroz naš objektiv

1/6 Vidi galeriju Luka Aranđelović, Luka Lavina, grupa Lavina Foto: Marko Kranjc

Kakva su vam očekivanja pred evropsku turneju? Čini se da ste pažljivo birali gde ćete nastupati.

- To su gradovi iz kojih je stigla najveća podrška. Veliki je izazov dopreti do publike na stranom tržištu, gde ne poznajemo kulturu jednako dobro kao u Srbiji. U naredna dva meseca moraćemo da napravimo besprekoran marketing i odlične promotivne klipove kako bismo te fanove u inostranstvu uspeli da mobilišemo. Ljudi ne razumeju koliko je taj proces komplikovan, ali mi razumemo i veoma aktivno razmišljamo kako da regrutujemo i animiramo evropsku metal zajednicu. Karte za sve koncerte su u prodaji i idu dobro, vreme je da osvojimo Evropu.

Bonus video: Pavle iz Lavine