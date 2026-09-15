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Sonja Savić bila je jedna od najposebnijih glumica jugoslovenske kinematografije, koja je nažalost prerano i tragično preminula.

Rođena je na današnji dan 1961. godine u Čačku. Ljubav prema glumi je pokazivala od najranije mladosti. Veliku popularnost je stekla ulogom u filmu "Šećerna vodica", a nakon toga su se smenjivala značajna filmska ostvarenja "Davitelj protiv davitelja", "Život je lep", "Una".

Tokom svoje karijere je sarađivala sa nekim od najvažnijih reditelja s prostora bivše SFRJ.

Osim filma, Sonja se bavila i pozorištem, eksperimentalnim filmom, muzikom i multimedijalnim projektima.

Kad god se spomene njeno ime, ostaje gorčina u ustima, jer je bila jedna od najvećih i najtalentovanijih glumica, a opet neshvaćena, izgorela u svom buntovništvu i nemoći da se izbori sa porokom.

Nakon raspada SFRJ, njena karijera je krenula silaznim tokom, a u fokus injeno ime se vezivalo uglavnom samo sa njenim problemom sa zavisnošću.

Tako je i skončala 2008. godine. Naime, preminula je nekoliko dana nakon što je napunila 47 godina u Beogradu, u stanu svojih roditelja, a uzrok smrti je bio predoziranje heroinom.

Danas bi napunila 65 godina, a mi se u znak sećanja na Sonju Savić, prisećamo njenih reči i citata koji su vremenom počeli da se koriste i prepričavaju:

9 citata Sonje Savić

- Ne želim da živim po nekim pravilima, da budem snob, salonac, koji svaki dan ima nešto isprogramirano. Mislim da je onaj koji unapred zna kako će reagovati - promašen čovek.

- Ovo društvo ne prašta činjenicu da neko prosto može da bude dobar čovek, bez skrivenih namera i lične koristi

- Ne stidim se suza. To je prelazni period kada se polako pretvaraš u stenu.

- Ja sam bila srećna onda kada sam pronašla ljude koji su jednako nesrećni kao ja.

- Stvarnost i ja nemamo dodirnih tačaka. Danas je nacizam u modi, što znači da moraš da si nasmejan, zdrav, obučen, agresivan i “napumpan” silikonima, a ja sam oduvek u jednom potpuno drugačijem svetu, i zato sam životni dekadent

- Zabavljati se u sistemu koji ti ne odgovara je kao da se smeješ dželatu dok ti stavlja omču oko vrata

- Za većinu ljudi život je kao ružno vreme. Stanu i čekaju da prođe

- Što sam starija, sve manje razumem.

- Neće doći dan kada ćemo svi biti obučeni u belo, neće doći dan kada ćemo palmama mahati jedni drugima. Postojaće samo ti rasparčani trenuci sna, koje treba umeti završiti i otići na vreme, na svoju stranu

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