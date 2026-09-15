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Usledila je nova promena na RTS-u. „Kulturni dnevnik” u svojoj dvanaestoj godini postojanja otvara novo poglavlje. Kultna emisija, koju su gledaoci od početka prepoznali kao najbolji način da saznaju sve o najznačajnijim događajima iz kulture u zemlji i svetu, od 21. septembra kreće sa emitovanjem u novom, dnevnom terminu, od 13 sati. Kao i do sada, emisija će biti emitovana radnim danima na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

U dobro poznatom i dinamičnom formatu, sa prepoznatljivim rubrikama, sa gostom u studiju, "Kulturni dnevnik" će u novom dnevnom terminu, otvoriti prostor i za najavu večernjih događaja što će emisiju dodatno aktuelizovati i tako ponuditi sveobuhvatan pregled najznačajnijih događaja iz kulture. Kao i do sada, reporteri "Kulturnog dnevnika" će biti na filmskim i pozorišnim premijerama, izložbama, književnim promocijama i najznačajnijim festivalima širom zemlje.

Snežana Stamenković Jojić Foto: RTS kulturno umetniki program/youtube

Kao pojačanje ispred kamera, stiže Dragana Simić, koja će emisiju voditi od ponedeljka do četvrtka, dok će se petkom u studiju smenjivati urednici i voditelji Snežana Stamenković Jojić i Vladimir Petrović, donoseći prepoznatljiv urednički koncept i drugačiji pristup aktuelnim temama. Za kvalitetne i vizuelno atraktivne sadržaje, zaduženi su iskusni urednici, podmlađena ekipa novinara, kao i snimatelji, montažeri, realizatori i kolege dopisnici.