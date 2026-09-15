Slušaj vest

Konferencija za medije povodom filma „Kengur se vraća kući“ održana je danas u mts Dvorani. Reditelj i scenarista Miroslav Momčilović, glumci Andrija Kuzmanović, Ivana Dudić i Oliver Conić, kao i producent i glumac Miljan Davidović, govorili su o nastanku filma, višegodišnjim pripremama, likovima, prijateljstvu, odrastanju i društvu koje se promenilo u odnosu na vreme prvog „Kengura“.

Reditelj i scenarista Miroslav Momčilović zahvalio se čitavoj ekipi ističući da je od samog početka bilo jasno da novi film neće biti klasičan nastavak.

„Jasno je da nije nastavak. Ne volim da radim nastavke i iscrpljujem priču. Retko kad uspeva drugi deo da bude bolji od prvog. Ovo je potpuno druga priča, drugi ambijent, sa istim junakom, kao neka vrsta filmskog spinoffa. Punim srcem stojim iza ovog filma i ponosan sam što su ovi ljudi pomogli da ga zajedno napravimo, I nadam se da će se ljudi radovati ovom filmu kao što sam se ja radovao radeći sa ovim divnim ljudima“, rekao je Momčilović.

Foto: foto MCF

Govoreći o promenama koje donose godine, društvu u kome danas živimo, i onome što je predstavljeno u filmu, reditelj Miroslav Momčilović je istakao da se odnos prema vremenu i generacijama razlikuje, ali da sebe i dalje doživljava kao mladog čoveka.

„Starim ljudima se uvek čini da se svet promenio na gore, ali ja sebe smatram mladim“, rekao je Momčilović. Na pitanje kako bi žanrovski opisao film, Momčilović je ponudio pomalo neočekivan odgovor: „Sportska romantična tragedija.“

Glumac Andrija Kuzmanović govorio je o dugom procesu pripreme za film i radu na svom liku. Kako je istakao, pripreme su trajale više od dve godine, što je omogućilo ekipi da detaljno izgradi karaktere i odnose među njima.

„Dugo smo radili na liku. To su bile nesvakidašnje i dugotrajne pripreme od preko dve godine. Danas sam prvi put gledao film i jako sam zadovoljan kako je ispalo. Kolege su mi pomogle da u svemu ovome uživam“, rekao je Kuzmanović I dodao da je on svoj lik shvatio kao kritiku društva u kom živimo. Kao dete Novog Beograda pamtim vreme kako smo nekada svi ručali zajedno oko 3, znalo se ko je najajači u kraju, i ta osoba nas je uvek branila, kako smo uvek bili jedni za druge. To i ovaj film pokazuje, pored globalne kritike društva, ovo je priča o prijateljstvu. I nadam se da će se neki šaljivi momenti filma dugo prepričavati. Mislim da će iza ovog filma ostati gorčina za onim po čemu smo se nekad prepoznavali“ završava Andrija

Foto: foto MCF

Momčilović je otkrio i da je upravo Andrija Kuzmanović sugerisao izmenu završetka filma.

„Andrija je sugerisao da izmenimo kraj. To smo uradili i stvarno je ispalo bolje“, dodao je Momčilović.

Posebnu pažnju privukla je priča o dolasku glumice Čiome Atuanje (Či), koja je za potrebe filma stigla iz Londona. Ekipa je za nju saznala preko prijatelja, nakon informacije da u Londonu radi kao vozač viljuškara.

Za Čiomu je ovo bilo prvo iskustvo na filmu, a kako je istaknuto na konferenciji, u početku nije razumela gotovo ništa od onoga što se dešava na setu. Ipak, njeno učešće postalo je važan deo ekipe, a nakon snimanja odlučila je da se ne vraća u London.

Foto: foto MCF

Glumica Ivana Dudić govorila je o saradnji sa Miroslavom Momčilovićem i svom liku Saneli.

„Mića je strog. Ima specifične zahteve. Nisam mislila da sam glumica njegovog senzibiliteta, ali desila se saradnja“, rekla je Dudić.

O svom liku dodala je da je Sanela Romkinja koja ume da prepozna priliku kada se ona pojavi.

Glumac Oliver Conić govorio je o svom liku i odnosu sa glavnim junakom. Njegov lik je Tumo , Kengurov drug koji boluje od autizma, a kako je istakao, bio je posebno posvećen njegovoj izgradnji. Snimanje je, prema njegovim rečima, bilo iscrpljujuće, ali se čitav proces na kraju završio spontano i prirodno.

„Poenta filma je u detinjstvu i drugarstvu“, istakao je Conić, govoreći o jednoj od važnih tema koje povezuju likove i svet filma.

Svečana premijera filma zakazana je za 23. septembar u Sava Centru. Karte za premijeru dostupne su na tickets.rs

Posle Beograda film će biti u svim bioskopima širom Srbije i regiona.