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U utorak, 15. septembra, u Salonu Oto Bihalji-Merin u Beogradu otvorena je izložba Darinkine niti, koja dovodi u zajednički prostor dela Lazara Vujaklije i Save Sekulića iz zbirke Muzeja naivne i marginalne umetnosti i savremenu umetničku praksu Milice Dukić. Kustosi izložbe su Danica Đorđević Janković i Vladimir Kokoruš.

Polazeći od tragične sudbine Darinke Radović, heroine Narodnooslobodilačke borbe, i njenih kćeri Radmile i Stanke, izložba ispituje načine na koje se istorijski događaj oblikuje, prenosi i menja u procesu njegove umetničke interpretacije i kolektivnog pamćenja.

Izložba Darinkine niti Foto: foto Marija Konjikušić

„Ova izložba je izuzetno značajna jer podrazumeva i nudi novi sistem interpretacije i novi model sagledavanja ne samo muzejske zbirke i njenih dela, već i savremenih umetnika. Milicu Dukić, Lazara Vujakliju i Savu Sekulića ne spaja stil, medij ili tehnika, već narativ koji oni na različite načine koriste kao specifičan materijal u svom umetničkom radu“, istakla je kustoskinja Danica Đorđević Janković.

„Izložba će tokom svog trajanja imati tri različita izlagačka modela – statični, koji podrazumeva klasičnu galerijsko-muzejsku izložbu, zatim radionice koje će Milica Dukić realizovati u saradnji sa studentima modula Tekstil Fakulteta primenjenih umetnosti, dok će u završnoj fazi narativi i veze nastali tokom radionica postati integralni deo postavke“, zaključila je kustoskinja MNMU.

izložbe Darinkine niti Foto: foto Marija Konjikušić

U subotu, 19. septembra u 12 časova, biće održano javno vođenje kroz izložbu.

Priču o Darinki Radović i njenim kćerima tokom druge polovine 20. veka umetnici su pretvarali u snažne slike žrtve, otpora i moralne snage. U grafičkoj mapi Zapis o Darinki (1969) Lazar Vujaklija istorijsko svedočanstvo i poetski narativ prevodi u redukovan i simbolički likovni jezik, dok Sava Sekulić u ciklusu posvećenom Darinki, Radmili i Stanki njihovu tragediju izmešta iz neposrednog istorijskog konteksta i gradi predstavu o stradanju, žrtvi i dostojanstvu. Njihova dela svedoče o snazi koju je ova priča dobila u vizuelnoj kulturi jugoslovenskog perioda.

izložba Darinkine niti Foto: foto Marija Konjikušić

Sa druge strane, umetnička praksa Milice Dukić uspostavlja odnos prema ovom nasleđu iz savremene perspektive. Polazeći od motiva i vizuelnih slojeva Vujaklijinog Zapisa o Darinki, Dukić se okreće tekstilu, mediju koji u sebi objedinjuje materijalnost, rad, ponavljanje i pamćenje. Vez i tafting postaju sredstva za novo iščitavanje istorijskog narativa, ali i za uspostavljanje neposredne veze između individualnog i kolektivnog iskustva.

izložba Darinkine niti Foto: foto Marija Konjikušić

Izložba je otvorena do 30. septembra.

(Kurir.rs)

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