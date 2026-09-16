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Američka premijera serije "Pupin" održala se 14. septembra u sali Lee C. Bollinger Forum, u Njujorku, na kampusu Univerziteta Kolumbija, pred oko sto zvanica iz akademske zajednice. Tom prilikom prikazana je peta epizoda, ona u kojoj Pupin postaje student Kolumbije.

Na događaju su govorili akademik prof. dr Vladimir Cizelj, osnivač Instituta Vlatacom, i Ana Gobeljić, producentkinja serije, a posle projekcije publici su se obratili i glumci Dragan Mićanović i Sara Cizelj, koja tumači Pupinovu ćerku Varvaru.

Dragan Mićanović Foto: RTS

Dan kasnije, 15. septembra, projekcija se održala u muzeju kompanije Bell Labs u Marej Hilu, u Nju Džerziju. Tom prilikom Institut Vlatacom, odnosno Prof. Dr Vladimir Cizelj i Ana Gobeljić poklonili su muzeju repliku Pupinovog induktivnog kalema.

Serija je desetodelna igrana drama Radio-televizije Srbije, snimljena po Pupinovoj autobiografiji „Od pašnjaka do naučenjaka”, koja je 1924. godine dobila Pulicerovu nagradu.

Premijera u Njujorku je ujedno i početak Inicijative za očuvanje nasleđa Mihajla Pupina, koju je osmislila i vodi producentkinja Ana Gobeljić, uz Institut Vlatacom kao partnera.

Foto: RTS

Šta je inicijativa

Inicijativa počiva na dokumentovanoj činjenici da je Pupin stajao u temelju institucija koje i danas nose svetsku nauku. Na Univerzitetu Kolumbija predavao je četrdeset šest godina, a zgrada sa njegovim imenom i danas stoji na tom kampusu. Njegov patent iz 1901. godine, kojim je rešio problem slabljenja signala duž telefonske linije i omogućio međugradsku telefoniju, čiju istraživačku tradiciju danas nastavlja Bell Labs. Bio je i među članovima komiteta NACA, osnovanog 1915. godine, iz kog je 1958. nastala NASA.

Inicijativa te institucije poziva da Pupinovu priču ponovo prime, kroz seriju koja je po njoj snimljena.

Foto: RTS

„Pupin nije samo napravio istoriju. On je stajao u temelju ustanova koje i danas nose svetsku nauku.”, kaže Ana Gobeljić. „Naučno nasleđe se ne čuva time što ga pamtimo, nego time što ga vraćamo u živi razgovor.”

Institut Vlatacom već godinama radi na očuvanju Pupinovog nasleđa. Podržava program Fondacije Mladen Selak i Oktobarske susrete u Idvoru, a objavio je i više knjiga o Pupinu, među kojima i zbirku njegovih patenata.

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