Serija "Pupin" premijerno prikazana u Njujorku: Pokrenuta inicijativa za očuvanje nasleđa velikog srpskog naučnika
- Američka premijera serije 'Pupin' održana je u Njujorku, pred akademskom publikom, uz prikaz pete epizode o Pupinovom dolasku na Kolumbiju.
- Premijera je označila početak Inicijative za očuvanje nasleđa Mihajla Pupina, koju vodi producentkinja Ana Gobeljić uz Institut Vlatacom.
- Dan kasnije, u muzeju Bell Labs u Nju Džerziju, prikazana je serija i muzeju je poklonjena replika Pupinovog induktivnog kalema.
Američka premijera serije "Pupin" održala se 14. septembra u sali Lee C. Bollinger Forum, u Njujorku, na kampusu Univerziteta Kolumbija, pred oko sto zvanica iz akademske zajednice. Tom prilikom prikazana je peta epizoda, ona u kojoj Pupin postaje student Kolumbije.
Na događaju su govorili akademik prof. dr Vladimir Cizelj, osnivač Instituta Vlatacom, i Ana Gobeljić, producentkinja serije, a posle projekcije publici su se obratili i glumci Dragan Mićanović i Sara Cizelj, koja tumači Pupinovu ćerku Varvaru.
Dan kasnije, 15. septembra, projekcija se održala u muzeju kompanije Bell Labs u Marej Hilu, u Nju Džerziju. Tom prilikom Institut Vlatacom, odnosno Prof. Dr Vladimir Cizelj i Ana Gobeljić poklonili su muzeju repliku Pupinovog induktivnog kalema.
Serija je desetodelna igrana drama Radio-televizije Srbije, snimljena po Pupinovoj autobiografiji „Od pašnjaka do naučenjaka”, koja je 1924. godine dobila Pulicerovu nagradu.
Premijera u Njujorku je ujedno i početak Inicijative za očuvanje nasleđa Mihajla Pupina, koju je osmislila i vodi producentkinja Ana Gobeljić, uz Institut Vlatacom kao partnera.
Šta je inicijativa
Inicijativa počiva na dokumentovanoj činjenici da je Pupin stajao u temelju institucija koje i danas nose svetsku nauku. Na Univerzitetu Kolumbija predavao je četrdeset šest godina, a zgrada sa njegovim imenom i danas stoji na tom kampusu. Njegov patent iz 1901. godine, kojim je rešio problem slabljenja signala duž telefonske linije i omogućio međugradsku telefoniju, čiju istraživačku tradiciju danas nastavlja Bell Labs. Bio je i među članovima komiteta NACA, osnovanog 1915. godine, iz kog je 1958. nastala NASA.
Inicijativa te institucije poziva da Pupinovu priču ponovo prime, kroz seriju koja je po njoj snimljena.
„Pupin nije samo napravio istoriju. On je stajao u temelju ustanova koje i danas nose svetsku nauku.”, kaže Ana Gobeljić. „Naučno nasleđe se ne čuva time što ga pamtimo, nego time što ga vraćamo u živi razgovor.”
Institut Vlatacom već godinama radi na očuvanju Pupinovog nasleđa. Podržava program Fondacije Mladen Selak i Oktobarske susrete u Idvoru, a objavio je i više knjiga o Pupinu, među kojima i zbirku njegovih patenata.
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