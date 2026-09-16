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Srpska manjinska koprodukcija „Obraz“, reditelja Nikole Vukčevića, osvojila je Nagradu publike na upravo završenom Novi Sad Film Festivalu, nakon čega nastavlja festivalski život u Srbiji. „Obraz“ će 19. septembra zatvoriti Leskovački internacionalni festival filmske režije (LIFFE), u glavnom takmičarskom programu koji obuhvata sedam ostvarenja po izboru selektora Ognjena Sviličića, uglednog hrvatskog reditelja i profesora filmske režije.

Iako je svetska premijera filma održana još u novembru 2024. godine, „Obraz“ i dalje privlači pažnju nakon letnjih gostovanja u Sloveniji, Srbiji i Danskoj. Film je otvorio manifestaciju „Dani crnogorskog filma u Ljubljani“, potom je bio selektovan među osam filmova sa Balkana u okviru glavnog takmičarskog programa „Buđenje Balkana“ na Balkanskom festivalu filmske režije u Beogradu, po izboru selektora Darka Bajića.

U isto vreme, film je imao svoju dansku bioskopsku distribuciju na tri ekskluzivne projekcije (Odense – Biografen, Kopenhagen – Gloria Biograf i Kolding – Nicolai Biograf). Takođe, reditelj Nikola Vukčević boravio je u Portugalu kao član žirija na jubilarnom 30. izdanju Festival de Cinema de Avanca, gde su mu uručene nagrade za prošlogodišnji uspeh filma – specijalno priznanje (Special Mention) za film u celini, kao i nagrada za najboljeg scenografa, koja je posthumno pripala Stanislavu Nikičeviću.

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Pored navedenog, reč je o projektu koji je do sada postigao uočljive međunarodne uspehe: film je izabran za crnogorskog kandidata za 97. nagradu Oskar® Američke filmske akademije u kategoriji za najbolji međunarodni film, selektovan je na preko 30 međunarodnih festivala (uključujući festivale A-kategorije) u 24 zemlje i nagrađen sa 22 priznanja. Film je ostvario bioskopsku distribuciju u Crnoj Gori (rekordnih 71 dan u 17 gradova) i regionu (Srbija, BiH, Slovenija, Albanija i Kosovo), dobio međunarodne kritike, uključujući i magazin Variety, a reditelj Vukčević je za domete ovog ostvarenja odlikovan Trinaestojulskom nagradom (2026) – najvišim državnim priznanjem Crne Gore.

Glavnu ulogu tumači Edon Rizvanolli (Holandija), a uloge imaju i Nikola Ristanovski (Severna Makedonija), Igor Benčina (Srbija), Alban Ukaj (Bosna i Hercegovina), Selman Jusufi i Xhejlane Terbunja (Kosovo), te crnogorski glumci Aleksandar Radulović, Branimir Popović, Ana Vučković i doajen crnogorske glume Zef Bato Dedivanović, koji je preminuo neposredno nakon završenog snimanja filma. Uloge dece tumače Elez Adžović, Vuk Bulajić, Merisa Adžović i Hana Pavlović.

Film je inspirisan motivima antologijske pripovetke „Obraz“ (Legenda o Nuru Doki) crnogorskog akademika Zuvdije Hodžića, po scenariju Ane Vujadinović (Crna Gora) i Meline Pote, a reditelj Vukčević je saradnik na scenariju. Film je vizuelno oblikovao direktor fotografije Đorđe Stojiljković (Srbija), scenograf je pokojni Stanislav Nikičević (Crna Gora), kostimografkinja Lidija Jovanović (Srbija), dok je za muziku bio zadužen Dušan Maksimovski (Hrvatska/Crna Gora). Montažerka filma je Olga Toni (Slovenija), dok su vizuelne efekte kreirali Đuro Mihaljević (Crna Gora) i Đorđe Stojiljković (Srbija). Dizajner i mikser zvuka je Igor Vujović (Crna Gora) sa hrvatskim kolegom Dariom Domitrovićem. U izvršnoj produkciji su Milorad Radenović i Jelena Filipović. Koproducenti su Nevena Savić i Ivica Vidanović iz beogradske produkcijske kuće Cinnamon Films, Dario Domitrović iz zagrebačke produkcije Embrio, a pridruženi producenti su Christoph Thoke (Mogador Film Nemačka) i Boris Raonić u ime RTVCG.

Foto: Nikola Anđić