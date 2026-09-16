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Srpski glumac Aleksandar Radojičić bio je jedan od učesnika Međunarodnog festivala mladih u Jekaterinburgu, gde je govorio o glumačkim izazovima, saradnji s ruskom filmskom industrijom i zajedničkim kulturnim vrednostima Srbije i Rusije. Radojičić, koji poslednjih godina sve češće radi na ruskim projektima, otkrio je da bi voleo da zaigra u filmu nastalom po nekom klasiku ruske književnosti. Na pitanje koji bi lik iz ruske literature najradije tumačio, bez mnogo razmišljanja je izdvojio Satina iz čuvene drame Maksima Gorkog "Na dnu".

Foto: ANDROSHCHUK VLADISLAV/ural creator, Ustupljene fotografije



- To je teško pitanje. Ima toliko divnih ruskih likova i pisaca. Izabrao bih ulogu Satina u komadu "Na dnu". Igrao sam ga samo u jednoj sceni još na akademiji, i sećam se da mi se ta uloga izuzetno dopala - rekao je glumac.

Radojičić je publici u Rusiji već dobro poznat zahvaljujući filmu "Balkanska međa", koji je ostvario veliki uspeh na tamošnjem tržištu, ali i po novim angažmanima. Početkom septembra premijerno je prikazana ambiciozna naučnofantastična serija "Teško je biti bog", rađena po kultnom romanu braće Strugacki, u kojoj srpski glumac tumači jednu od glavnih uloga. On nije znao ni reč ruskog jezika, a dobio je priliku da zaigra u velikom TV projektu. Govoreći o toj roli, istakao je da ga je najviše privukla njena filozofska dimenzija.

- Tehnologija napreduje iz dana u dan, ali to ne znači da se čovek menja istom brzinom. Pravi napredak postoji tek kada čovek evoluira zajedno s tehnologijom - poručio je Radojičić.



Na pitanje šta bi rusku kinematografiju moglo da približi srpskoj publici, glumac je uz osmeh prvo odgovorio: "Miloš Biković", a zatim objasnio da Srbe i Ruse povezuje sličan pogled na život, porodicu, prijateljstvo i tradicionalne vrednosti.

- Mislim da postoje stvari koje ne zahtevaju prevod. Srpski gledalac može lako da se poistoveti s ruskim likovima i njihovim pogledom na život. Imamo mnogo zajedničkih vrednosti, ali i veoma sličan smisao za humor - rekao je glumac.

Njegove uloge uvek izazovu pažnju

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