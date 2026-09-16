Aleksandar Radojičić nova zvezda u Rusiji: "Srbe i Ruse povezuje sličan pogled na život, porodicu, prijateljstvo i tradiciju"
- Aleksandar Radojičić govorio je u Jekaterinburgu o radu na ruskim projektima i ulozi Satina iz Gorkijevog komada 'Na dnu', koju bi voleo da tumači. Posebno ga privlači filozofska dimenzija serije 'Teško je biti bog', u kojoj igra jednu od glavnih uloga.
- Istakao je da Srbe i Ruse povezuju sličan pogled na život, porodicu, prijateljstvo, tradiciju i humor, pa se publika lako poistovećuje s ruskim likovima.
Srpski glumac Aleksandar Radojičić bio je jedan od učesnika Međunarodnog festivala mladih u Jekaterinburgu, gde je govorio o glumačkim izazovima, saradnji s ruskom filmskom industrijom i zajedničkim kulturnim vrednostima Srbije i Rusije. Radojičić, koji poslednjih godina sve češće radi na ruskim projektima, otkrio je da bi voleo da zaigra u filmu nastalom po nekom klasiku ruske književnosti. Na pitanje koji bi lik iz ruske literature najradije tumačio, bez mnogo razmišljanja je izdvojio Satina iz čuvene drame Maksima Gorkog "Na dnu".
- To je teško pitanje. Ima toliko divnih ruskih likova i pisaca. Izabrao bih ulogu Satina u komadu "Na dnu". Igrao sam ga samo u jednoj sceni još na akademiji, i sećam se da mi se ta uloga izuzetno dopala - rekao je glumac.
Radojičić je publici u Rusiji već dobro poznat zahvaljujući filmu "Balkanska međa", koji je ostvario veliki uspeh na tamošnjem tržištu, ali i po novim angažmanima. Početkom septembra premijerno je prikazana ambiciozna naučnofantastična serija "Teško je biti bog", rađena po kultnom romanu braće Strugacki, u kojoj srpski glumac tumači jednu od glavnih uloga. On nije znao ni reč ruskog jezika, a dobio je priliku da zaigra u velikom TV projektu. Govoreći o toj roli, istakao je da ga je najviše privukla njena filozofska dimenzija.
- Tehnologija napreduje iz dana u dan, ali to ne znači da se čovek menja istom brzinom. Pravi napredak postoji tek kada čovek evoluira zajedno s tehnologijom - poručio je Radojičić.
Na pitanje šta bi rusku kinematografiju moglo da približi srpskoj publici, glumac je uz osmeh prvo odgovorio: "Miloš Biković", a zatim objasnio da Srbe i Ruse povezuje sličan pogled na život, porodicu, prijateljstvo i tradicionalne vrednosti.
- Mislim da postoje stvari koje ne zahtevaju prevod. Srpski gledalac može lako da se poistoveti s ruskim likovima i njihovim pogledom na život. Imamo mnogo zajedničkih vrednosti, ali i veoma sličan smisao za humor - rekao je glumac.
Njegove uloge uvek izazovu pažnju
Radojičić je govorio na panelu "Umetnost uprkos svemu: Kroskulturni projekti", održanom u okviru programa "Media Stream", centralnog dela Međunarodnog festivala mladih u Jekaterinburgu, koji okuplja filmske autore, novinare i kreatore sadržaja iz brojnih zemalja. Festival traje od 11. do 17. septembra, a prema podacima organizatora, prijavilo se više od 113.000 mladih iz celog sveta, dok Srbiju predstavlja 86 učesnika.