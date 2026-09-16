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Jedno od najraskošnijih dela klasičnog baletskog repertoara, „Uspavana lepotica“ Petra Iljiča Čajkovskog, biće izvedeno 19. septembra u 20 časova u Sava Centru, uz učešće umetnika Boljšoj teatra i drugih vodećih ruskih pozorišta. Nakon uspešnog izvođenja „Labudovog jezera“, koje je u Beogradu okupilo oko 3.800 gledalaca, Simiram Productions vraća se u Sava Centar sa još jednom velikom baletskom produkcijom.

Na sceni će nastupiti više od 30 umetnika, a publiku očekuje više od 100 raskošnih scenskih kostima, muzika Petra Iljiča Čajkovskog i čuvena klasična koreografija Mariusa Petipe. Posebnu pažnju privlači umetnička postava koja na jednoj sceni okuplja soliste i prvake nekoliko značajnih ruskih baletskih kuća.

Foto: Simiram Production

Denis Zaharov, prvi solista Boljšoj teatra, nastupiće u ulozi princa Dezirea, dok će princezu Auroru igrati Ekaterina Pervušina, prima balerina teatra „Kremljovski balet“. U ulozi Vile Jorgovana publika će gledati Darinu Moseevu, prvu solistkinju Boljšoj teatra i dobitnicu zlatne medalje na Sveruskom takmičenju „Ruski balet“. Yury Kudryavtsev, zaslužni umetnik Rusije i prvak Krasnojarskog teatra opere i baleta, tumačiće ulogu Plave ptice, dok će kao princeza Florina nastupiti Anna Kudryavtseva, prima balerina Krasnojarskog teatra opere i baleta i laureat međunarodnih i nacionalnih takmičenja.

Foto: Simiram Production

Jedno od najvećih dela klasičnog baleta „Uspavana lepotica“ smatra se jednim od najznačajnijih dela svetskog klasičnog baletskog repertoara. Bajkovita priča o princezi Aurori, muzika Čajkovskog i koreografija Mariusa Petipe već više od jednog veka čine ovo delo nezaobilaznim delom svetske baletske baštine. Istovremeno, reč je o jednom od tehnički najzahtevnijih klasičnih baleta. Glavne uloge od umetnika zahtevaju virtuoznu tehniku, izuzetnu preciznost, muzikalnost i visok nivo klasične baletske pripreme, dok velike ansambl scene donose raskoš i monumentalnost po kojima je „Uspavana lepotica“ prepoznatljiva.

Beogradska publika će 19. septembra imati priliku da vidi produkciju sa više od 30 umetnika i 100 kostima, koja spaja vrhunsku klasičnu baletsku tehniku sa vizuelnom raskoši jedne od najpoznatijih bajki.

Foto: Simiram Production

„Uspavana lepotica“ istovremeno je predstava za sve generacije – za najmlađe može biti prvi susret sa svetom klasičnog baleta, dok odrasloj publici pruža priliku da na jedno veče zakorači u svet muzike, plesa i bajke.

„Uspavana lepotica“ biće izvedena 19. septembra 2026. godine u 20 časova u Sava Centru u Beogradu. Ulaznice u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online -