Nagrađen prvenac mlade autorke: Pesnikinji Anji Davidović Matićev šal za 2026. godinu
- Mlada pesnikinja Anja Davidović dobila je nagradu Matićev šal za prvu zbirku pesama 'Na obalama'.
- Priznanje je uručeno u Narodnoj biblioteci 'Dušan Matić' u Ćupriji, na završetku 45. manifestacije Matićevi dani.
- Zbirka je izabrana među 28 prijavljenih izdanja, a objavljena je kao 44. izdanje edicije 'Tokovi'.
Mlada pesnikinja Anja Davidović ovogodišnja je dobitnica prestižne književne nagrade Matićev šal. Ovo značajno priznanje dodeljeno joj je za prvu pesničku zbirku "Na obalama", čime je potvrđena izuzetna vrednost i zrelost njenog književnog prvenca. Svečanom dodelom nagrade u Narodnoj biblioteci "Dušan Matić" u Ćupriji zvanično je završena 45. kulturna manifestacija Matićevi dani. Ovaj događaj tradicionalno se održava u čast velikog srpskog književnika, pesnika, slikara i akademika Dušana Matića. Uspeh mlade autorke je tim veći kad se uzme u obzir da je njena zbirka prepoznata i nagrađena u oštroj konkurenciji od čak 28 prijavljenih pesničkih izdanja. Zbirka "Na obalama" objavljena je kao 44. izdanje ugledne edicije "Tokovi" Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" u Čačku. Njeno štampanje omogućeno je zahvaljujući nagradi Mladi Dis, koju je Anja Davidović osvojila prošle godine.
Kako navode iz čačanske biblioteke, Anjin rukopis se još tada izdvojio po nesvakidašnjem talentu, inovativnosti i pesničkoj lucidnosti. Njene pesme duboko preispituju stvarnost i savremeni trenutak, često kroz suptilan društveni angažman, dok kritika svakodnevice proističe iz izuzetno pažljivog i osetljivog odnosa prema ljudima koji ostaju na društvenim marginama.