Mlada pesnikinja Anja Davidović ovogodišnja je dobitnica prestižne književne nagrade Matićev šal. Ovo značajno priznanje dodeljeno joj je za prvu pesničku zbirku "Na obalama", čime je potvrđena izuzetna vrednost i zrelost njenog književnog prvenca. Svečanom dodelom nagrade u Narodnoj biblioteci "Dušan Matić" u Ćupriji zvanično je završena 45. kulturna manifestacija Matićevi dani. Ovaj događaj tradicionalno se održava u čast velikog srpskog književnika, pesnika, slikara i akademika Dušana Matića. Uspeh mlade autorke je tim veći kad se uzme u obzir da je njena zbirka prepoznata i nagrađena u oštroj konkurenciji od čak 28 prijavljenih pesničkih izdanja. Zbirka "Na obalama" objavljena je kao 44. izdanje ugledne edicije "Tokovi" Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" u Čačku. Njeno štampanje omogućeno je zahvaljujući nagradi Mladi Dis, koju je Anja Davidović osvojila prošle godine.