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Hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga – Hor Glinka iz Rusije četvrti put gostovaće u Nišu, gde će 21. septembra u 20 časova održati koncert u Svetosavskom domu, u kompleksu Sabornog hrama Silaska Svetog Duha na apostole.

Koncert se održava sa blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Mitropolita niškog g. Arsenija, a u organizaciji Uprave Sabornog hrama i Niške crkveno-pevačke družine „Branko“. Ovo će biti četvrto gostovanje čuvenog ruskog ansambla pred niškom publikom. Program koncerta obuhvatiće kompozicije duhovne i svetovne muzike, pružajući priliku za novi susret sa bogatom tradicijom ruskog horskog pevanja.

Foto: Narodno pozorište Beograd

Horom će dirigovati Ilja Derbilov, a ansambl će, u okviru ovogodišnjih Mokranjčevih dana, nastupiti i u Negotinu 20. septembra, dan uoči koncerta u Nišu. Nakon gostovanja u Nišu, Hor Glinka nastavlja svoje gostovanje u Srbiji nastupima u Novom Sadu i Beogradu. Hor Glinka deluje u okviru Državne akademske kapele Sankt Peterburga i nosi ime Mihaila Ivanoviča Glinke, jednog od utemeljivača ruske nacionalne muzičke škole. Njegova tradicija vezana je za bogato nasleđe ruskog horskog stvaralaštva, koje obuhvata i duhovnu i svetovnu muziku.



Gostovanje ruskog ansambla predstavlja i priliku za susret dve horske tradicije. Niška crkveno-pevačka družina „Branko“ svoj rad temelji na negovanju crkvenog i duhovnog pevanja, uz bogat svetovni repertoar, dok Hor Glinka u okviru Državne akademske kapele Sankt Peterburga nastavlja dugu tradiciju ruskog horskog izvođaštva. Koncert će biti održan u Svetosavskom domu, prostoru u kojem se odvijaju probe, okupljanja i nastupi NCPD „Branko“, dok Hor Glinka svoj horski život neguje i u koncertnoj sali Državne akademske kapele Sankt Peterburga.

Foto: Narodno pozorište Beograd



Hor Glinka u Niš dolazi iz Negotina, gde će nastupiti u okviru Mokranjčevih dana, a nakon niškog koncerta nastavlja svoje gostovanje u Srbiji nastupima u Novom Sadu i Beogradu.