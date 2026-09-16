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Ulaznice za GALA program 53. Međunarodnog filmskog festivala - FEST u prodaji su od 16. septembra 2026. na Ticket Vision blagajnama i onlajn na tickets.rs.

GALA PROGRAM FEST-a održava se u Plavoj dvorani Sava centra, a na raspolaganju su za kupovinu pojedinačne ulaznice i kompleti karata (10+ ulaznica). Kompleti se mogu nabaviti po povoljnijoj ceni, uz popust od 30%. Ove godine FEST se održava 53. put, u periodu od 2. do 11. oktobra 2026.

Foto: FEST promo