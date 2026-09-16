Pocinje prodaja ulaznica za GALA program FEST-a u Sava centru
Ulaznice za GALA program 53. Međunarodnog filmskog festivala - FEST u prodaji su od 16. septembra 2026. na Ticket Vision blagajnama i onlajn na tickets.rs.
GALA PROGRAM FEST-a održava se u Plavoj dvorani Sava centra, a na raspolaganju su za kupovinu pojedinačne ulaznice i kompleti karata (10+ ulaznica). Kompleti se mogu nabaviti po povoljnijoj ceni, uz popust od 30%. Ove godine FEST se održava 53. put, u periodu od 2. do 11. oktobra 2026.
FEST 2026. otvara najnoviji film proslavljenog reditelja Lordana Zafranovića, "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)", 2. oktobra u Sava centru. Ovo ostvarenje, po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića iz 1986, opisuje stradanje dece u logoru Jasenovac 1942. godine. Lordan Zafranović (1944) je jedan od najznačajnijih reditelja sa ovih prostora. Njegov najpoznatiji igrani film, „Okupacija u 26 slika“, prikazan je u takmičarskom programu Kanskog filmskog festivala 1979. godine.
Smatra se jednim od najvećih majstora jugoslovenskog filma.